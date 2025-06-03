YouTube新番組「週刊台湾ビジネスニュース」配信開始のお知らせ
台湾に拠点を置き、各種コンサルティング、リサーチ、日本人向け台湾経済ニュース、クラウドサービスの提供などを行う情報サービス企業グループ「ワイズコンサルティング」は、このたび、台湾の最新ビジネス情報を動画でわかりやすくお届けするYouTube番組「週刊台湾ビジネスニュース」の配信を開始いたしました。
当社は、台湾で日系企業に最も多くご利用いただいているサービス企業グループとして、確かな情報力と実績に基づいたコンテンツを発信しています。
本番組では、台湾の経済・産業に関する注目トピックスを毎週ピックアップし、現地の最新情報を日本語で簡潔に解説。忙しいビジネスパーソンでも、短時間で効率よく台湾市場の動向を把握できる内容となっております。
■番組概要
タイトル：週刊台湾ビジネスニュース
配信形式：YouTube
更新日：毎週月曜日・正午
内容：台湾の経済・産業ニュース、企業動向、政策情報など
■チャンネルURL
https://www.youtube.com/@taiwan-biz
YouTube番組の画像
台湾への進出・取引を検討されている企業様をはじめ、現地情報を迅速にキャッチしたい皆様にとって、有益な情報源となることを目指しております。今後の情報収集や市場分析に、ぜひお役立てください。
チャンネル登録・高評価もよろしくお願いいたします。
【会社概要】
会社名：ワイズコンサルティング グループ
所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F
代表者：吉本康志
設立：1996年11月
URL：https://www.ys-consulting.com.tw/
事業内容：
・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）
・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）
・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信
・市場調査・業界調査・顧客調査
・クラウドサービスの販売
台湾経済ニュース【ワイズニュース】2週間無料試読のお申し込み
https://www.ys-consulting.com.tw/service/news/member.html#shidoku
お問い合わせ
ワイズコンサルティング 会員サービス部 川満・鈴木
e-mail：info@ys-consulting.com
TEL：+886-22381-9711（日本時間10：00～19：00）