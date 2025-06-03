４年ぶりの世界の児童労働者数発表日に議員会館で官・民・NGOが対話、市民も参加の院内集会を開催～2025年はSDGsで決めた児童労働ゼロの期限～

特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

認定NPO法人シャプラニール=市民による海外協力の会が運営委員を務める、児童労働ネットワーク（CL-Net）は、6月12日「児童労働反対世界デー」に、衆議院第一議員会館で院内集会を開催します。国連の持続可能な開発目標（SDGs）では、目標8.7で「2025年までに児童労働を終わらせる」と掲げています。しかし、2020年の推計数（※１）では、世界で約1億6,000万人、10人に1人の子どもたちが児童労働をしているとされました。そして、2025年6月12日に4年ぶりに新推計を発表予定の国際労働機関（ILO）は、2025年の児童労働ゼロは未達と予想しています。（※２）

国際的に注目が集まる6月12日に院内集会をひらき、国会議員、ILO駐日事務所、国際協力機構（JICA）、株式会社ロッテ、NGOなど児童労働をなくすことにかかわる関係者が一堂に会し、児童労働撤廃に向けて私たちができるアクションを、市民と一緒に考えます。

（※１）ユニセフと国際労働機関（ILO）が発表した2020年の児童労働者数につい（ https://acejapan.org/info/2021/06/31149）

（※2）国際労働機関（ILO）が2025年6月11日（ジュネーブ時間）に児童労働者数新推計を発表予定と公表（https://www.ilo.org/resource/news/un-calls-faster-action-child-labour-world-misses-goal-ending-practice-2025）

■ 院内集会「児童労働ゼロ、その日はいつ？」 概要

- 日時：2025年6月12日(木) 12：00～14：00（開場11：45～)- 主催：児童労働ネットワーク（CL-Net）- 後援：ILO活動推進議員連盟、ユニセフ議員連盟- 協力：ILO駐日事務所、教育協力NGOネットワーク（JNNE）- 会場：衆議院第一議員会館 国際会議室（東京都千代田区永田町2-2-1）- 詳細：https://acejapan.org/info/event/20250612- 参加申し込み方法：下記フォームより事前に申し込みをお願いします。今回は報道関係者に加えて、一般市民の参加も募ります。https://forms.gle/DUtySNWmbWjF8EFR6

■ プログラム詳細：

第一部 12:00～12:25

・開会あいさつ（CL-Net代表、ILO議連会長、ユニセフ議連）

・来賓あいさつ（駐日ガーナ大使、法務大臣、厚生労働副大臣（予定）、外務省（予定））

・写真撮影

第二部 12:25～13:10

・「『児童労働撤廃目標年』の今、国際機関の立場から見える世界の児童労働の現状と課題」 ILO駐日事務所

・パネルディスカッション「アフリカの児童労働に市民・企業・政府はどう取り組めるのか～課題・取り組み・希望～」株式会社オウルズコンサルティンググループ/国際協力機構（JICA）/認定NPO法人ACE/株式会社ロッテ

・国会議員からの質問・コメント

第三部 13:10～14:00

・リレートーク （ドイツ大使館、外務省（予定）、厚生労働省（予定）、CSOネットワーク及びサステナビリティ消費者会議、各種NGOほか）

・オープンフロア

・閉会あいさつ

● ご参考 ●

あなたのアクションが100円の寄付になる「ストップ！児童労働 キャンペーン」(5/15-6/30)

児童労働ネットワークでは、「ストップ！児童労働キャンペーン」を実施しています。その一環として、児童労働にNO！の意思を示す「レッドカードアクション」を展開中です。期間中に、レッドカードを持った写真をSNSにハッシュタグ（#ストップ児童労働 #STOPCL）投稿すると、1枚につき100円が児童労働撤廃に取り組むNGO団体への寄付につながります。

詳細は特設サイトをご覧ください。https://stopchildlabour.jp/

▼児童労働ネットワーク（CL-Net）とは

児童労働ネットワーク（CL-Net：シーエルネット）は、児童労働に問題意識を持ち、日本からこの問題の解決に貢献することを目指すNGO、労働組合等が参加するネットワークです。

【お問い合わせ先】

認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会 長瀬

TEL：03-3202-7863 Email : press@shaplaneer.org

▼団体概要▼ 認定NPOシャプラニール

支援が届きにくい「取り残された人々、課題」にアプローチ

“貧困のない社会の実現” めざす国際協力NGO

1972年に創立された国際協力NGO。「貧困のない社会の実現」を掲げ、バングラデシュ、ネパールと日本国内で、児童労働の予防と削減、防災・減災活動、多文化共生事業を通じた「取り残された人々、課題」の問題解決を行う。

・団 体 名：認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

・所 在 地：東京都新宿区西早稲田2-3-1 早稲田奉仕園内

・代 表 者：坂口和隆（代表理事） ・創 立：1972年9月1日

・主な活動国：バングラデシュ、ネパール、日本

・主な活動内容：児童教育支援、児童労働の予防と削減、防災・減災支援、災害緊急救援・復興支援、在住外国人にかかわる取り組み、フェアトレード活動、開発教育および出版活動、スタディツアー等

・公式サイト：https://www.shaplaneer.org/

・オンライン通販ショップ「クラフトリンク」：https://craftlink.shop/