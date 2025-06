Lea Bioがベトナム最大規模の私立医療ネットワークHoan My グループとLea Bio開発製品に関するMOUを締結

Lea Bio株式会社

Lea Bio株式会社(本社:神奈川県茅ヶ崎市、代表取締役:浜中康晴、以下 Lea Bio)は、ベトナム全国に14の病院と7つのクリニックを展開するベトナム最大規模の私立医療ネットワークHoan My(ホアンミー 本社:ベトナム ホーチミン、CEO Huynh Bich Lien) グループが運営する医療機関にて、現在、Lea Bio社が提供してるMEQUYにおける、新規サービスの開発または継続的利用を目的とした基本合意書(MOU)を締結したことをお知らせいたします。

2025年5月30日開催 調印式の模様写真左よりHoan My CMO Mr. Nguyen Tuan、HMA Assoc. Prof. Dr. Le Thi Anh Thu、MRTGM CEO 加藤修孝氏、Hoan My CEO Huynh Bich Lien、Lea Bio Director 浜中康晴、Hoan My CCO Dee Truong、UHSVNU Principal Investigator Dr.Bui Chi Bao

【背景】

近年、ベトナムでは経済成長に伴い、医療ニーズが急速に高まっています。一方で、医師や看護師といった医療人材の不足や、診療現場における業務過多は、深刻な課題となっています。特に救急外来や一次診療の現場では、限られた時間の中で正確な病状把握と迅速なトリアージ判断が求められています。

このような状況を受けて、Lea Bioが新たに開発する「MEQUY AIトリアージ」は、患者から得られる症状や既往歴などの情報をもとに、AIが初期評価を支援する仕組みを提供し、医療従事者の負担軽減と医療の質向上に貢献することを目指しています。

一方、Hoan Myグループが運営する医療機関は、ベトナム国内に多数の病院・クリニックを展開する、国内最大規模の民間医療グループです。高品質な医療の提供に加え、デジタルヘルスの導入にも積極的に取り組む、先進的な医療機関として知られています。

こうした両者が、ベトナム医療現場の課題に対して、AI技術を活用した実践的な解決策を共に模索するべく戦略的連携に合意し、本MOUの締結に至りました。

【本提携の目的と内容】

本提携は、Lea Bioがこれまでベトナムの医療機関に提供してきた「MEQUY」サービスをさらに進化させ、ベトナム国内の臨床現場での実用化を通じて、医療の効率化と質の向上を実現することを目的としています。

Lea Bioは2019年に日本で設立され、2022年にはベトナム法人を立ち上げました。「情報力で世界の子どもに平等な医療を届ける」という使命のもと、予防・栄養・診療支援に関する技術の開発を推進しており、これまでにもベトナムにおける高齢者支援、生活習慣病の予防、栄養管理システムの構築など、多方面にわたる医療のデジタル化に取り組んでいます。

今回の提携により、Lea BioはHoan Myグループと連携し、現場実装に向けた実証研究(PoC)を実施いたします。対象は救急外来および内科外来の患者であり、AIが患者から得られる症状や既往歴などの情報をもとに緊急度や疾患の可能性を予測し、医療従事者がより迅速かつ的確な判断を下せるよう支援します。

Hoan Myグループにとっても、AIの導入による診療プロセスの効率化および標準化は、質の高い医療サービスを持続的に提供していく上で、極めて重要な取り組みです。本提携は、両社のデジタルヘルス戦略における重要なマイルストーンとなるものです。

今後、Lea BioとHoan Myグループは、ベトナム国内の医療現場が直面する課題に対し、AI技術を活用した革新的なソリューションを共同で創出し、将来的な全国展開や医療政策との連携も視野に入れた発展的な取り組みを推進してまいります。

【Hoan Myについて】

1997年にベトナムのホーチミンにて設立したHoan Myグループは、ベトナム最大の民間医療ネットワークであり、「Hanh Phuc(ハイン・フック)」および「Hoan My(ホアンミー)」といったブランドのもと、14の病院と7つのクリニックを通じて包括的なサービスを提供しています。5,000人以上の献身的な専門スタッフを擁し、年間500万件以上の外来患者に対応しています。

Hoan Myグループは、ベトナム全土の患者に心のこもった医療を提供することに尽力しており、医療へのアクセス向上、臨床における新たな基準の確立、革新的な治療法やサービスの先駆けとなることで、医療業界の文化形成にも貢献しています。

画像:Hoan My グループ の各地の病院 ※Hoan My ホームページ(https://hoanmy.com/en/)より転載

【今後の展開】

今後、Lea BioとHoan Myグループは、本提携に基づく実証実験(PoC)を通じて、新たに開発した「MEQUY」の臨床的有用性、診断精度、業務負担軽減効果について段階的な検証を進めてまいります。検証結果に基づき、Hoan Myグループ内の複数の病院・クリニックへの段階的な導入を目指すとともに、医療現場からのフィードバックを反映しながら、システムの高度化と最適化を図ります。

将来的には、救急・内科領域にとどまらず、小児科、高齢者医療、生活習慣病管理など、他の診療領域への応用拡大を視野に入れ、あわせてベトナム政府が推進するデジタルヘルス戦略との連携も念頭に置いた取り組みを展開していく方針です。

両社は今回の提携を出発点とし、医療の「質」「アクセス」「効率」の三位一体の向上を目指し、ベトナムの医療に持続的なインパクトをもたらす革新的なモデルの構築に挑戦してまいります。

