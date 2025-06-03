【東京都町田市】第7回鶴川市民センターまつりを開催します

町田市役所

鶴川市民センターまつりは、年に１回、当センターを拠点とする活動団体が実行委員会を構成し、鶴川地区の地域活動のさらなる活性化と交流促進を図ることを目的に開催する地域イベントです。

町トレ（町田を元気にするトレーニング）体験、各団体の発表や展示、お抹茶体験のほか、キッチンカーや地元商店街も参加し、美味しい軽食もお楽しみいただける魅力いっぱいのイベントです。

詳細は、チラシをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d52170-674-9883b158738a94456a1764703fb4117a.pdf

実施日時

2025年6月15日（日）午前10時～午後4時

会場

鶴川市民センター（町田市大蔵町1981-4）

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/shisetsu/02/accessmap.html

主催

第7回鶴川市民センターまつり実行委員会

内容

（１）舞台発表及び体験

町トレ、和太鼓、モダンバレエ、レクダンス、ハワイアンフラダンス、沖縄三線、詩吟、コーラス、ユニカール＆モルック体験

（２）展示及び出店等

・生け花、お抹茶体験、仮名書道

・大蔵保育園、鶴川地区協議会、鶴川地区民生委員、鶴川第１・第2高齢者支援センター、庁内各課等による各種展示及び活動啓発

・鶴川地域の商店街、障がい福祉施設等による販売（食品、町田産野菜、手作り小物等））

※いずれも、事前予約は必要ありません。

町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

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