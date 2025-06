書籍『松尾潔のメロウなライナーノーツ』が2025年6月20日に発売に 300タイトル以上から厳選した52本の90年代R&B作品を収録！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、『松尾潔のメロウなライナーノーツ』を、2025年6月20日に発売します。

本書は、音楽プロデューサー・作家として活躍している松尾潔氏の原点となる、300タイトル以上にも及ぶ90年代R&BのCDライナーノーツから自選・厳選して52本を収録したものになります。歴史的な名盤から私的愛蔵盤、さらにはベスト盤までのさまざまな作品に寄せられた解説は、資料的な正確さに支えられながらも多彩なアプローチが試みられており、エンターテインメントとしても読み応えのある内容です。また、現地で収録されたアーティストの生の声もふんだんに盛り込まれているので、25年後の今、「答え合わせ」を楽しむのもスリリングな体験でしょう。



CONTENTS

第1章

女たちよ!

フィリス・ハイマン

ラップにも挑戦、

極めて完成度の高い1枚

Phyllis Hyman / Prime Of My Life

シー・シー・ペニストン

今が旬の勢いには

抗いがたい魅力がある

Ce Ce Peniston / Finally

シャニース

待った甲斐があった

モータウン・デビュー作

Shanice / Inner Child

アリソン・ウィリアムズ

前作から一転、

〈歌志向〉を強く打ち出す

Alyson Williams / Alyson Williams

メアリー・J・ブライジ

聴き手の渇きを潤していく、

しっとりとした艶に満ちた声

Mary J. Blige / What's The 411?

ミキ・ハワード

ゴスペルに根ざしながら

独自の世界を確立

Miki Howard / Femme Fatale

ジャネット・ジャクソン

マイケルも嫉妬したであろう、

整然とした音の配置

Janet Jackson / janet.

アンジェラ・ウィンブッシュ

ヒップホップ好きの人にこそ

聴いてほしい

Angela Winbush / Angela Winbush

レイラ・ハサウェイ

声質のみで聴き手を魅了できる

数少ない歌手のひとり

Lalah Hathaway / A Moment

ティナ・ムーア

傑作であります。

ひとことで言うと。

Tina Moore / Tina Moore

ロリ・ゴールド

ブロンクス・ビューティーの瞳には

一点の曇りもなかった

Lori Gold / Lori Gold

シャンテイ・サヴェージ

見事なR&B的整合感

その背景には美メロの狩人が

Chantay Savage / I Will Survive (Doin' It My Way)

エリーシャ・ラヴァーン

“慈しみ〞の心にあふれた

英日米の合作プロジェクト

Elisha La'Verne / “Her Name Is....”

エリカ・バドゥ

通受けする初期設定と

巧緻なマーケティングの産物

Erykah Badu / Baduizm

エイドリアナ・エヴァンス

ジャズ、R&B、サルサなどの

ミュージック・ガンボ!

Adriana Evans / Adriana Evans

第2章

男たちよ!

