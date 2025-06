【最新動画公開中】青山テルマさんと次世代技術「録食」に挑戦！Zeebra直伝のホワイトストロガノフを完全再現！？

GOOD FOOD SUNDAY 事務局

ラッパーZeebraと料理家杉山絵美がホストを務める「GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー)」が、大好評につき独立Youtubeチャンネルとしてリニューアル!最新動画では青山テルマをゲストに迎え次世代の調理方法を体験する!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w1ClXpngLd0 ]

■GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー) 第7回公開動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=w1ClXpngLd0&t=47s(https://www.youtube.com/watch?v=w1ClXpngLd0&t=47s)

■GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー)公式Youtubeアカウント

https://www.youtube.com/@GOODFOODSUNDAY

【第7回スペシャルゲスト】

青山テルマ (※写真中央)

1987年10月27日生まれ。奈良県出身。トリニダード・トバゴ人と日本人 のクォーター。2007年9月5日にメジャーデビュー、翌2008年にリリースした「そばにいるね feat. SoulJa」が大ヒットし注目を集める。ファッションや写真、アートと多趣味で持ち前のセンスと、明るくて元気なキャラクターからドラマ、バラエティ番組でも活躍の場を広げる。

公式Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@officialyoutubechannel867

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/thelmaaoyama

「録食」のテクノロジーで、調理工程を徹底管理 ! 今回は、Zeebra家全員が大好きだというメニューと杉山家に伝わる家庭の味に挑戦

事前に収録されたZeebraと杉山絵美の音声ガイドに従って、上手くレシピを再現できるのか!?幼少期は新鮮な野菜がおやつ替わりだったという青山テルマは手際よく調理を進めていく01. Zeebra家のホワイトストロガノフ Recipe by Zeebra|ペアリングワイン:シガリュス ブラン (2022) - Cigalus Blanc02. 母のレシピのビーフストロガノフ Recipe by Emi Sugiyama|ペアリングワイン:オスピタリタ (2021)-Hospitalitas Bertrand03. キノコとトマトのヴィーガンクリームシチュー Recipe by Emi Sugiyama|ペアリングワイン:シガリュス ルージュ (2021) - Cigalus Rouge04. ジブラのバースデーケーキ Recipe by Emi Sugiyama

≪録食≫

料理人が珠玉の一皿をつくるプロセスを1秒、1℃、1g単位で高精度に記録・再現できる次世代技術。この「録食」は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)シグネチャーパビリオン「EARTH MART館」にも技術協力されている、世界注目のテクノロジー。

「録食」公式サイト : https://www.sony.com/ja/rokushoku/

【実食タイム】再現レシピの味はいかに!?Zeebraと青山テルマにダブルサプライズも!

「録食」の技術で秘伝のレシピも、より簡単に正確に調理が叶う青山テルマのデビュー18周年とニューアルバム「EASY MODE」のリリースをスペシャルケーキでお祝い4月に誕生日を迎えたZeebraに、絵美から「ジブラ柄」バースデーケーキのサプライズ自身のレーベルを立ち上げた青山テルマは「自分のペースで音楽制作に取り組みたい」と話す

今後も、日曜日を「食」で楽しむ「GOOD FOOD SUNDAY」の動画では、さまざまな豪華ゲストと共に、魅力的な料理コンテンツをお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください!

【ホスト】

Zeebra(ジブラ)

HIPHOP / ACTIVISTRAPPER / DJ / PRODUCER

WREP局長 / 渋谷区観光大使 / 一般社団法人・JDDA理事



東京を代表するヒップホップ・アクティビストであり、不可能を可能にする日本人。ヒップホップレーベル「GRAND MASTER」代表でもある。日本語のラップでの表現を新たな次元へと引き上げ、日本中のヒップホップ・コミュニティーの拡大に貢献した立役者であり、その存在感と次のレベルを追求する行動力により、幅広い世代から支持を集めている。平日昼12時より、毎日生放送しているラジオ番組『Zeebra's LUNCHTIME BREAKS』をABEMA TVで生放送。2022年10月より東京・渋谷にある公開スタジオ「UDAGAWA BASE」からスタートしたこの番組は、なおも継続中。プライベートでは肉を食べない食生活を送る「ペスカタリアン」を長年続けながら、野菜や料理の魅力をさまざまなメディアを通じて発信している。

Zeebra公式サイト:https://zeebra.amebaownd.com

杉山絵美(すぎやま えみ)

料理家/ライフスタイルナビゲーター

慶應義塾大学卒業後、イギリスに留学。コンスタンス・スプライ・フラワースクールにてディプロマ取得。また隣接されていたカンパーナ・フィニッシングスクールにてエンターテイニングとクッキングを同時に学ぶ。その後ロンドンにて、クイーン・エリザベス主催の晩餐会の装飾アシスタントなどを経験。帰国後はディオールの広報として活躍。斬新なPR戦略が大きな話題を呼び、自身のストーリーがテレビドラマにもなる。その後独立し、ラグジュアリーブランドを扱うPRエージェンシーを設立し、ファッション、グルメ、旅、ライフスタイルの広告宣伝を手がける。現在は料理家としてOisixのミールキット開発や、レストラン、カフェ、スイーツなどの食のプロデュースのほか、フードロス問題にも取り組む。2020年にはFOOD LOSS BANKを友人と共同設立し、食品ロスの問題にも積極的に取り組む。著書に、『おうちで作るセレブご飯』(中央公論新社)、また2025年4月に二冊目の料理本『杉山絵美の30分で毎日のごちそう』(宝島社)から出版。両祖父が文化勲章受賞者である日本画家の杉山寧氏と建築家の谷口吉郎氏、伯父は建築家の谷口吉生、作家の三島由紀夫。

杉山絵美公式インスタグラム:https://www.instagram.com/emisugiyama530

■GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー) 第7回公開動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=w1ClXpngLd0&t=47s(https://www.youtube.com/watch?v=w1ClXpngLd0&t=47s)

■GOOD FOOD SUNDAY公式Youtubeアカウント:https://www.youtube.com/@GOODFOODSUNDAY

■GOOD FOOD SUNDAY動画公開予定:毎月1回 ※今後変更となる場合があります。

■GOOD FOOD SUNDAY公式Instagram:https://www.instagram.com/good_food_sunday

■GOOD FOOD SUNDAY公式サイト:https://www.goodfoodsunday.com

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

GOOD FOOD SUNDAY事務局 広報担当:河村

メールアドレス:pr@goodfoodsunday.com