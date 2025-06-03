【6/24(火)無料セミナー】売上に繋げる！SNSでのファン増加・育成方法
株式会社CREAVE
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■このような方におすすめ
・Webマーケティングのご担当者様
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[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/237_1_b4f29264952efe46f9e767cac9499648.jpg ]
株式会社CREAVE 会社概要
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株式会社ファン・マーケティング 会社概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/237_3_1b9bcbf42968ec7f092cf13f591af6ca.jpg ]
クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、6月24日(火)に開催される株式会社ファン・マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤井 一晃）主催のセミナー【ファンマーケ最前線-第1弾】『売上に繋げる！SNSでのファン増加・育成方法』に登壇いたします。
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開催背景と概要
■背景
近年、SNSマーケティング・ファンマーケティングが注目を集めています。企業と生活者の関係が変化する中、単なる広告ではなく、“共感”や“信頼”を軸にしたファンとの長期的な関係性づくりが重要視されるようになっています。
こうした中、ファン育成の戦略設計から実行支援まで手掛ける、株式会社ファン・マーケティングと、35万人超のクリエイターと共にUGCを活用したSNS施策を支援してきた株式会社CREAVEが共催し、SNS上でファンを育成し、売上につなげるためのノウハウを提供するセミナーを開催いたします。
■概要
・ファンマーケティングが注目されているのはなぜ？
・SNSでできるファンマーケティングってどんなこと？
・深い接点はどう作れる？
・継続的な関係性を築くには？
・購入してもらい、LTVを高めるには？
※内容は一部変更となる可能性がございます。
■このような方におすすめ
・Webマーケティングのご担当者様
・ファンマーケティングに取り組みたい企業様
・SNSでのファン育成に関心がある方
・SNSでのエンゲージメント向上に関心がある方
・SNS施策に課題を感じている方
セミナーに申し込む :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1417479150591/WN_qr9StSOOQSKSk4bAF8wnSw
セミナー概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/237_1_b4f29264952efe46f9e767cac9499648.jpg ]
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株式会社ファン・マーケティング 会社概要
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＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞
株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/