【Meinohama Brewery1周年】福岡市姪浜の商業施設 MEINOHAMA STEPSでクラフトビールイベント「Beer Fest MEINOHAMA」7月5日（土）～ 7月13日（日）開催

株式会社サワライズ

福岡市西区姪浜で不動産、飲食、インテリア、医療介護、スクール等の街づくりビジネスを展開する株式会社サワライズ（本社：福岡県福岡市西区、代表取締役：柴田 耕治）は、地元姪浜の活性化を担う新業態として2024年4月に開業した福岡市西区姪浜駅南のMEINOHAMA STEPS（メイノハマステップス）にてクラフトビールイベント「Beer Fest MEINOHAMA」を開催します。

「Fest」とは・・ドイツ語で祭、祝祭という意味がありドイツ語圏では伝統的な祭りの名称によく使われます。今回はビールイベントにちなみ、「Beer Fest MEINOHAMA」と名付けました。

イベント特設サイトはこちら： https://meinohama-steps.com/news/278/

＜ Meinohama Brewery ＞ 2024年8月19日に開業したブルワリー

クラフトビールの本場アメリカ西海岸仕込みのレシピで、ジューシーでホップな味わいのビールを造ります。フルーツやハーブを加えたり、アメリカから取り寄せたホップを数種類組み合わせることで、コクがありつつもさわやかな味わいを表現したビール造りを目指しています。

また、「Meinohama Brewery」より待望のオンラインストアが誕生。産地直送のこだわりのクラフトビールをお届けいたします。

＜Meinohama Breweryオンラインストア＞

https://meinohama-brewery.kubelto.com/

Meinohama Brewery1周年を記念したビールにまつわるさまざまなコンテンツを盛り込んだ“一夜限りの”イベント

このたびMEINOHAMA STEPSでは、7月5日（土）～7月13日（日）の期間で「Beer Fest MEINOHAMA（ビアフェストメイノハマ）」と題したクラフトビールイベントを開催します。

7月5日（土）のメインイベントでは、この夏解禁の「stong coffee lab」のコーヒー豆を使用した新たなクラフトビールの試飲フェアをはじめ、クラフトビールを軸にしたさまざまなイベントを開催します。また、「福岡の週末をより良くするミュージックパーティー」として数多くのイベントを開催している“OCP”によるDJイベント、ナイトシネマが楽しめる“ビアテラス特別営業”、大人も子どもも楽しめるブルワリー内を見学できる「オープンブルワリー」やナイトマーケットなども予定しています。

イベント詳細はMEINOHAMA STEPS公式Instagramにて随時配信予定です。

MEINOHAMA STEPS公式Instagram：https://www.instagram.com/meinohama_steps/

全館イベント：Beer Fest MEINOHAMA

スペシャルキャンペーン：7月5日（土）～ 7月13日（日）

メインイベント：7月5日（土）18:00 ～ 22:00

イベントコンテンツの紹介

＜ １. 新ビール解禁 ＞

イベント当日は初解禁となる、stong coffee labのコーヒー豆を使用したオリジナルビールをお楽しみいただけます。イベント限定で試飲もご用意しておりますので、お試し下さい。

＜ ２. オープンブルワリー ＞

イベント当日は、ブルワリー内を特別開放し、ブルワリー内を見学いただけます。スタッフがクラフトビールを造る工程を説明しますので、ぜひご参加ください。

会場：MEINOHAMA STEPS 1F Meinohama Brewery

時間：15：00 ～17:00

＜ ３. DJイベント / OCP ＞

「福岡の週末をより良くするミュージックパーティー」として数多くのイベントを開催しているOCPによるDJイベントを実施します。クラフトビールを片手に音楽を楽しんでいただけます。

会場：MEINOHAMA STEPS

1F stong coffee lab（カフェ）

2F fremtiden mono-niwa（インテリアショップ）

時間：18:00～22:00

予約不要 / 入場無料

＜ ４. シネマ × ビアテラス ＞

MEINOHAMA STEPS 5Fテラスでは「ナイトシネマ上映」を実施。開放的な空間でシネマを楽しめます。欧米映画祭で“９冠”を達成したニューヨーク・オールド・アパートメントを上映予定。

会場：MEINOHAMA STEPS 5F STEPS terrace

ナイトシネマ上映開始 19:00～

※荒天時はビアテラス中止、ナイトシネマは1F kubelto（レストラン）にて実施します。

ニューヨーク・オールド・アパートメント

配給先：百道浜ピクチャーズ株式会社

＜ ５. MEINOHAMarket at Night ＞

stong coffee labやサワライズレストランをはじめ、福岡西地域の美味しいものを取り揃えて姪浜の夜を盛り上げます。

会場：MEINOHAMA STEPS 1F stong coffee lab前

時間：18:00～22:00

※ 荒雨時は4Fにて実施

スペシャルキャンペーン

Beer Fest MEINOHAMAではお買物や会員登録でさまざまなプレゼントがもらえる特別なキャンペーンも開催。

スペシャルキャンペーン：7月5日（土）～ 7月13日（日）



＜ １. 各フロアでビールチケットプレゼント ＞

■fremtiden：3,000円（税込）以上ご購入。

■gokant：イベント参加、スクール入会、スクール体験のどれか1つを満たす。

■qon Hair&Care：5,500円（税込）以上のメニュー施術、または商品を購入。



＜ ２. fremtidenポイントプレゼント ＞

■fremtiden公式LINEアカウントのお友だち追加でfremtidenで使える1,000ptプレゼント。



＜ ３. gokantスクール入会キャンペーン ＞

■gokantスクール入会で入会金＆事務手数料無料

施設概要

【施設名】MEINOHAMA STEPS（メイノハマステップス）

【住所】福岡県福岡市西区姪浜駅南1-10-20

【アクセス】福岡市営地下鉄姪浜駅 南口より徒歩約4分

【フロア情報】1F：kubelto（レストラン）, stong coffee lab（カフェ）2F・3F：fremtiden（インテリア）, 4F：gokant（コミュニティスタジオ）, 5F：qon Hair&Care（ヘアサロン）

【公式WEBサイトURL】https://meinohama-steps.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社サワライズ 広報担当 [牛島]

TEL/092-881-0531 Email/ ushijima@sawarise.co.jp

株式会社サワライズ

■設 立 ： 1914年12月1日

■代表取締役 ： 柴田 耕治

■本社所在地 : 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18

■従業員数 : 614名（2024年6月26日現在） グループ会社・法人合計 755名

■事業内容 ： 不動産開発事業、鉄鋼事業、医療事業、介護事業、サロン事業、インテリア事業、飲食事業、他

■WEBサイト ： https://www.sawarise.co.jp/