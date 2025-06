Boxエコシステムソリューションをクラウド化および新ソリューション提供開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループの丸紅ITソリューションズ株式会社(代表取締役社長:佐藤 由浩 以下、 丸紅ITソリューションズ)は、自社開発のBoxエコシステムソリューション(以下、エコソリューション)「Suite for Boxシリーズ」である、「Light CASB for Box」 「CSV Sync for Box」 「Log Reporter for Box 棚卸Edition」「セルフサービス Cloud」をクラウドサービス(SaaS)として提供開始するとともに、ホワイトリスト管理ソリューション「White Ctrl for Box Governance 」の提供を開始します。

コンテンツ管理プラットフォームBoxは、全世界で12万社、日本国内では20,000社以上(日経225銘柄の企業の約77%)に導入されているクラウドサービスです。体系的なアクセス権管理とコンテンツの統合を実現するBoxは特に日本企業への導入が急速に進み、今でもそのスピードは衰えることなく拡大し続けています。一方で、Boxにコンテンツを集約し、統制的なBox運用を実現するためには、工夫が不可欠です。Active DirectoryやEntra ID、人事システムなどとの連携による組織変更・人事異動対応、外部共有の権限をエンドユーザへ委譲するにあたっての制御、監査対応など、多岐にわたります。

■Suite for Boxシリーズ

丸紅ITソリューションズは、エンタープライズ企業の導入が特に多いエコソリューション「Light CASB for Box」「CSV Sync for Box」「Log Reporter for Box 棚卸Edition」を、オンプレミスサーバで稼働するインストールベースのソフトウェアとして提供してきました。お客様から環境構築・運用の手間とコストを削減したいご要望を受け、クラウドサービス(SaaS)としてSuite for Boxシリーズを提供開始します。加えて、統制的なBox運用を維持しながらエンドユーザに一部運用の権限委譲を実現する「セルフサービス Cloud」をリリースします。たとえば、招待(コラボレーション)の権限の期限に関する通知が所有者と共同所有者にしか届かない、あるいは期限を確認・更新する作業が煩雑であるという課題があります。「セルフサービス Cloud」は、簡単な操作でコラボレーション期限の一覧を確認し、一括で更新する機能を提供します。また、エンドユーザ自身に設定させるには統制面に不安が残るという課題の解決も実現します。

■White Ctrl for Box Governance

Box Governanceは、招待と被招待をドメインホワイトリストで制御する機能を提供しています。高いセキュリティを担保できるメリットがある反面、エンドユーザの依頼に基づいたホワイトリストへのドメイン追加や、ドメインの棚卸しは手作業の運用が必要であるため、効率的な運用が難しいという課題があります。「White Ctrl for Box Governance」は、Box のホワイトリストを取得し、テキストファイルでの一括登録および削除、エクスポートを実現します。大量のドメインを追加する作業を使い慣れたスプレッドシート編集操作で実現することで簡易化します。

エンドユーザが利用できる移行ツール「Simple Uploader」、Officeファイルの自動ロックおよび解除を行う「MISOLock」、フォルダの誤削除・誤移動を防止する「Folder Locker」と同様に、「White Ctrl for Box Governance」はBoxライセンス契約に付帯する無償提供を前提としています。

丸紅ITソリューションズは、Boxを使い倒すためには統制的かつ効率的な運用が重要であるため、導入支援やカスタマーサクセス活動を通じてお客様の課題・ニーズを収集し、共に試行錯誤することで、お客様の業務効率化に貢献します。

尚、丸紅ITソリューションズは、お客様導入事例と課題解決のナレッジを、Box Worksのセッションで紹介します。Box Worksは、東京会場2025年6月10日(オンラインは11日)、大阪会場2025年7月17日に開催されます。展示ブースも出展し、エンジニアによる課題相談会を予定しています。ご来場、ご視聴をお待ちしています。

製品サイト:https://www.misol-box.com/

導入事例:https://www.misol-box.com/voice/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進します。

製造ソリューションセグメント:製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント:システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント:ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント:IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ:https://www.marubeni-idigio.com/

【丸紅ITソリューションズ株式会社について】

丸紅ITソリューションズは、丸紅I-DIGIOグループの一員として、丸紅グループ向けならびにエンタープライズ向けに、ITコンサルティング、業務システムやセキュリティ基盤の構築、システムの運用設計、各種クラウドサービスなどの事業を展開しています。確実なプロジェクト管理力とIT基盤構築力、運用設計力で、開発プロジェクトを成功に導き、お客様のビジネス革新を実現します。

ホームページ:https://www.marubeni-itsol.com

