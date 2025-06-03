株式会社ビズヒッツと株式会社マイスタースタジオがタイアップ、採用特化Web広告運用代行サービスの提供開始

株式会社ビズヒッツ

株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市、代表取締役：伊藤 陽介）は、株式会社マイスタースタジオ（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：妹尾優）とタイアップし、6月から採用特化Web広告運用代行サービスの提供を開始します。

ビズヒッツ×マイスタースタジオのタイアップによる採用特化Web広告運用代行サービスを開始した背景

求人サイトなど人材支援サービスを展開し、創業から10年以上にわたりメディア制作に従事してきた株式会社ビズヒッツは、信頼と共感がめぐるエコシステムの設計・実装を手がける株式会社マイスタースタジオと連携し、Web広告による人材採用を目的としたタイアップサービスを開始いたします。両社がこれまでに培ってきた豊富なノウハウを結集し、より効果的かつ実践的な採用支援を提供してまいります。

採用特化Web広告運用代行サービスのポイント

成果につながる基盤づくりから丁寧にサポート

Web広告の運用に欠かせない計測タグの設置や、コンバージョンポイントの確認・設定など、アカウント設計の前段階からしっかり支援します。Googleタグマネージャーの活用にも対応しており、「応募までの導線が見えていない」「成果の測定方法が不安」といった課題もご相談ください。正確な効果測定を前提に、成果につながる広告運用の土台を整えます。

多分野で培った運用実績を活かしての実践的支援

私たちはこれまで、医薬品販売やファッション通販、ガーデニング用品、不動産、美容、中古車買取、CG制作、生活トラブル、各種ECサイトなど、幅広い業界でWeb広告を運用してきた実績があります。これまでに蓄積してきた知見を活かしつつ、採用につながりやすい特有のキーワード設計や媒体ごとのルール、業界独自の商習慣にも配慮した広告運用を行います。単なる運用代行ではなく、業界に即した実践的な支援を提供します。

実務経験者による、採用成果にこだわる伴走型支援

私たちは「本気で採用成果を出したい」と考える企業様に向けて、伴走型の支援を提供しています。汎用的なテンプレートに頼ることなく、企業ごとの採用体制や目標に応じて最適な運用体制を構築します。広告運用の実務経験を持つメンバーが現場目線で並走することで、着実に成果へとつなげる支援を実現しています。

一気通貫の体制と多角的な視点で、成果につながる運用を実現

当サービスでは、基本的に一人の主担当が広告運用の実務からご報告・ご連絡まで一気通貫で対応します。また主担当が責任を持って支援を進めることに加えて、補助メンバーも運用状況に目を通し、より成果につながる施策があれば積極的に提案します。施策との相性や状況に応じては、主担当を交代して実施するなど、柔軟な体制で成果最大化を目指します。

※サービスサイトURLはこちら

https://bizhits-websaiyou.com/

株式会社マイスタースタジオについて

株式会社マイスタースタジオのWeb広告運用代行は、単なる数値の最適化にとどまらず、企業の「信頼」と「共感」を高める広告運用を提供します。

短期的なCPAやROASの改善に加え、口コミを指標に「共感されるブランド」を設計。業界否定的な声の原因を丁寧に分析し、サービスや顧客体験の改善に活かすことで、広告効果の持続性を高めます。

また、企業の社会的な取り組みや支援活動を広告施策と連携させることで、共感と信頼が循環する独自のマーケティングモデルを構築。

1年後・2年後に広告効果の差が出る“長期的な競争優位性”を、広告からつくります。

▼関連サービス紹介

・みん評（ https://minhyo.jp/ ）

・ソーシャルグッド・リンク（ https://socialgood.link/ ）



公式URL

https://www.meisterstudio.jp/

株式会社ビズヒッツについて

当社では、求人サイトをはじめ、複数のサービスやWebメディアを運営。

また、上記メディア運営の中で得た知識と経験を元に、業務効率化サポート・リモートワークとクラウドソーシング導入コンサルティングも行っております。

▼関連サービス紹介

・Biz Hits Work（ https://bizhits-work.com/ ）

・Biz Hits（ https://bizhits.co.jp/media/ ）

・Biz Hitsオンラインアシスタント（ https://bizhits-assistant.com/ ）

・Biz Hits取材代行サービス（ https://bizhits-interview.com/ ）

・Biz Hits記事監修サービス（ https://bizhits-supervision.com/ ）

・Biz Hits医師監修サービス（ https://bizhits-supervision.com/iryou/ ）

・Biz Hitsインフォグラフィック制作（ https://bizhits-infographic.com/ ）

・Biz Hits Career blog（ https://bizhits.sixcore.jp/ ）

・Biz Hits副業マッチングサービス（ https://bizhits-fukugyou.com/ ）

・Biz Hits人材紹介・人材派遣業専門HP制作代行サービス（ https://bizhits-jinzaihp.com/ ）

・Biz Hits採用サイト制作代行サービス（ https://bizhits-saiyo-site.com/ ）

・Biz Hits採用特化Web広告運用代行サービス（ https://bizhits-websaiyou.com/ ）

・Biz Hits広告運用のインハウス支援サービス（ https://bizhits-inhouse.com/ ）

■会社概要

社名 ： 株式会社ビズヒッツ

所在地 ： 〒510-0208 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ22-21

代表者 ： 代表取締役 伊藤 陽介

設立 ： 2009年1月19日

資本金 ： 300万円

事業内容 ： WEBメディアの運営・コンサルティング

URL ： https://bizhits.co.jp/company/