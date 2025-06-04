¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û2025Ç¯ Éã¤ÎÆü¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥®¥Õ¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

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(C)Peter Langer


(C)Peter Langer



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²Á³Ê¡§386,100±ß


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¥µ¥¤¥º¡§W 25 x H 15 x D 11 cm




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²Á³Ê¡§382,800±ß


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¥µ¥¤¥º¡§W 25 x H 17.5 x D 11 cm




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²Á³Ê¡§73,700±ß


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¥µ¥¤¥º¡§W 11 x H 8.5 x D 2 cm




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²Á³Ê¡§63,800±ß


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¥µ¥¤¥º¡§W 8 x H 11 x D 1 cm




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²Á³Ê¡§168,300±ß


ÁÇºà¡§¥À¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹


¥µ¥¤¥º¡§W 30 x H 21 x D 7.5 cm




(C)Peter Langer



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²Á³Ê¡§61,600±ß


ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ø¥ê¥Æー¥¸ ¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹


¥µ¥¤¥º¡§W 10.6 x H 7.3 x D 1 cm




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²Á³Ê¡§242,000±ß


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²Á³Ê¡§48,400±ß


¥µ¥¤¥º¡§100ml




(C)Peter Langer


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²Á³Ê¡§3,058,000±ß




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²Á³Ê¡§3,058,000±ß





À½ÉÊÌ¾¡§¥ê¥ó¥° ¡Ö¥ë ¥À¥ß¥¨ ¥É¥¥ ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡× 3.5mm


²Á³Ê¡§(º¸)676,500±ß¡¡(±¦)709,500±ß


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À½ÉÊÌ¾¡§¥ê¥ó¥° ¡Ö¥ë ¥À¥ß¥¨ ¥É¥¥ ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡× 5.5mm


²Á³Ê¡§(º¸)1,111,000±ß¡¡(±¦)1,171,500±ß


ÁÇºà¡§(º¸)¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¡(±¦)¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É




À½ÉÊÌ¾¡§¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È ¡Ö¥ë ¥À¥ß¥¨ ¥É¥¥ ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡× 7mm


²Á³Ê¡§4,763,000±ß


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PRODUCT PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON



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