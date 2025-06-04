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【6月29日(日)】同志社女子大学学芸学部音楽学科 吹奏楽サマーコンサートを開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度、本学音楽学科演奏専攻管弦打楽器コースの学生で結成された、「同志社女子大学音楽学科ウインドオーケストラ」による演奏会を行います。本学音楽学科教員による指揮で、クラシックの名曲や日本吹奏楽コンクール課題曲、ミュージカルの楽曲など、幅広いジャンルのプログラムで皆さまにお楽しみいただけます。【⽇時】2025年6⽉29⽇(日) 14:00開演（13:30開場） 【場所】同志社⼥⼦⼤学 京田辺キャンパス 新島記念講堂 【対象】本学在学生・卒業⽣・一般 【入場料】無料（事前申込不要） ※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。 ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。【プログラム】 ・J.シュトラウス2世/V.d.ビーク 喜歌劇「こうもり」序曲 ・2025年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 ・N.ヘス イーストコーストの風景 他【詳細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/629 【指揮】牛渡克之（本学学芸学部音楽学科教授） 【問い合わせ先】 同志社⼥⼦⼤学 音楽学科事務室電話: 0774-65-8501e-mail: ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp ■メディア関連の⽅へ 取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 ■本件に関するお問い合わせ先 同志社⼥⼦⼤学 広報課⻑ 前野健 電話：0774-65-8631 FAX：0774-65-8632 e-mail: koho-t*dwc.doshisha.ac.jp (*を@に変えてご利用ください)▼本件に関する問い合わせ先同志社女子大学広報課長 前野健住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1TEL：0774658631メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/