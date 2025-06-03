DMM GAMES『文豪とアルケミスト』イベント『文史紀伝「『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編」』開催！限定召装『『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編』同時開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、6月2日(月)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、イベント『文史紀伝「『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編」』と限定召装『『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編』を開始いたしました。

また、召装『金環ノ理』のラインナップを更新いたしました。

▼イベント『文史紀伝「『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編」』

イベント『文史紀伝「『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編」』を開始いたしました。本イベントは、イベント限定の特定のステージに潜書して、概念の欠片を集める事が目的です。集めた概念の欠片の総獲得数が一定の値に達するとアイテムを獲得することができます。

期間中「吉井勇」「若山牧水」「森鴎外」の衣装を編成して潜書すると、得点の獲得数がそれぞれ50%上昇します。また、「風」属性の衣装を編成して潜書すると、得点の獲得数がそれぞれ20%上昇します。

さらに、イベントと同時に開催される限定召装『『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編』にて新規追加された「吉井勇」「若山牧水」「森鴎外」の〈アール・ヌーヴォー風和服〉を編成すると、得点の獲得率がそれぞれ30%上昇します。

「吉井勇」「若山牧水」「森鴎外」の〈アール・ヌーヴォー風和服〉は限定召装『『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編』にて一定の確率で獲得できる他、交換所にて思念素と交換することで入手できます。詳しくは、ゲーム内のイベントお知らせをご確認ください。

イベント開催期間：2025年6月2日(月)メンテナンス後～2025年6月13日(金)13:59

※PCブラウザ版とスマホアプリ版でイベント内容に差異はございません。

▼限定召装『『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編』

文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編』が期間限定で登場します。この召装では、イベント『文史紀伝「『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編」』で活躍する「吉井勇」「若山牧水」「森鴎外」の新衣装を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2025年6月2日(月)メンテナンス後～2025年6月13日(金)13:59

▼召装『金環ノ理』

召装『金環ノ理』のラインナップを更新いたしました。この召装では、イベント『文史紀伝「『明星』ノ謎ヲ調査セヨ 前編」』で活躍する「吉井勇」「若山牧水」「森鴎外」の指環を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2025年6月2日(月)メンテナンス後～2025年6月13日(金)13:59

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/(https://bungo.dmmgames.com/)

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

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