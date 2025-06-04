ASUSのゲーミングブランドRepublic of Gamersより3.5インチLCD搭載、Asetek 第8世代V2ポンプ採用の水冷クーラー2モデルを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic of Gamersより、3.5インチLCD搭載、Asetek 第8世代V2ポンプ採用のCPU用水冷クーラー「ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme」、ホワイトモデルの「ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition」の2製品を発表しました。2025年6月6日（金）より発売開始します。

ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme

ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition

製品特徴

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●Asetek Emma Gen8 V2ポンプ: 最新のAsetekポンプを採用し最新のシステムににおいてプロセッサの性能を最大限に引き出します。

●内蔵VRM ファン: CPUヘッド部分に大型の内蔵 Axial-tech ファンを搭載することで空気の流れが改善され、マザーボードの VRM 温度が最大35℃低下させます。

●3.5インチのフルカラー液晶ディスプレイ：鮮明で滑らかな映像を映し出す3.5インチのモニターによる目を見張るような美しい映像をお楽しみいただけます。

●マグネット式デイジーチェーン設計：カスタマイズ可能なARGBファンは、ファンに制御信号と電力を送るマグネット式のコネクタでつなぎ合わせることができます。3つのファンを1本のケーブルで動かすことができるので、設置やケーブル配管が簡単です。

●革新的なファンデザイン：ファンモーターを三相６極に改良し、軸受は流体軸受（FDB）を使うことで静音性と耐久性を向上、ファンブレードの設計も外側のリングをコンパクトにしブレードの数を9枚に増やすことで、風量と冷却効率を大幅に向上させました。

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1488_1_ffbe84ddeee5056f659dc00e50278d60.jpg ]Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan