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【美術出版社】『Winart』2025年夏号は、「日本ワイン 北海道でワインを造る、ということ。」と題し、北海道のワインを特集。6月5日（木）発売。
特集 「日本ワイン 北海道でワインを造る、ということ。」
産地とともに生きるキーパーソンが語る未来
農楽蔵／Domaine Takahiko／YAMAZAKI WINERY
道南・後志・空知 北海道のいまを紡ぐ、ワイナリー12
torocco winery／Due Punti Vineyards／ド・モンティーユ＆北海道／
Domaine Mont／モンガク谷ワイナリー／Domaine Atsushi Suzuki／
LOWBROW CRAFT local independent winery／Domaine Bless／
北海道ワイン／ソウマファーム／
10Rワイナリー／上幌ワイン／Les Vins de Tapcolline（宮本ヴィンヤード）
夏のワイン飲み方提案 冷やして楽しむ “チルド・レッド”
・巻頭グラビア
今号のワイン／今号の人／今号のレストラン
・カラー連載
宵のひとしずく～アートとワイン～／
締めの一杯はこれでいく ワイン好きに捧げる食後酒入門 ―食後酒ツウへの道―／
ワイナート的写真の見方 ファインダーの向こうがわ／パンとワインの美味しい関係
・モノクロ連載
造り手を変えた１本 ／飲み手と造り手のためのワイン法講座／
（新連載）マスターオブワインへの道 ～スタディ・プログラムでの世界最高水準のワインの学び
・レポート
・ワイナート ワールド ワイン ニュース
・ワインイベント＆キャンペーン掲示板
・ショップリスト
・インフォメーション
・ワイナート ワイン ガイド
生産者インタビュー／セミナー＆試飲会テイスティング／今号のコメンテーター など
詳細はこちら：https://bijutsu.press/books/5621/
雑誌情報
『Winart（ワイナート）2025年夏 121号』
発行：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
発売：株式会社美術出版社
価格：1,800 円＋税
発売日：2025年6月5日（木）
仕様：148ページ、 A4
JANコード：4910098530753
定期購読：http://fujisan.co.jp/pc/web-winart
購入：https://x.gd/Wmwez
雑誌『Winart（ワイナート）』
1998年12月創刊のワイン専門誌。食やお酒にこだわる本格指向の人々へ、ワインを中心とした豊かなライフスタイルを提案。定評のある美しく洗練されたビジュアルで、“ワインのいま”を知る、旬な情報を発信しています。
美術出版社：https://bijutsu.press/
Winart Web：https://winart.jp/
X：@WinartWinart（https://twitter.com/winartwinart）
IG：＠winartmagazine（https://www.instagram.com/winartmagazine/）
美術出版社
1905年の創業以来、一貫して美術図書の出版を手掛けてきました。『美術手帖』『ワイナート』などの定期刊行物、「カラー版美術史」シリーズをはじめとする美術・デザイン・建築などの芸術全般にわたる書籍の出版、美術展のカタログ制作のほか、アートと人々をつなぐ事業を行っています。
https://bijutsu.press/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 美術出版社 広報担当：⽊下メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp関連リンク美術出版社https://bijutsu.press/Winart Webhttps://winart.jp/Winart 公式Xhttps://twitter.com/winartwinartWinart 公式Instagramhttps://www.instagram.com/winartmagazine/