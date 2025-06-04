『SHIBUYA109 × aoen The Blue MOGMOG CAMPAIGN』
期間：2025年6月11日（水）～ 6月30日（月）
ここでしか食べられないaoenスイーツコラボメニューの販売！
初のPOP-UP STOREがオープン！SNSプレゼントキャンペーンも実施！
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」にて、2025年6月11日（水）～6月30日（月）の期間、日本テレビで放送されたオーディション番組「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」で誕生した、BTSやSEVENTEENを擁するHYBE発のJ-POPボーイズグループ「aoen」をキャンペーンモデルに起用した『SHIBUYA109 × aoen The Blue MOGMOG CAMPAIGN』を開催いたします。
期間中は、「aoen」デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」の発売を記念して、「aoen」のブルーの世界観をイメージしたここでしか食べられないaoenプレゼンツ「The Blue Sun」スイーツコラボメニューを販売いたします。
そのほか本キャンペーンのメインビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の外壁に掲出され、地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」内ではaoenプレゼンツ「The Blue Sun」スイーツキャンペーンの装飾も登場。さらに期間限定でグループ初となるPOP-UP STOREのオープン、SNSキャンペーンなどさまざまな取り組みを行います。
■『SHIBUYA109 × aoen The Blue MOGMOG CAMPAIGN』 概要
開催期間：2025年6月11日（水）～6月30日（月）
場所：SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1
内容：1.aoenプレゼンツ「The Blue Sun」スイーツコラボメニューの販売
2.キャンペーンビジュアルの掲出／オリジナルコメント動画の放映
3.『aoen Debut Single「青い太陽 (The Blue Sun)」 POP-UP』オープン
4.SNSプレゼントキャンペーン
特設ページ：https://www.shibuya109.jp/x/aoen_TheBlue_MOGMOGCAMPAIGN(https://www.shibuya109.jp/x/aoen_TheBlue_MOGMOGCAMPAIGN)
1.aoenプレゼンツ「The Blue Sun」スイーツコラボメニューの販売
SHIBUYA109渋谷店地下2階「MOG MOG STAND」店舗にて、ここでしか食べられない、「aoen」とのオリジナルコラボメニューaoenプレゼンツ「The Blue Sun」スイーツ（全6種）を販売いたします。
また、コラボメニューを一点ご注文ごとに、ノベルティとして『SHIBUYA109 × aoen The Blue MOGMOG CAMPAIGN』のキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルステッカー（全7種・ランダム）を先着でプレゼントいたします。
おひとり様・お友達・ご家族のみなさまなど、是非、写真を撮りながらお食事をお楽しみください。
※コラボメニュー及びノベルティはなくなり次第終了です。
aoenプレゼンツ「The Blue Sun」スイーツコラボメニュー
販売期間：6月11日（水）～6月30日（月）
対象店舗：地下2階「MOG MOG STAND」内
GOKUGOKU／OVER MACARON／Strawberry Fetish
Waffle Khan／KUMONOCHA CAFE／TRIBECCA
《コラボメニューイメージ》 ※価格は全て税込表記
2.キャンペーンビジュアルの掲出／オリジナルコメント動画の放映
期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外に、『SHIBUYA109 × aoen The Blue MOGMOG CAMPAIGN』のキャンペーンビジュアルを掲出するほか、エントランスの大型サイネージなど様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画をご覧いただけます。
さらに、「aoen」メンバーの撮り下ろしコメント動画が館内にてご覧いただけます。
3.『aoen Debut Single「青い太陽 (The Blue Sun)」 POP-UP』オープン
本キャンペーンの開催を記念した「aoen」グループ初となるPOP-UP STOREが期間限定でオープンいたします。
※取り扱いアイテムの詳細についてはPOP-UP STORE特設ページをご確認ください。
※一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。
※商品はなくなり次第終了です。あらかじめご了承ください。
※事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。
ストア名：『aoen Debut Single「青い太陽 (The Blue Sun)」 POP-UP』
オープン期間：6月11日（水）～6月22日（日）
場所：SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!
POP-UP STORE特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=360564(https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=360564)
《商品イメージ》 ※価格は全て税込表記
4.SNSプレゼントキャンペーン
本キャンペーンを記念して、「The Blue Sun」スイーツSNSキャンペーンを開催いたします。
期間中に、XまたはInstagramにて指定のハッシュタグをつけてコラボメニューを投稿していただいた方の中から抽選で計7名様に、メンバーが選べる直筆サイン入りグッズをプレゼントいたします。
賞品：メンバーが選べる直筆サイン入りグッズ 計7名様
応募期間：6月11日（水）～6月30日（月）
応募方法：１.対象の「aoen」コラボメニューを撮影
２.XまたはInstagramにて、「#SHIBUYA109_x_aoen」「#aoen」「#アオエン」「#青い
太陽_TheBlueSun」を追加して投稿
３.aoen公式SNS（IG @aoen.official または X @aoen_official）をフォローして、応募
完了
※当選者はSHIBUYA109公式SNSよりDMにて7月1日（火）以降ご連絡いたします。
※賞品発送は当選者へご連絡後、1か月以内に発送いたします。
※お1人様1投稿につき1応募です。
※応募はお1人様何回でも可能です。応募いただく回数が増えるほど、当選の可能性も高まります。
※お客様の個人情報（お名前、ご住所等）は賞品のお届けにあたって必要なお客様への発送の為にのみ使用させていただき、他の目的では使用いたしません。
※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
aoen
◼︎BIOGRAPHY
［aoen］
aoenは2025年に結成された、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、ハク（HAKU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループ。
グループ名には、「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながらエネルギッシュに活動する。
[MEMBER PROFILE]
優樹（YUJU） リーダー
・誕生日：2002.12.20
・出身：埼玉県
・血液型：A型
琉楓（RUKA） サブリーダー
・誕生日：2003.11.01
・出身：宮崎県
・血液型：A型
雅久（GAKU）
・誕生日：2004.04.25
・出身：長野県
・血液型：O型
ハク（HAKU）
・誕生日：2005.03.28
・出身：群馬県
・血液型：B型
颯太（SOTA）
・誕生日：2005.08.15
・出身：東京都
・血液型：O型
京助（KYOSUKE）
・誕生日：2005.09.25
・出身：神奈川県
・血液型：B型
礼央（REO）
・誕生日：2007.07.09
・出身：宮城県
・血液型：A型
OFFICIAL SITE：https://aoen-official.jp/(https://aoen-official.jp/)
X： https://x.com/aoen_official(https://x.com/aoen_official)
TikTok： https://www.tiktok.com/@aoen_official(https://www.tiktok.com/@aoen_official)
Instagram https://www.instagram.com/aoen.official/(https://www.instagram.com/aoen.official/)
Youtube： https://www.youtube.com/@aoen_official(https://www.youtube.com/@aoen_official)
LINE： https://page.line.me/aoen_official(https://page.line.me/aoen_official)
BiliBili： https://space.bilibili.com/3546873314936953(https://space.bilibili.com/3546873314936953)
Weibo： https://weibo.com/u/7990884545(https://weibo.com/u/7990884545)
Member X： https://x.com/aoen_members(https://x.com/aoen_members)