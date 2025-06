サンライズジャパン、アイ・エス・アイソフトウェアー、シェーンの3社が日焼けサロンの24時間無人運営を支援するシステムを共同提供

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、当社連結子会社である株式会社サンライズジャパン(本社:東京都渋谷区南平台町12番11号、代表取締役:亀田信吾、以下「サンライズジャパン」)が、株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー (本社:大阪市中央区代表取締役:前田丈彰、以下「アイエスアイ」)および株式会社シェーン(本社:神奈川県相模原市、代表取締役:佐々木義明、以下「シェーン」)と連携し、最新デジタル技術を活用した「24時間 ・無人日焼けサロン店舗」の提案を開始することをお知らせいたします。

1. 3社連携の背景

近年、人手不足や運営コスト削減の必要性から、様々な業界で24時間 無人店舗への注目が高まっています。日焼けサロン業界においても、より効率的で利便性の高い店舗運営が求められており、この度、タンニング事業の専門知識を持つサンライズジャパン、会員管理システムのエキスパートであるアイエスアイ、IoT技術とキャッシュレス決済システムのリーディングカンパニーのシェーンが連携し、本格的な24時間 ・無人日焼けサロン店舗の実現に向けた提案を開始いたします。

2. 各社の役割と提供サービス

■ 株式会社サンライズジャパン

高品質な日焼けマシンの提供・メンテナンス

SOLEブランドのノウハウを活用した店舗運営サポート

タンニング関連商品・化粧品の提供

紫外線を浴びる事で体内に生成されるビタミンDによる健康増進の啓蒙

■ 株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー

クラウド型総合会員管理サービス「SLIM」の提供

Web入会からチェックイン・アウト、予約、会費徴収までの完全デジタル化

セキュリティシステムとの連携機能

■ 株式会社シェーン

IoT技術を活用したキャッシュレス決済システムの提供

日焼けマシン専用課金装置の開発・導入

QRコード・IC決済対応機器の提供・保守

3. 無人日焼けサロン店舗の特徴

本提案により実現する24時間 ・無人日焼けサロン店舗では、以下の機能・サービスを提供します:

完全デジタル化された利用体験

Web上での会員登録・予約から利用まで、すべてスマートフォンで完結

QRコード・ICカード・生体認証による入退室管理

24時間365日の無人営業が可能

安心・安全な運営システム

リアルタイム監視・通知機能

セキュリティシステムとの完全連携

緊急時対応システムの搭載

効率的な店舗運営

自動会費徴収・未納管理システム

利用統計・売上分析の自動レポート機能

遠隔での店舗状況確認・管理

4. 今後の展開

3社は今後、既存および新規の日焼けサロン事業者及び独立開業事業として提案活動を本格化させてまいります。また、本システムは日焼けサロン以外の美容・健康関連施設や既に24時間営業で運営している業態とのコラボレーションまた空きテナント空きスペースの活用展開も視野に入れており、24時間・無人店舗運営のデファクトスタンダードとなることを目標としています。

5. 各社概要

株式会社サンライズジャパン

所在地:東京都渋谷区南平台町12番11号

代表者:代表取締役 亀田信吾

事業内容:タンニングスタジオの運営及びFC展開、フィットムネスジムや温浴施設へのタンニングマシン・コラーゲンマシンの販売及びレンタル、また全国を網羅した点検修理メンテナンス、その他化粧品開発及び卸売・小売販売

備考 : THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 (東証スタンダード:3823)の連結子会社

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー

所在地:〒541-0053 大阪市中央区本町4-6-17 IS本町ビル6F(本社)

代表者:代表取締役 前田 丈彰

設立:1983年7月14日

事業内容:ITサービス、ITコンサルティング、クラウド型総合会員管理サービス「SLIM」の開発・提供

URL https://www.isi-grp.co.jp

株式会社シェーン

所在地:〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-20-14清水ビル3F

代表者:代表取締役 佐々木 義明

事業内容:IoT技術関連製品の開発、設計、製造、販売 精密機器・機械・電気・ソフトの開発、設計、製造、販売

URL:https://www.schon-sys.co.jp/

6. THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「価値創造の力で、もう一度豊かになる」というスローガンの下、持続的・安定的な成長を目指して、M&A業界における総合不動産ディベロッパーのような存在=企業再成(再生&再成長)プラットフォーム企業として長期保有型のM&Aを積極的におこなっております。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

名称:THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社サンライズジャパン

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12番11号

代表 03-5784-2277

https://www.so-le.net/contact-B

営業部 03-5784-2623

担当 鳥居・大貫