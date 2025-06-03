レノボ、高解像度IPSと多機能USB Type-Cドッキングを備えた27型QHDモニター「ThinkVision P27QD-40 / T27QD-40」を発表

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レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎）


は本日、27型QHD解像度モニター「ThinkVision P27QD-40」と「ThinkVision


T27QD-40」を発表しました。両モデルは、4辺狭額縁デザインを採用したIn-Plane


Switching（IPS）WLED液晶パネルを搭載し、QHD（2560x1440）の高解像度に
対応しています。また、USB Type-Cポート経由でのドッキング機能や豊富な接続


インターフェース、チルト、ピボット、スイベル、高さ調整に対応した多機能


スタンドを備え、快適な作業環境を実現します。さらに、画面の黄味を抑え自然


な色を保持しながら、目への負担を最小限に抑えるNatural Low Blue Light機能や、


ちらつきを抑えるフリッカーフリー機能、反射を抑える非光沢パネルを搭載して


おり、Eyesafe認証にも適合しています。


プロフェッショナル向け高性能モデル ThinkVision P27QD-40


ThinkVision P27QD-40 は、広色域かつ正確な色再現性を持ち、クリエイティブ


作業に最適なプロフェッショナル向けモデルです。27.0型ワイドのIPS WLED液晶


パネルを採用。QHD（2560x1440）解像度に対応し、99% sRGB、98% DCI-P3、
99% BT.709の高い色域カバー率と10.7億色以上の表示に対応しているため、映像


制作や動画編集など、正確な色表現が求められる用途に適しています。 USB Type-C


Gen2ポート経由での最大140W給電に対応し、PCへの高速給電と映像出力、デー


タ転送を1本のケーブルで行えます。DisplayPortを介したデイジーチェーン接続も


サポートしており、複数のモニターを容易に接続できます。また、KVM機能、PiP


（Picture-in-Picture）、PbP（Picture-by-Picture）機能に対応しており、


複数台のPC接続時にも快適に利用可能です。上部のUSBポートにオプションのWeb


カメラやサウンドバーを簡単に設置できるほか、側面のUSB Type-C Gen1ポートは


周辺機器への最大15W電源供給、USB データ転送に利用できます。インターフェース


として、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4（入力/出力）、USB Type-C Gen2、USB
Type-C Gen1、USB Type-A、USB Type-B、RJ-45など、豊富なポートを搭載して
います。


輝度は最大350cd/平方メートル 、コントラスト比は1500:1です。デフォルト応答速度は6ms


ですが、OSDメニューで4msに変更可能です。視野角は水平/垂直ともに178°です。


推奨リフレッシュレートは24～120Hzです。




ThinkVision P27QD-40

【ThinkVision P27QD-40：主な仕様】


画面サイズ：27.0 型ワイド


液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）


アスペクト比：16:9


解像度：QHD（2560x1440 ドット）


色表示：10.7 億?以上


コントラスト比：1500:1


視野角（水平/垂直）：178°/178°


輝度（最大）：350cd/平方メートル


応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）


リフレッシュレート：推奨 24～120Hz


インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB


Type-C 3.2 Gen2（Upstream、最大 140W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、


USB Type-B 3.2 Gen1（Upstream、データ転送）×1、USB Type-C 3.2 Gen1


（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A


（Downstream）×4（内 Powered USB×1）、RJ-45×1


スタンド：チルト-5°～23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整


155mm


KVM/PiP/PbP機能：対応


スピーカー：なし


サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm


/約 6.8kg


販売価格：72,600 円（税込）


発売日：2025 年 6 月 3 日


幅広いユーザー向けモデル ThinkVision T27QD-40


ThinkVision T27QD-40 は、日々のオフィスワークから様々な作業まで、幅広い


ユーザーの生産性向上をサポートするモデルです。27.0型ワイドのIPS WLED液晶


パネルを採用。QHD（2560x1440）解像度に対応し、99% sRGB、99% BT.709の
広色域に対応しているため、色彩をリアルに表現可能です。 USB Type-Cポート経由
での最大100W給電に対応しており、PCと接続することで、映像出力やDisplayPort
デイジーチェーン接続もサポートします。インターフェースとして、HDMI 2.1、
DisplayPort 1.4（入力/出力）、USB Type-C Gen 1（Upstream、最大 100W 給電
/データ転送/映像出力機能、DisplayPort 1.4相当）、USB Type-C Gen1 （Downstream、
最大 15W 給電/データ転送）、USB Type-A、RJ-45などを搭載しており、多様な機器
との接続に対応します。多機能スタンドは、チルト、ピボット、スイベル、高さ調整に


対応し、ユーザーそれぞれの利用シーンに合わせた最適な位置に調整可能です。


輝度は最大350cd/平方メートル 、コントラスト比は1500:1です。デフォルト応答速度は6ms


ですが、OSDメニューで4msに変更可能です。視野角は水平/垂直ともに178°です。


推奨リフレッシュレートは48～120Hzです。PiP/PbP機能は搭載していません。




ThinkVision T27QD-40

【ThinkVision T27QD-40：主な仕様】


画面サイズ：27.0 型ワイド


液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）


アスペクト比：16:9


解像度：QHD（2560x1440 ドット）


色表示：1,677 万?以上


コントラスト比：1500:1


視野角（水平/垂直）：178°/178°


輝度（最大）：350cd/平方メートル


応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）


リフレッシュレート：推奨 48～120Hz


インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB


Type-C 3.2 Gen1（Upstream、最大 100W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、


USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2


Gen1 Type-A（Downstream）×3（内 Powered USB×1）、RJ-45×1


スタンド：チルト-5°～23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整


155mm


PiP機能：なし


PbP機能：なし


スピーカー：なし


サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm


/約 6.8kg


販売価格：60,500 円（税込）


発売日：2025 年 6 月 3 日


【製品詳細】


ThinkVision P27QD-40（シンクビジョン ピーニーナナ キューディー ヨンジュウ）


URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/monitors/professional/64b3gar2jp


ThinkVision T27QD-40（シンクビジョン ティーニーナナ キューディー ヨンジュウ）


URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/monitors/office/64aagar2jp


Lenovo、ThinkVisionは、Lenovoの商標です。


その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



＜レノボについて＞


レノボは、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global


500の248位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で


毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマート


なテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、


世界最大のPCメーカーとしての成功を基に、サーバー、ストレージ、モバイル、


ソリューション、サービスといった「New　IT」技術（クライアント、エッジ、


クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野


へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中の


あらゆる場所のすべての人にとってより包括的で信頼できるスマートな未来を


築きます。レノボは香港証券取引所にレノボ・グループ・リミテッド（HKSE：992


／ADR：LNVGY）として上場しています。


詳しくは https://www.lenovo.com/jp/ja/ でご覧いただけます。