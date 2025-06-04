ファミワンの専門家アドバイザー 胚培養士 川口優太郎が、アジア太平洋生殖医学会「ASPIRE 2025」にて研究発表を実施しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）の専門アドバイザーである胚培養士の川口優太郎が、2025年5月1日～4日にシンガポールで開催されたThe 14th Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction（ASPIRE 2025）に参加し、2つの研究タイトルについて発表（ポスター）を行いました。

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-589-22237212bd37d95be24e5313d7985f3b.pdf■ASPIRE（アジア太平洋生殖医学会)とは

Asia Pacific Initiative on Reproduction （ASPIRE）とは、ART および不妊関連サービスに関する知識と認識を向上させ、最終的には患者ケアの質を向上させることを目的として、Bruno Lunenfeld and P C Wongによって2001年に設立されました。

■ASPIRE2025 SINGAPOREの概要ASPIRE2025公式サイト https://aspire2025.com/

【日程】 2025年5月1日～5月4日 ※現地時間

【会場】 The Suntec Convention & Exhibition Centre, Singapore

【公式サイト】 https://aspire2025.com/

本学会は、『共にチームを組む：卓越したASPIREへ』というテーマで、生殖医療における国際的な連携の促進と、卓越性の追求をコンセプトに開催されました。

49か国から2000人以上の医師、看護師、胚培養士、研究者などが参加し、基調講演、科学セッション、討論会、専門家との交流セッションなどの広範なプログラムを通じて、生殖医学における最新の知見が共有されました。

■研究発表について

当社の専門家アドバイザー 胚培養士の川口優太郎は、以下の研究タイトルについて2本の研究発表（ポスター）を行いました。

また、本研究の共著者として、ファミワン代表の石川、代表看護師の西岡も参加しております。

演題1：

「IN IVM CULTURE OF IMMATURE OOCYTES, THE MATURATION OF OOCYTES MAY BE ADVANCED BY USING A CULTURE MEDIUM SUPPLEMENTED WITH A HIGH CONCENTRATION OF GLUCOSE」

（未熟卵の体外成熟培養（IVM培養）において、高濃度グルコース添加培養液が卵子の成熟を促進する可能性がある）

Yutaro Kawaguchi, A.Hamada,A.Mine,A,Mukawa,A,Mukawa,Y.Nishioka,Y.Ishikawa

演題2：

「THE RESULTS OF SEMEN ANALYSIS IN IN VITRO FERTILIZATION ARE INFLUENCED BY BODY MASS INDEX (BMI)」

（男性ではBMIの値が精液検査や体外受精の結果に影響を及ぼす）

Yutaro Kawaguchi, A.Hamada,A.Mine,A,Mukawa,A,Mukawa,Y.Nishioka,Y.Ishikawa

発表の様子■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995