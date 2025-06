【香川ファイブアローズ】2025-26シーズン 選手契約締結（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび香川ファイブアローズでは、ジェイコブ・ランプキン選手との2025-26シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

ジェイコブ・ランプキン JACOB LAMPKIN

■プロフィール

背番号:6

ポジション:PF

身長:206cm

体重:107kg

生年月日:1996年3月12日

出身地:アメリカ合衆国





■経歴O'Dea HSUniversity of the PacificAlaska-Anchorage2023-25 アースフレンズ東京Z2025- 香川ファイブアローズ

■本人コメント

Thank you to fivearrows for giving me an opportunity to continue my career in Japan. I am very excited to be joining such a good team and club.

I have heard many great things about Kagawa and excited to experience myself. Can’t wait to get down there and play in front of some great fans and win games. Thank you!



日本でキャリアを続ける機会を与えてくれたファイブアローズに感謝します。こんな素晴らしいチーム、クラブに加入できることを大変嬉しく思います。

香川については良い話をよく聞いていたので、実際にプレーできることを楽しみにしています。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーし、勝利を掴むのが待ち遠しいです。よろしくお願いします!





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

直近のプレーオフでの大活躍は記憶に新しいことと思います。

スクリーンプレーの上手さ、巧みなステップイン、ゴール下から3Pシュートまで幅広いシュートレンジなど非常に多彩な選手です。



また、時には仲間を引き立てる存在になり、時には自ら得点を量産できる、チームに必要とする役割に徹してくれる素晴らしいマインドの持ち主でもあります。

来シーズンの香川ファイブアローズが生み出す連携の軸となる存在です。