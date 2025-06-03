レノボ、高解像度IPSと多機能USB Type-Cドッキングを備えた27型QHDモニター「ThinkVision P27QD-40 / T27QD-40」を発表
レノボ・ジャパン合同会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎）
は本日、27型QHD解像度モニター「ThinkVision P27QD-40」と「ThinkVision
T27QD-40」を発表しました。両モデルは、4辺狭額縁デザインを採用したIn-Plane
Switching（IPS）WLED液晶パネルを搭載し、QHD（2560x1440）の高解像度に
対応しています。また、USB Type-Cポート経由でのドッキング機能や豊富な接続
インターフェース、チルト、ピボット、スイベル、高さ調整に対応した多機能
スタンドを備え、快適な作業環境を実現します。さらに、画面の黄味を抑え自然
な色を保持しながら、目への負担を最小限に抑えるNatural Low Blue Light機能や、
ちらつきを抑えるフリッカーフリー機能、反射を抑える非光沢パネルを搭載して
おり、Eyesafe認証にも適合しています。
プロフェッショナル向け高性能モデル ThinkVision P27QD-40
ThinkVision P27QD-40 は、広色域かつ正確な色再現性を持ち、クリエイティブ
作業に最適なプロフェッショナル向けモデルです。27.0型ワイドのIPS WLED液晶
パネルを採用。QHD（2560x1440）解像度に対応し、99% sRGB、98% DCI-P3、
99% BT.709の高い色域カバー率と10.7億色以上の表示に対応しているため、映像
制作や動画編集など、正確な色表現が求められる用途に適しています。 USB Type-C
Gen2ポート経由での最大140W給電に対応し、PCへの高速給電と映像出力、デー
タ転送を1本のケーブルで行えます。DisplayPortを介したデイジーチェーン接続も
サポートしており、複数のモニターを容易に接続できます。また、KVM機能、PiP
（Picture-in-Picture）、PbP（Picture-by-Picture）機能に対応しており、
複数台のPC接続時にも快適に利用可能です。上部のUSBポートにオプションのWeb
カメラやサウンドバーを簡単に設置できるほか、側面のUSB Type-C Gen1ポートは
周辺機器への最大15W電源供給、USB データ転送に利用できます。インターフェース
として、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4（入力/出力）、USB Type-C Gen2、USB
Type-C Gen1、USB Type-A、USB Type-B、RJ-45など、豊富なポートを搭載して
います。
輝度は最大350cd/平方メートル 、コントラスト比は1500:1です。デフォルト応答速度は6ms
ですが、OSDメニューで4msに変更可能です。視野角は水平/垂直ともに178°です。
推奨リフレッシュレートは24～120Hzです。
ThinkVision P27QD-40
【ThinkVision P27QD-40：主な仕様】
画面サイズ：27.0 型ワイド
液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）
アスペクト比：16:9
解像度：QHD（2560x1440 ドット）
色表示：10.7 億?以上
コントラスト比：1500:1
視野角（水平/垂直）：178°/178°
輝度（最大）：350cd/平方メートル
応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）
リフレッシュレート：推奨 24～120Hz
インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB
Type-C 3.2 Gen2（Upstream、最大 140W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、
USB Type-B 3.2 Gen1（Upstream、データ転送）×1、USB Type-C 3.2 Gen1
（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A
（Downstream）×4（内 Powered USB×1）、RJ-45×1
スタンド：チルト-5°～23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整
155mm
KVM/PiP/PbP機能：対応
スピーカー：なし
サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm
/約 6.8kg
販売価格：72,600 円（税込）
発売日：2025 年 6 月 3 日
幅広いユーザー向けモデル ThinkVision T27QD-40
ThinkVision T27QD-40 は、日々のオフィスワークから様々な作業まで、幅広い
ユーザーの生産性向上をサポートするモデルです。27.0型ワイドのIPS WLED液晶
パネルを採用。QHD（2560x1440）解像度に対応し、99% sRGB、99% BT.709の
広色域に対応しているため、色彩をリアルに表現可能です。 USB Type-Cポート経由
での最大100W給電に対応しており、PCと接続することで、映像出力やDisplayPort
デイジーチェーン接続もサポートします。インターフェースとして、HDMI 2.1、
DisplayPort 1.4（入力/出力）、USB Type-C Gen 1（Upstream、最大 100W 給電
/データ転送/映像出力機能、DisplayPort 1.4相当）、USB Type-C Gen1 （Downstream、
最大 15W 給電/データ転送）、USB Type-A、RJ-45などを搭載しており、多様な機器
との接続に対応します。多機能スタンドは、チルト、ピボット、スイベル、高さ調整に
対応し、ユーザーそれぞれの利用シーンに合わせた最適な位置に調整可能です。
輝度は最大350cd/平方メートル 、コントラスト比は1500:1です。デフォルト応答速度は6ms
ですが、OSDメニューで4msに変更可能です。視野角は水平/垂直ともに178°です。
推奨リフレッシュレートは48～120Hzです。PiP/PbP機能は搭載していません。
ThinkVision T27QD-40
【ThinkVision T27QD-40：主な仕様】
画面サイズ：27.0 型ワイド
液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）
アスペクト比：16:9
解像度：QHD（2560x1440 ドット）
色表示：1,677 万?以上
コントラスト比：1500:1
視野角（水平/垂直）：178°/178°
輝度（最大）：350cd/平方メートル
応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）
リフレッシュレート：推奨 48～120Hz
インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB
Type-C 3.2 Gen1（Upstream、最大 100W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、
USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2
Gen1 Type-A（Downstream）×3（内 Powered USB×1）、RJ-45×1
スタンド：チルト-5°～23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整
155mm
PiP機能：なし
PbP機能：なし
スピーカー：なし
サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm
/約 6.8kg
販売価格：60,500 円（税込）
発売日：2025 年 6 月 3 日
【製品詳細】
ThinkVision P27QD-40（シンクビジョン ピーニーナナ キューディー ヨンジュウ）
URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/monitors/professional/64b3gar2jp
ThinkVision T27QD-40（シンクビジョン ティーニーナナ キューディー ヨンジュウ）
URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/monitors/office/64aagar2jp
Lenovo、ThinkVisionは、Lenovoの商標です。
その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
＜レノボについて＞
レノボは、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global
500の248位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で
毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマート
なテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、
世界最大のPCメーカーとしての成功を基に、サーバー、ストレージ、モバイル、
ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、
クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野
へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中の
あらゆる場所のすべての人にとってより包括的で信頼できるスマートな未来を
築きます。レノボは香港証券取引所にレノボ・グループ・リミテッド（HKSE：992
／ADR：LNVGY）として上場しています。
詳しくは https://www.lenovo.com/jp/ja/ でご覧いただけます。