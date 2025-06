大人気ダークコメディアニメーション『アメイジングデジタルサーカス』より、めじるしアクリルチャームコレクションのカプセルトイが6月上旬より順次発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、『アメイジングデジタルサーカス』のめじるしアクリルチャームコレクションのカプセルトイ(全7種)を、2025年6月上旬より順次販売開始することを発表いたします。

【商品情報ページ】

https://bit.ly/4mxkuyt

【取り扱い店舗一覧】

https://bit.ly/43inac0

【商品情報】

アメイジングデジタルサーカス めじるしアクリルチャームコレクション

大人気アニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」から「ポム二」「ジャックス」「キンガー」「ラガタ」」「ケイン」「ズーブル」「ガングル」

の全7種類のめじるしアクリルチャームコレクションがカプセルトイで新登場!

「アメイジングデジタルサーカス」の仲間たちと冒険に出発だ!

価格:1回 400円 (税込)

発売日:2025年6月上旬より順次発売開始

対象年齢:6歳以上

商品サイズ:約H60×W95 mm

製品素材: 本体:アクリル樹脂、シリコーンゴム 金具:亜鉛合金

取り扱い店舗:全国のgashacocoやカプセルトイ売場

※店舗により入荷のタイミングや在庫状況が異なる場合がございます。予めご了承ください。

種類数:全7種

上 ポム二/ケイン/ジャックス/ラガタ

下 キンガー/ガングル/ズーブル

【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】

昨年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ″を見つける。

トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは?この世界は一体?ケインの正体とは?

ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に・・・

【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】

https://bit.ly/49WDzDo

<アメイジングデジタルサーカス 日本公式X>

https://x.com/ADC_Japan

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。

輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com

(C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.