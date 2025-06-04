【武蔵野大学】７月５日に人間科学研究所主催のミニ・シンポジウム「見えない孤立にどう寄り添う？ ―日本と韓国のひきこもり研究と支援の現状-」を開催

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学人間科学研究所（所長：辻 惠介）は７月５日（土）に日韓の研究者によるミニ・シンポジウム「見えない孤立にどう寄り添う？ 日本と韓国のひきこもり研究と支援の現状」を開催します。

当日は、両国の第一線で活躍する研究者４名が登壇し、人間科学に関心を持つ大学生・大学院生、そして一般の方々に向けて、それぞれの知見を語ります。

【開催概要】

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【スケジュール】

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【ミニ・シンポジウムの登壇者プロフィール】

■ 野中 俊介（のなか しゅんすけ）

武蔵野大学人間科学部人間科学科 准教授。

博士（人間科学）。早稲田大学人間科学部卒業。早稲田大学大学院人間科学研究科修了。公認心理師、臨床心理士。東京未来大学講師、准教授を経て現職。専門は臨床心理学、ひきこもり。

■ Kim Ji Yeon（キム・ジヨン）氏

京畿大学一般大学院相談心理学科 副教授。

博士（教育相談）。ソウル大学教育学科教育相談専攻卒業。研究領域はカウンセラー、カウンセラー教育、孤立(social withdrawal)。学術キャリアとして、韓国相談学会学術委員長、児童青少年相談学会資格管理委員長、韓国相談心理学会学会誌編集委員会副編集委員長など。

■久保 浩明（くぼ ひろあき）氏

宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野 助教。

福岡県立大学人間社会学部卒業。九州大学 博士（心理学）。公認心理師、臨床心理士。専門は臨床心理学、ひきこもり。

■境 泉洋（さかい もとひろ）氏

宮崎大学教育学部 教授、Academic Visitor（University of Oxford）。

宮崎大学教育学部卒。早稲田大学 博士（人間科学）。公認心理師、臨床心理士。志學館大学講師、徳島大学准教授、宮崎大学教育学部准教授を経て現職。専門は臨床心理学、ひきこもり。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■ 武蔵野大学人間科学研究所：https://www.musashino-u.ac.jp/research/laboratory/human_sciences.html