キッパー・ジョーンズ

90年度の収穫

突出した出来のソロデビュー

Kipper Jones / Ordinary Story

アレクサンダー・オニール

ジャム&ルイスとの

入魂のコラボレーション

Alexander O'Neal / All True Man

ピーボ・ブライソン

初期の作風を思い出させる

復調著しい歌いっぷり

Peabo Bryson / Can You Stop The Rain

ジェラルド・レヴァート

文句なし、興奮すら覚えた

待望のソロ・デビュー作

Gerald Levert / Private Line

グレン・ジョーンズ

一朝一夕に完成したのではない

この高品質

Glenn Jones / Here I Go Again

キース・ワシントン

熟した男が世に送り出す

新しき傑作

Keith Washington / You Make It Easy

ジェラルド・アルストン

人と人の縁が織りなす

巡りあわせの不思議

Gerald Alston / First Class Only

バリー・ホワイト

プロデューサーを

プロデュースする達人

Barry White / The Icon Is Love

ジェイムズ・ブラウン

JBは電磁石なんだと

ぼくは思う

James Brown / Living In America

ディアンジェロ

異様なまでの抑えた調子が

虚を衝く

D'Angelo / Brown Sugar

久保田利伸

アメリカ進出第1弾となる

良質のR&B作品

Toshi Kubota / Sunshine Moonlight

ルーサー・ヴァンドロス

ソロデビュー以来の

ビッグヒットを時代順に

Luther Vandross / Greatest Hits 1981-1995

ケニー・ラティモア

そのヴォーカルの色艶、

もう完璧ではないか

Kenny Lattimore / Kenny Lattimore

キース・スウェット

この5枚目のアルバムは

5枚目の傑作アルバム

Keith Sweat / Keith Sweat

ジョニー・ギル

やっぱりジョニー・ギルは

器が違う

Johnny Gill / Let's Get The Mood Right

エリック・ベネイ

R&Bの魅力が

わかりやすく詰まった良作

Eric Benet / True To Myself

マイケル・ジャクソン

MJによるMJイメージと

利き腕DJ達が考えるMJ像

Michael Jackson /

Blood On The Dance Floor / HIStory In The Mix

ローム

ドロリとした古くささを

今っぽい意匠で

Rome / I Belong To You

ジョー

心あるR&Bファンは

彼の活動を支援すべきだ

Joe / All That I Am

ブライアン・マックナイト

“らしさ〞と新しさの混淆

際立つR&Bのかたち

Brian McKnight / Anytime

ベイビーフェイス

童顔の巨人氏

アンプラグド初見参

Babyface / MTV Unplugged NYC 1997

第3章

花よ嵐よ!

ハイ・ファイヴ

テディ・ライリーが

見事に切り取った若さの瞬間

Hi-Five / Hi-Five

ガイ

まさに未来を感じさせる

期待に違わぬ1枚

Guy / The Future

レヴァート

もうひれ伏すしかない

これは大傑作!

Levert / Rope A Dope Style

ブレイズ

『What's Going On』以来の

モータウンの良心を見る思い

Blaze / 25 Years Later

サーフィス

洗練された音作りの軌跡、

新曲3曲を含むベスト盤

Surface / The Best Of Surface...A Nice Time 4 Lovin'

アイズレー・ブラザーズ feat.

ロナルド・アイズレー

兄弟3人が再び集った

リユニオン第1弾アルバム

The Isley Brothers Featuring Ronald Isley / Tracks Of Life

バイ・オール・ミーンズ

圧倒的な完成度の高さを誇る

モータウン移籍作

By All Means / It's Real

Lō-Key?

70年代臭を濃く漂わせる

稀有なファンク・バンド

Lō-Key? / Where Dey At?

ジェイド

メロウな側面に注力、

エモーションズの再来

Jade / Jade To The Max

メイズ・フィーチャリング・フランキー・ビヴァリー

とにかく気品がある

媚びは売らねど艶がある

Maze Featuring Frankie Beverly / Back To Basics

ドゥルー・ヒル

4曲の必殺チューンが

彼らへの特別扱いを約束した

Dru Hill / Dru Hill

ボーイズIIメン

通算3作目にして、

最もラジオ・フレンドリー

Boyz II Men / Evolution

トニー・トニー・トニー

デビューから10年、

ソウルの息子たちからの宝物

Tony Toni Tone / Hits

LSG

スーパーグループが爆誕

秋の似合う音やナ

LSG / Levert・ Sweat・ Gill

エクスケイプ

女性ボーカル・グループの

作品のあるべき姿

Xscape / Traces O

余情章

人間交差点

『ニュー・ジャック・シティ』OST

NJSあってこそのNJC

記念碑的なサントラの登場

Various / New Jack City

はじめに

おわりに

装画:遠藤舞

PROFILE

1968年、福岡市生まれ。音楽プロデューサー・作家。早稲田大学在学中よりR&Bジャーナリストとして活動。「ニュージャックスウィング」をいち早く日本に紹介。豊富な海外取材をベースとした執筆活動やメディア出演を重ね、20代にしてアメリカの業界誌『BLACK RADIO EXCLUSIVE』に「日本のR&B市場に最も影響力をもつ人物」と紹介される。

久保田利伸との交流をきっかけに90年代半ばから音楽制作に携わり、SPEED、MISIA、宇多田ヒカルのデビューにブレーンとして参加。その後プロデューサー、ソングライターとして平井堅、CHEMISTRY、東方神起、SMAP、JUJU等に提供した楽曲の累計セールスは3000万枚を超す。EXILE「Ti Amo」(作詞・作曲)で日本レコード大賞、天童よしみ「帰郷」で日本作詩大賞、JUJU『DELICIOUS 2』(アルバムプロデュース)で日本ゴールドディスク大賞〈ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤー〉を受賞するなど、ヒット曲・受賞歴多数。著書に小説『永遠の仮眠』(新潮社)、社会時評集『おれの歌を止めるな』(講談社)など。

2010年にスタートしたNHK-FMのR&Bプログラム「松尾潔のメロウな夜」(DJ・選曲・構成)は、2024年に惜しまれつつ放送終了。本書は同番組終了後初めての音楽本となる。

