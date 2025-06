教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」「代ゼミサテライン予備校」との学習記録データ連携を本日より正式開始

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:廣瀬高志、以下スタディプラス)は、教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」と、学校法人高宮学園代々木ゼミナール(本部:東京都渋谷区、理事長:高宮英郎、以下代々木ゼミナール)が提供する「代ゼミサテライン予備校」との学習記録データ連携を本日より正式に開始いたしました。

生徒の「代ゼミサテライン予備校」での学習履歴が自動で「Studyplus for School」に記録されることで、学習塾の先生は「Studyplus for School」の管理画面から生徒一人ひとりの学習進捗を管理することができるようになり、タイムリーかつ適切な生徒指導が可能になります。

■ データ連携の概要

スタディプラスと代々木ゼミナールは、生徒の個別最適な学びの実現、ならびに学習塾の先生の効果的な学習管理のサポートを目的として2024年10月に業務提携契約を締結し、スタディプラス独自規格の学習記録連携API「Studyplus for School SYNC」を通じた「Studyplus for School」と「代ゼミサテライン予備校」のデータ連携を推進してまいりました。

データ連携すると、「代ゼミサテライン予備校」が提供する映像授業と「Studyplus for School」を合わせて活用できるようになり、生徒は「代ゼミサテライン予備校」やその他さまざまな教材の学習進捗を網羅的に振り返ることが可能になります。一方先生は、これまで複数のツールや紙で管理していた生徒一人ひとり、またはクラスごとの学習量を「Studyplus for School」で一括管理することで、業務負担軽減や生産性向上を図ることができます。

■ 「代ゼミサテライン予備校」 概要

高校生および高卒生を対象にした、代々木ゼミナールのトップ講師による高品質な映像授業を提供する学習塾です。共通テストで課される全ての科目に対応する「共通テスト対策講座」、志望校に狙いを定めた「大学別対策講座」、レベル・目的に応じて無理なくレベルアップできる「レベル別対策講座」など年間約2000講座を超える圧倒的な講座数で、受験生のあらゆるニーズに対応し、生徒を志望校合格へと導きます。

https://sateline.yozemi.ac.jp/

■ 学校法人高宮学園 概要

● 所在地:東京都渋谷区代々木2-25-7

● 代表者:理事長 高宮英郎

● 事業内容:予備校「代々木ゼミナール」の運営、進学指導教育、教育コンサルティングなどの高校・大学サポート、出版事業、塾・予備校への教育事業支援

● 設立:1957年 https://yozemi.ac.jp

■ 教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」 概要

「Studyplus for School」は、学習記録でいつでもどこでも生徒とつながり、生徒の成績向上と教室の経営改善を支援するコミュニケーションプラットフォームです。生徒の学校や志望校ごとに異なる、紙教材・デジタル教材のあらゆる学習記録を一元化・可視化することで、教育機関の業務の大半を占める学習指導を効率化し、人手が足りない中でもより良い教育を届けられるようご支援します。同時に、学習記録に加えて、出席記録、入室記録、成績記録、面談記録など、教室運営に必要なあらゆる情報を「Studyplus for School」に集約し、誰でも簡単に業務を効率化できます。

現在、全国の学校や学習塾など2,800教室以上に導入されています。

https://for-school.studyplus.co.jp/

■「Studyplus for School SYNC」 概要

「Studyplus for School SYNC(シンク)」は、デジタル教材と「Studyplus for School」の学習記録の自動連携を可能にするため、事業者向けに提供しているAPIです。デジタル教材の利用・進捗状況といった学習記録を「Studyplus for School」に集約することにより、先生の管理業務を軽減するとともに、紙・デジタルといった教材の種類にとらわれず生徒の学習記録を容易に収集・分析することが可能になります。

■ スタディプラス株式会社 概要

● 所在地:東京都千代田区神田駿河台2丁目5-12 NMF駿河台ビル4階

● 代表取締役:廣瀬高志

● 事業内容:学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」、教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」の提供

● 設立:2010年5月20日

https://info.studyplus.co.jp/