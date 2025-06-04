【「10年つかえるSEOの教科書」著者登壇】SEOのこれからを語り尽くす「Japan SEO Conference」にナイルが参加

ナイル株式会社お申込みはこちら :https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025?utm_source=referral&utm_medium=jsc&utm_campaign=nyle

「ナイルのSEO相談室(https://www.seohacks.net/)」を運営するナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 飛翔、以下、ナイル）は、2025年7月17日（木）に開催されます「Japan SEO Conference 2025(https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025?utm_source=referral&utm_medium=jsc&utm_campaign=nyle)」にメインスポンサーとして参加いたします。

■Japan SEO Conference 2025 とは

「Japan SEO Conference」は、日本発のSEOカンファレンスであり、業界を牽引する識者が一堂に会し、最新の知見を共有する場です。

今年度は、以下のテーマを中心に、有識者が登壇し、濃密な情報交換を行います。

- これからSEOに取り組む意義- AI時代に対応した施策「GEO（LLMO）」の最新情報- SEO・マーケティング担当者に求められる役割- 今後のキャリア・展望

当日はオンラインおよびリアル（東京駅周辺）によるハイブリッド配信を予定しており、リアル参加の方には限定特典もご用意しております。ぜひご参加をご検討ください。

■主な登壇者（ナイル株式会社より）

本カンファレンスでは、業界内で高い注目を集める著名人が多数登壇いたします。ナイル株式会社からは、以下の2名が登壇予定です。

土居 健太郎

ナイル株式会社 取締役／人事本部 本部長

2010年よりナイルにてデジタルマーケティング事業の立ち上げを事業部長として牽引。2015年に取締役に就任し、自社メディアの立ち上げなど複数の事業推進に携わる。著書に『10年つかえるSEOの基本』（技術評論社）がある。

森 茂穂

ナイル株式会社 メディア＆ソリューション事業部 マネージャー

「Popteen」などのファッション誌で編集長を務め、藤田ニコル氏をはじめとするトレンドアイコンの発掘・発信に携わる。

現在はナイルにて、メディア＆ソリューション事業部のマネージャーとしてコンテンツ企画・メディア運営を担当。

タイムスケジュール

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55900/table/588_1_046f7521f7df93424c60fa8afb1f35fe.jpg ]

日時：2025年7月17日（木） 13:00～20:00

開催形式：

オンライン（Zoom）

リアル（東京駅周辺・懇親会あり）

対象：

事業会社のデジタルマーケティング、SEO担当者およびマーケティング責任者の方

※企業向けのイベントとなりますため、個人でのお申し込みや、主催側が不適切と判断した場合はご参加をお断りすることがございます。

会場（リアル）：都内（東京駅から徒歩圏内）

※会場の詳細は、ご当選者様にメールにて別途ご案内いたします。

参加費：

オンライン：1,000円（税込）

※先着申込特典により早割で無料

リアル：9,800円（税込）

※早割 4,900円（税込）

※リアル参加は抽選制となります。

協賛：ナイル株式会社、株式会社JADE、株式会社Hakuhodo DY ONE

主催：株式会社Faber Company（ミエルカSEO）

運営協力：シンフォニティ株式会社

ハッシュタグ：#JSC25

お問い合わせ先：株式会社Faber Company JSC運営事務局

E-mail：jsc@fabercompany.co.jp

TEL：03-5545-5230（受付時間 09:30～18:30 ※土日祝除く）

■お申し込み方法

下記リンクよりお申し込みいただけます。

お申込みはこちら :https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025?utm_source=referral&utm_medium=jsc&utm_campaign=nyle

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。何かご不明点がございましたら、上記お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

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オウンドメディア「ナイルのSEO相談室」

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https://www.youtube.com/@NyleTV_Marketing

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ナイルが提供するデジタルマーケティング支援サービスについて

SEO、LLMOコンサルティング

記事制作、コンテンツマーケティング支援

Googleアナリティクス4（GA4）導入支援、分析、サイト改善支援

Web広告支援

リードナーチャリング支援

各種マーケティング研修サービス 等

ナイル株式会社について

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp

本件に関するお問い合わせ

ナイル株式会社 広報 伊藤宛

Tel. 050-5363-0698（広報）/ 03-6409-6760（DX&マーケティング事業部）

お問合せ先：https://www.seohacks.net/contact/

※本プレスリリースは、ChatGPTが作成し調整編集しております。