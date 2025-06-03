EXPO2025 大阪・関西万博 石黒浩プロデューサー担当のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」に”漱石アンドロイド”が展示されています
学校法人二松学舎は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のテーマ事業である「シグネチャーパビリオン」の中で、石黒浩テーマ事業プロデューサーが担当する「いのちの未来」にサプライヤーとして協賛し、本学が所有する「漱石アンドロイド」を出展しています。
「漱石アンドロイド」を皆様にご覧いただくことで、大阪・夢洲の万博会場から未来社会の姿を発信するとともに、アンドロイドの持つ可能性をより多くの方々に知っていただきたいと考えています。ぜひ、ご注目ください！
展示中の漱石アンドロイド
【漱石アンドロイドに関するお問い合わせ先】
二松学舎大学広報課
〒102-8336 東京都千代田区三番町6-16
TEL：03-3261-1292（月～金：9時～16時30分）
E:mail：k-koho@nishogakusha-u.ac.jp
【二松学舎とは】
1877年（明治10年）10月10日、明治法曹界の重鎮でもあった漢学者三島中洲により、漢学塾二松学舎が設立。
現在、学校法人二松学舎は、文学部（4学科12専攻）、国際政治経済学部（2学科4専攻）を擁する二松学舎大学と大学院（文学研究科、国際政治経済学研究科、国際日本学研究科）、その併設校として附属高等学校・附属柏高等学校・附属柏中学校を設置している。
■学校法人二松学舎
URL：https://www.nishogakusha-u.ac.jp/houjin/
建学の精神：「東洋の精神による人格の陶冶」「己ヲ修メ人ヲ治メ一世二有用ナル人物ヲ養成ス」
＜設置校＞
■二松学舎大学
URL：https://www.nishogakusha-u.ac.jp/
【キャンパス】
-九段キャンパス(東京都千代田区三番町6-16)
-柏キャンパス(千葉県柏市大井2590)
【学部(学科) 】
-文学部（国文学科、国際日本・中国学科、都市文化デザイン学科、歴史文化学科）
※2025年４月1日より、中国文学科は「国際日本・中国学科」に名称変更
-国際政治経済学部（国際政治経済学科、国際経営学科）
【大学院】
-文学研究科（国文学専攻、中国学専攻）
-国際政治経済学研究科（国際政治経済学専攻）
-国際日本学研究科（国際日本学専攻）
■二松学舎大学附属高等学校
URL：https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/index.html
■二松学舎大学附属柏中学校・高等学校
URL：https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/