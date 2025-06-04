¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±ËÜ³Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¡ã¡Ö¸½ÁÛ½÷¿À¡×¤Ë¿ÀÁä¡õ¿À·õÅÐ¾ì¡ª¡ÖÀÄÎ¶¡×¡õ¡ÖÇò¸×¡×¤¬³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¬¥Á¥ã¤â¡ª¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾È°æ ¿µ°ì¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±ËÜ³Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025/6/1(Æü)¤Ë¿·Éð´ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥¸¥ç¥ÖÊÌ ¸½ÁÛ½÷¿À³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤ÎÈÎÇä¡¢¤ª¤è¤Ó2025/6/4(¿å)¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥ÖÊÌ »Í¿À¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤ÎÈÎÇä¤ò´Þ¤à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥êー¥º¤Ë¿ÀÁä¡õ¿À·õÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥¸¥ç¥ÖÊÌ ¸½ÁÛ½÷¿À³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×ÈÎÇäÃæ¡ª
Â¾Éð´ï¤Î³ÐÀÃ¥¹¥¥ë¤òÄ¶Àä¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¥ë¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¡×¤¬ÆÃÄ§¡ª
³ÐÀÃ¥¹¥¥ë»ÈÍÑ»þ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Õ¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¥½¥¦¥ë¥º¡×¡Ö¥¤¥Ç¥¢¥ë¥½¥¦¥ë¥º¡×¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¢ö
º£¤Ê¤é1²ó¸Â³¦ÆÍÇËºÑ¤ß¡ª
[´ü´Ö] 2025/6/25(¿å)10:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¥¸¥ç¥ÖÊÌ »Í¿À¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥¬¥Á¥ã¡×ÈÎÇäÃæ¡ª
´ü´Ö¸ÂÄêÉð´ï¡Ö»Í¿À¡×¤È¡¢·õÉ±¤Ï¡ÖÎîÅáÎû¹ö¡×¡¢¥êー¥Õ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄêÉð´ï¡ÖÌÇ·õ¥Í¥ë¥¬¥ë-¹õ´½-¡×¤¬³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¥¸¥ç¥ÖÊÌ¥¬¥Á¥ã¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÀïÎ¬¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¡ª
[´ü´Ö] 2025/6/11(¿å)10:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ö°Å¥°Ç¥è¥ê½Ð¥Ç¥·¼Ô¡×³«ºÅÃæ¡ª
¿¼Ê¥¤è¤êÇ÷¤ê¤¯¤ë¶¼°Ò¤òÉõ¤¸¡¢2¼ï¤Î¸ÂÄê¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥¹¤ä¸ÂÄê¥¢¥Ð¥³¥ìÅù¤òGET¤·¤è¤¦¡ª
¤Þ¤¿¡¢EX¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¸ÂÄêÉð´ï¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¿¼¥·ê¥ËÀø¥à¼Ô¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[´ü´Ö] 2025/6/17(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
¢£Å·³¦¥·¥Ê¥ê¥ª1¾Ï¡ÖÅ·¶õ¤ÎÂçÃÏ¡×ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Ëâ²¦¥ë¥·¥Õ¥¡ー¤¬ÅÝ¤ì¤¿¸å¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¸µ¤Ë¥¨¥¤¥ë¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÅ·³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¶õ¤Ë¹¤¬¤ëÂçÃÏ¤ò½ä¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¢£Â¾¤Ë¤â¥¬¥Á¥ã¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¡ú¥·¥Ê¥ê¥ª¼ÂÁõµÇ°¡ª¡Ö¥¸¥ç¥ÖÊÌ ¸½ÁÛ½÷¿À³ÎÎ¨3ÇÜ¥¬¥Á¥ã¡×
¡ú¿·¤¿¤Ê°äÊª¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥»¥Õ¥£¥é¥Ê¤Î·Ã¤ß～1¾Ï～¡×
¡úËÁ¸±¤ò±þ±ç¡ª¡Ö¿·¥·¥Ê¥ê¥ª¼ÂÁõµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡úÌ£Êý¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¡ª¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥¸¥ç¥ÖÊÌ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à¡õ¥ª¥ê¥¸¥ó¤ÎËâ¿À´ï³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×
¡úÁ´ÂÎÝÓÌÇ¤»¤è¡ª¡Ö»â±ê¥¤¥Õ¥êー¥È¡õ¥½¥ë¥Ç¥£¥ª¥¹³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¥êー¥Õ¥¬¥Á¥ã¡×
¡ú¥ì¥¤¥ÉÀï¤ËÄ©¤á¡ª¡Ö¥ïー¥ë¥É¥ªー¥Àー É÷¿À½Ã¥È¥ë¥Í¥¤¥ë¦¸¹ßÎ×¡×
¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù³µÍ×
¤½¤ì¤Ï·õ¤ÈËâË¡¤ÎÊª¸ì¡£Ê¿²º¤À¤Ã¤¿¥í¥°¥ì¥¹²¦¹ñ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡¢¤«¤¹¤«¤Ê°ÛÊÑ¤ÎÂ²»¡£
µðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤¿½÷¿À¡¢²¾ÌÌ¤ÎÃË¡¢¾¤´½Ñ――¡£
°ÛÊÑ¤Î¸µ¶§¤ËÇ÷¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷¿À¤ò²òÊü¤·¤¿¤È¤¡¢À¤³¦¤ÏÂç¤¤¯²ö¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿´°Á´¿·ºî¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS¡¦AndroidÂÐ±þ¡Ë¤Ç¤ÎÁàºî¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢ÊÒ¼ê¤Ç1Æü¿ôÊ¬¤«¤éÍ·¤Ù¤ë¼ê·Ú¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´À¤³¦¤Ç900Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ËÄ¹¤¯¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥¸¥ç¥Ö¤òÁª¤ó¤Ç¥Ñー¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ÎËÁ¸±¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤â¤è¤·¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍ·¤ÓÊý¤Ç·õ¤ÈËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
¢£Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres
¢£AndApp
https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings
¡ü¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sp.mmo-logres.com/
¡ã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§·õ¤ÈËâË¡¤Î¥í¥°¥ì¥¹ ¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î½÷¿À
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ËÜ³ÊMMORPG
¢£ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store/GooglePlay/AndApp
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.