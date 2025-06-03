レノボ、高解像度IPSと多機能USB Type-Cドッキングを備えた27型QHDモニター「ThinkVision P27QD-40 / T27QD-40」を発表

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎）

は本日、27型QHD解像度モニター「ThinkVision P27QD-40」と「ThinkVision

T27QD-40」を発表しました。両モデルは、4辺狭額縁デザインを採用したIn-Plane

Switching（IPS）WLED液晶パネルを搭載し、QHD（2560x1440）の高解像度に

対応しています。また、USB Type-Cポート経由でのドッキング機能や豊富な接続

インターフェース、チルト、ピボット、スイベル、高さ調整に対応した多機能

スタンドを備え、快適な作業環境を実現します。さらに、画面の黄味を抑え自然

な色を保持しながら、目への負担を最小限に抑えるNatural Low Blue Light機能や、

ちらつきを抑えるフリッカーフリー機能、反射を抑える非光沢パネルを搭載して

おり、Eyesafe認証にも適合しています。

プロフェッショナル向け高性能モデル ThinkVision P27QD-40

ThinkVision P27QD-40 は、広色域かつ正確な色再現性を持ち、クリエイティブ

作業に最適なプロフェッショナル向けモデルです。27.0型ワイドのIPS WLED液晶

パネルを採用。QHD（2560x1440）解像度に対応し、99% sRGB、98% DCI-P3、

99% BT.709の高い色域カバー率と10.7億色以上の表示に対応しているため、映像

制作や動画編集など、正確な色表現が求められる用途に適しています。 USB Type-C

Gen2ポート経由での最大140W給電に対応し、PCへの高速給電と映像出力、デー

タ転送を1本のケーブルで行えます。DisplayPortを介したデイジーチェーン接続も

サポートしており、複数のモニターを容易に接続できます。また、KVM機能、PiP

（Picture-in-Picture）、PbP（Picture-by-Picture）機能に対応しており、

複数台のPC接続時にも快適に利用可能です。上部のUSBポートにオプションのWeb

カメラやサウンドバーを簡単に設置できるほか、側面のUSB Type-C Gen1ポートは

周辺機器への最大15W電源供給、USB データ転送に利用できます。インターフェース

として、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4（入力/出力）、USB Type-C Gen2、USB

Type-C Gen1、USB Type-A、USB Type-B、RJ-45など、豊富なポートを搭載して

います。

輝度は最大350cd/平方メートル 、コントラスト比は1500:1です。デフォルト応答速度は6ms

ですが、OSDメニューで4msに変更可能です。視野角は水平/垂直ともに178°です。

推奨リフレッシュレートは24～120Hzです。

ThinkVision P27QD-40

【ThinkVision P27QD-40：主な仕様】

画面サイズ：27.0 型ワイド

液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）

アスペクト比：16:9

解像度：QHD（2560x1440 ドット）

色表示：10.7 億?以上

コントラスト比：1500:1

視野角（水平/垂直）：178°/178°

輝度（最大）：350cd/平方メートル

応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）

リフレッシュレート：推奨 24～120Hz

インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB

Type-C 3.2 Gen2（Upstream、最大 140W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、

USB Type-B 3.2 Gen1（Upstream、データ転送）×1、USB Type-C 3.2 Gen1

（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A

（Downstream）×4（内 Powered USB×1）、RJ-45×1

スタンド：チルト-5°～23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整

155mm

KVM/PiP/PbP機能：対応

スピーカー：なし

サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm

/約 6.8kg

販売価格：72,600 円（税込）

発売日：2025 年 6 月 3 日

幅広いユーザー向けモデル ThinkVision T27QD-40

ThinkVision T27QD-40 は、日々のオフィスワークから様々な作業まで、幅広い

ユーザーの生産性向上をサポートするモデルです。27.0型ワイドのIPS WLED液晶

パネルを採用。QHD（2560x1440）解像度に対応し、99% sRGB、99% BT.709の

広色域に対応しているため、色彩をリアルに表現可能です。 USB Type-Cポート経由

での最大100W給電に対応しており、PCと接続することで、映像出力やDisplayPort

デイジーチェーン接続もサポートします。インターフェースとして、HDMI 2.1、

DisplayPort 1.4（入力/出力）、USB Type-C Gen 1（Upstream、最大 100W 給電

/データ転送/映像出力機能、DisplayPort 1.4相当）、USB Type-C Gen1 （Downstream、

最大 15W 給電/データ転送）、USB Type-A、RJ-45などを搭載しており、多様な機器

との接続に対応します。多機能スタンドは、チルト、ピボット、スイベル、高さ調整に

対応し、ユーザーそれぞれの利用シーンに合わせた最適な位置に調整可能です。

輝度は最大350cd/平方メートル 、コントラスト比は1500:1です。デフォルト応答速度は6ms

ですが、OSDメニューで4msに変更可能です。視野角は水平/垂直ともに178°です。

推奨リフレッシュレートは48～120Hzです。PiP/PbP機能は搭載していません。

ThinkVision T27QD-40

【ThinkVision T27QD-40：主な仕様】

画面サイズ：27.0 型ワイド

液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）

アスペクト比：16:9

解像度：QHD（2560x1440 ドット）

色表示：1,677 万?以上

コントラスト比：1500:1

視野角（水平/垂直）：178°/178°

輝度（最大）：350cd/平方メートル

応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）

リフレッシュレート：推奨 48～120Hz

インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB

Type-C 3.2 Gen1（Upstream、最大 100W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、

USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2

Gen1 Type-A（Downstream）×3（内 Powered USB×1）、RJ-45×1

スタンド：チルト-5°～23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整

155mm

PiP機能：なし

PbP機能：なし

スピーカー：なし

サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm

/約 6.8kg

販売価格：60,500 円（税込）

発売日：2025 年 6 月 3 日

【製品詳細】

ThinkVision P27QD-40（シンクビジョン ピーニーナナ キューディー ヨンジュウ）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/monitors/professional/64b3gar2jp

ThinkVision T27QD-40（シンクビジョン ティーニーナナ キューディー ヨンジュウ）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/monitors/office/64aagar2jp

Lenovo、ThinkVisionは、Lenovoの商標です。

その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＜レノボについて＞

レノボは、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global

500の248位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で

毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマート

なテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、

世界最大のPCメーカーとしての成功を基に、サーバー、ストレージ、モバイル、

ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、

クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野

へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中の

あらゆる場所のすべての人にとってより包括的で信頼できるスマートな未来を

築きます。レノボは香港証券取引所にレノボ・グループ・リミテッド（HKSE：992

／ADR：LNVGY）として上場しています。

詳しくは https://www.lenovo.com/jp/ja/ でご覧いただけます。