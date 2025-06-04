「【3ヶ月で変える経理業務！】「人がいない」を仕組みで解決する、成功事例と導入ステップ」無料Webセミナー開催

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、

このたび、2025年6月18日（水）に「【3ヶ月で変える経理業務！】「人がいない」を仕組みで解決する、成功事例と導入ステップ」セミナーを開催いたします。

■概要

＼3ヶ月で経理が変わる！オンラインセミナー開催／

「人がいない…」その課題、仕組みで解決できるんです。

人手不足に悩む中小企業の経理・労務ご担当者様へ。

現場の負担を減らし、業務を効率化する仕組みづくりを、3ヶ月で実現する方法をお伝えするオンラインセミナーを開催します。

当日は、クラウド会計ソフト「freee」の活用事例をはじめ、

どんな業務が効率化できるのか、どうやってシステムを選べばよいのか、

そして、導入後も安心して使いこなせる支援サービスについてもご紹介。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86807/table/83_1_d6844607a496ed81f812a1ea883becf8.jpg ]詳細を見る :https://webinar.ht-itc.jp/250618

■開催概要

- 開催日（期間）：2025年 6月 18日(水) 12:00～13:00- 開催方法：オンライン（Zoom）- 講演時間：60分- 参加費：無料- 主催：辻・本郷 ITコンサルティング株式会社- 備考：1)オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります。（講演時間は約60分です）2)ご視聴にはzoomを使用いたします。開催日前日・当日にお送りいたします視聴URLよりご参加ください。※インターネット環境とPC版のWebブラウザ（Google Chrome・Firefox・Edgeなど）があれば、どこからでも受講いただけます。また、iOS・Android搭載スマートフォンからもご視聴頂けます。3)キャンセルの際はご連絡不要です。4)同業者の方のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。こちらよりお申込みください :https://webinar.ht-itc.jp/250618

■講師情報

菊池 典明

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役

税理士。2012年辻・本郷 税理士法人大阪支部に入社。株式会社のほか医療法人、社会福祉法人、公益法人等の税務・会計に関する業務を中心に、法人の事業承継や個人の相続コンサルティングも担当。2015年より経営企画室に所属し、クライアントのクラウド会計の導入やDXの推進などに携わる。2021年よりDX事業推進室担当。同年12月辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役就任。多くのセミナー講師も務める。

竹本 篤生

フリー株式会社 パートナー事業本部 パートナー支援部 エリアマネージャー

大規模会計事務所向けのfreee導入支援のプロジェクトマネジメントを担当。freeeの活用を通じて、会計事務所の業務効率化や中小企業のバックオフィス支援に取り組む。会計事務所を通じて累計1500事業者を超える導入を経験。現在、辻・本郷グループの導入支援プロジェクト責任者として、事業者様へのfreee導入サポートを実施している。

石丸 知晃

ISHIMARU CONSULTING 代表

‘92年フィラデルフィア出身。慶應義塾大学法学部卒業後、NTT（法人営業・経営企画）を経て、親類の一人税理士事務所に参画。freee専門に転換し、顧問先様の業務効率化・売上倍増に成功。2023年1月に独立。freeeユーザーコミュニティのリーダーとして、実体験に基づくfreee会計のノウハウを全国各地に展開中。

藤澤 崚祐

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 チーフコンサルタント

新卒で税理士法人に入所し、約8年間会計監査・税務申告業務に従事しながら、会計ソフトを利用した経理改善・システム提案、初期設定、導入支援を実施した他、100社超のクラウド会計ソフト移行プロジェクトの推進も担当。2024年に辻・本郷 ITコンサルティングに入社し、経理系SaaSの販売、会計システムの導入支援などの業務に従事。

■特典

・視聴後アンケートへご回答で講演資料プレゼント

■会社概要

- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要- 代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健- 所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F- 事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援等のテクノロジーコンサルティング及び経理労務代行等のオペレーションコンサルティング 等- URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：consulting-marketing@ht-itc.jp