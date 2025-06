保険業務をAIで一新 ―― InsureMOがマイクロソフトの「Azure AI Foundry Agent Service」に採用

InsureMO株式会社

保険業界向けの先進的なデジタルプラットフォーム「InsureMO(インシュアモ)」は、マイクロソフトが提供する「Azure AI Foundry Agent Service」への技術採用が決定したことを、2025年5月20日に発表しました。InsureMOは、保険会社向けソリューションベンダーでは唯一の採用になります。

この取り組みにより、ユーザーはAIチャットボットに自然な言葉で指示を出すだけで、生命保険や損害保険などのサービスの案内や請求処理といった保険業務を24時間365日のあいだ、人間のオペレータと同等以上の処理を自動で処理できるようになります。InsureMOが提供するAPI群が、FoundryのAIエージェントとワークフローに統合されることで、保険業務の自動化がさらに進化します。

業務システムとのシームレスな連携を実現する本ソリューションは、今後、業務効率化やデジタルトランスフォーメーションを加速したいと考える日本国内の保険会社各社に向けて提供していきます。

本件は、マイクロソフトの公式ブログにも掲載されています:

Expand Azure AI Foundry Agent Service with More Knowledge and Action Tools

https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-services-blog/expand-azure-ai-foundry-agent-service-with-more-knowledge-and-action-tools/4414404

Foundry Agent Serviceとは?

マイクロソフトのFoundry Agent Serviceは、業界特化型のAIワークフローを実現するための強力なエコシステム。InsureMOのような業界トップクラスのツールと連携することで、複雑な業務プロセスもAIが柔軟にオーケストレーションできるようになります。

InsureMO日本法人 河上社長のコメント:

「保険に関する意思決定は、迅速で正確、かつ状況に即した情報に基づく必要があります。特に生命保険の変額保険や、損害保険の自動車、火災、旅行といった保険商品においては、その傾向が顕著です。今回、Azure AI Foundry Agent Service向けにアクションAPIを提供することで、保険におけるインテリジェンスをワークフローへ直接組み込むことが可能となりました。AIエージェントが複雑な業務を簡素化し、保険会社とその顧客双方に価値ある成果をもたらす未来に、大きな期待を寄せています。」

InsureMOが提供するAI Agentのイメージはこちらの動画をご覧ください。

https://insuremo.co.jp/?p=14482

◆InsureMOについて

InsureMOは、シンガポール発の保険業界向けのテクノロジープロバイダーです。2000年に創業し、「保険を簡単に」をミッションとしてグローバルにサービスを展開しています。モダンテクノロジーを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。アメリカや欧州、アジアを含めた約40の国・市場で500社を超える強力な顧客基盤を構築しています。国内金融機関では、20社以上に採用されています。

ディープテクノロジーイノベーションを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。世界市場で大きな差別化をもたらした弊社テクノロジーについては、弊社サイト(https://insuremo.co.jp/)をご確認ください。

◆会社概要

社 名:InsureMO株式会社

所在地:東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山14階

代表者:代表取締役 河上 勝

◆本件に関するお問合せ先

広報担当 contact@insuremo.com