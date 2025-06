熱戦のMLB 6月は前半戦の天王山！「ABEMA」にて6月10日（火）からのドジャース vs パドレスの直接対決全7戦を生中継！「ドジャース×パドレス 侍対決 アベマ特別キャンペーン」を実施！

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、ナショナルリーグ西地区の注目カード、ロサンゼルス・ドジャースとサンディエゴ・パドレスが激突する全7試合を生中継いたします。

6月前半戦の“天王山”とも言える因縁の対決。ナ・リーグ西地区で混戦を極める大谷翔平選手や山本由伸投手らが所属するドジャースと、ダルビッシュ有投手、松井裕樹投手が所属するパドレスの「侍対決」に期待が高まります。

初戦となる6月10日(火)の試合では、五十嵐亮太さん、川崎宗則さん、杉谷拳士さんという豪華OB陣によるトリプル解説で、試合の裏側や選手のリアルな視点を交えながら熱戦を盛り上げます。

さらにこの期間中、『ドジャース×パドレス 侍対決 アベマ特別キャンペーン』と題し、試合中継はもちろん、スポーツナビとのコラボしたYouTube特別企画やプレゼントキャンペーンなど、ファン必見の特別コンテンツを展開します。

激戦必至の6月前半戦の大一番の熱戦の模様は、生中継に加え、特別企画やプレゼントキャンペーンも盛りだくさん。平日午前中に外出中や仕事中の方でも、スマホひとつでMLBの熱狂を感じられる「ABEMA」でぜひお楽しみください。

■「ドジャース×パドレス 侍対決 アベマ特別キャンペーン」概要

キャンペーンページはこちら(https://abema.tv/lp/mlb-dokodemo)

1. ドジャースvsパドレス戦 全7試合を中継

放送期間:6月10日(火)~13日(木)、17日(火)~20日(木)

初戦(6月10日)には五十嵐亮太さん、川崎宗則さん、杉谷拳士さんによる豪華トリプル解説。そのほかの試合にもMLBを熱くお届けする豪華解説陣が続々出演予定。

2. スポナビ×『アベマMLB』 特別コラボ企画(YouTube配信)

スポーツナビと連携したオリジナル動画コンテンツをABEMAおよびスポナビのYouTubeチャンネルで配信。ドジャースでのプレー経験のある斎藤隆さん、佐々木朗希投手のロッテ時代の監督でもあった井口資仁さんらMLB経験者とMLBジャーナリスト・AKI猪瀬さんをゲストに招きドジャースvsパドレス戦をより深掘り&楽しめるスペシャルトークをお届けします。

配信予定日:

1. スポナビ公開:6月7日(土)正午

2. ABEMA公開:6月8日(日)正午

3. スポナビ公開:6月14日(土)正午

4. ABEMA公開:6月15日(日)正午

3. 豪華プレゼントキャンペーン

ABEMA MLB公式XにてiPhone 16やAirPods、ドジャースやパドレスなどユニフォームが当たる豪華プレゼントキャンペーンを実施。詳細は公式Xをご確認ください。(https://x.com/MLB_ABEMA)

4. 実質1ヶ月無料!ABEMAプレミアム キャッシュバックキャンペーン

条件クリアで、ご登録いただいたプランの1か月分の利用料金が実質無料となるキャンペーンを実施いたします。

▼キャンペーン対象条件

1.キャンペーン期間中に当キャンペーンページに訪問し、キャンペーンページから「ABEMAプレミアム」または「広告つきABEMAプレミアム」にご登録された方。

2.「ABEMAプレミアム」または「広告つきABEMAプレミアム」に登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続いただいた方

3.キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

4.ABEMAにメールアドレスを登録いただき、後日登録アドレスに送付するフォームに口座情報を入力いただいた方

5.キャンペーン期間中に下記対象のスポーツコンテンツいずれか1エピソードを5分以上視聴した方

※上記の条件を全て満たしている方のみ対象となります

※PPV キャッシュバックキャンペーン等、複数のキャッシュバックキャンペーンに該当する場合は、最もキャッシュバック金額が高いキャンペーンのみが適用されます。他のキャンペーンとの併用はできません。

実施期間:2025年5月28日(月)~6月12日(木)

詳細は下記キャンペーンページをご覧ください:

(https://abema.tv/lp/cashback-abemasports-20250528)

■ ドジャース vs パドレス 全7試合 放送スケジュール

・6月10日(火) 午前10時20分~ ※無料

解説:五十嵐亮太、川崎宗則、杉谷拳士(アベマMLB2025番組公式アンバサダー)

・6月11日(水) 午前10時30分~

・6月12日(木) 午前5時~

・6月17日(火) 午前10時50分~ ※無料

解説:高橋尚成、五十嵐亮太

・6月18日(水) 午前11時~

・6月19日(木) 午前10時50分~ ※無料

解説:福留孝介、五十嵐亮太

・6月20日(金) 午前11時~

