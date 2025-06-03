中小企業の業務効率を“完全丸投げ”で実現　RPAサブスクリプション型サービスを6月3日より本格開始

株式会社ZEN AUTO

株式会社ZEN AUTO（本社：東京都中央区／代表取締役：丸山 耀平、以下「ZEN AUTO」）は、中小企業向けに特化した業務自動化サービス「RPAサブスク開発サービス」を、2025年6月3日より本格始動いたしました。本サービスは、月額10万円（税抜）で設計から運用までを“完全丸投げ”で依頼できる、サブスクリプション型のフルオーダーメイドRPA開発・運用サービスです。

■開発背景｜中小企業の「業務過多」と「人手不足」に自動化という選択肢を

少子高齢化による労働力不足が深刻化する中、AIやRPAといったテクノロジーの活用が、中小企業にとっても喫緊の課題となっています。しかしながら、従来のRPAツールは、

・自社での設計・導入が前提

・専門人材や部署の確保が必要

・高額な初期投資が必要

といった高いハードルがあり、導入に踏み切れない企業が多く存在しました。そこでZEN AUTOは、すべての設計・構築・保守運用を一貫して請け負う「完全丸投げ型RPA」を月額定額で提供することで、導入コストゼロ・エンジニア不要・即効性という価値を、中小企業にも開放します。

■他社RPAツールとZEN AUTOの違い[表: https://prtimes.jp/data/corp/153898/table/2_1_c894f46c005be2be71496f6b79e50c67.jpg ]■活用例｜すでに多様な業務で自動化を実現中- 営業リストの自動収集・整形- 指定したアプリのDM送信自動化- 各種Webサイトの情報収集／更新作業の自動化- 見積・請求書等の帳票作成・バックオフィス支援■導入の流れ- 資料請求・お問い合わせ- 業務ヒアリング（オンライン対応）- 設計・自動化提案- 契約締結- 自動化ロボットの設計・稼働（最短3日）- 毎月更新- ※前月までのお支払いで翌月分稼働開始／契約はいつでも解約可能■今後の展望

ZEN AUTOは、今後も中小企業のリアルな業務課題に寄り添い、営業・マーケティング・総務・経理といった各部門のさらなる自動化支援に取り組んでまいります。

ニッチな業種・業態にも柔軟に対応することで、すべての企業に「自動化の力」を届けます。

【サービス概要】

名称：RPAサブスク開発サービス

提供開始日：2025年6月3日

料金：月額10万円（税抜）

公式サイト：https://zenauto.jp/

製品に関するお問い合わせ先：03-4500-8937

【会社概要】

会社名：株式会社ZEN AUTO

代表取締役：丸山耀平

所在地：東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階

電話番号：03-4500-8937

業務内容：システム設計・開発ほか

株式会社ZEN AUTO 広報担当：丸山耀平

Email：maruyama@zenauto.jp TEL：03-4500-8937