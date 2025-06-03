【出展企業募集中】「不登校は“才能”！学ぶ場所は学校だけじゃない！NIJINアカデミー学園祭」2025年10月11日&12日開催決定！

株式会社NIJIN

株式会社株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』は、2025年10月11日（土）と12日(日)に「学ぶ場所は学校だけじゃない！NIJINアカデミー学園祭2025」を開催することとなりました。

一緒に本イベントを盛り上げていただける協賛企業様を募集しております。

■開催イベント概要

【タイトル】学ぶ場所は学校だけじゃない！NIJINアカデミー学園祭2025

【開催日時】2025年10月11日(土) 10:00-15:30(9:00から準備可)

16:00-19:00(ネットワーキング)

10月12日(日) 10:00-15:30(片付け17:00まで)

【会 場】 DMM六本木本社(住友不動産六本木グランドタワー)

東京都港区六本木3丁目2－1 住友不動産六本木グランドタワー

【参加対象】小中学生のいる教育・子育てに関心の高い首都圏在住の家庭

【特設サイト】こちら(https://www.nijin.co.jp/gakuensai2025?srsltid=AfmBOooizOdfJgU6zlowfIQyRFOEoAHMaAYp0Ia9kIIe2moYifxtGDaB)からアクセス！

以下より、「【企画概要】NIJINアカデミー学園祭2025」をダウンロードいただき、資料をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d99150-512-53e3a7cab60c7acdade8829bd518cccf.pdf

■出展のメリット（過去の事例から）

NIJINアカデミー学園祭2025の開催を通じ、【ターゲット層の声を直接聞く機会を持ちたい企業（協賛企業）】と【教育・子育てに関心の高い首都圏在住の家庭（参加者）】をマッチングし、新らしい教育の在り方を創出する機会を提供いたします。

NIJINアカデミー

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国38以上の都道府県から約450名超が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年5月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞-------------

株式会社NIJIN

NIJINアカデミー 広報・企業連携担当 担当者：菊地

メールアドレス：seren.kikuchi@nijin.co.jp

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