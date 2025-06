【大泉工場】6月8日（日）一般社団法人Chefs for the Blueが開催する食の祭典「THE BLUE FEST」に「_SHIP KOMBUCHA」をご提供いたします。

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場(本社:埼玉県川口市、代表取締役:大泉寛太郎、以下、大泉工場)は、一般社団法人Chefs for the Blue(東京都渋谷区/代表理事:佐々木ひろこ、以下、Chefs for the Blue)が6月8日(日)に開催の、Chefs for the Blueのメンバーであるトップシェフの多くが一堂に会する、設立以来初の大規模イベント「THE BLUE FEST/ブルーフェス」に、自社が製造・販売する発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA(シップ コンブチャ)」をご提供いたします。

大泉工場は、「地球環境から腸内環境に至るまで、すべての環境を笑顔で溢れるものにする」というパーパスの基に、プラントベースをはじめとするさまざまな事業を展開しています。「日本の豊かな海をとり戻し、食文化を未来につなぐ」ことを目標に、環境問題の改善や持続可能な社会実現、食文化の継承などを目指すChefs for the Blueの活動に賛同し、今回のご提供に至りました。

6月8日の世界海洋デーに開催!一日限りの食の祭典「THE BLUE FEST」

本イベントでは、各シェフが料理のジャンルや店舗の垣根を超えて、美味しくて海にやさしい一皿を提供し、海洋環境問題に関するトークセッションを行うなど、食を通して日本の海と水産業の現状をお伝えし、参加者と共に海と食文化の未来を考えます。

「THE BLUE FEST」では、ナチュラルな原材料と非加熱製法にこだわる大泉工場が製造・販売する「_SHIP KOMBUCHA」を参加者様にお楽しみいただきます。

一般社団法人Chefs for the Blueについて

Chefs for the Blueは、2017年5月、日本の水産資源の現状に危機感を抱いたフードジャーナリスト佐々木ひろこの声がけに応え、東京のトップシェフ約30名が集まりスタートさせた海についての深夜勉強会を起点とする料理人チームです。2021年9月には京都チームも発足。「日本の豊かな海をとり戻し、食文化を未来につなぐ」ことを目標に、研究者やNGO、政府機関などから学びを得ながら、持続可能な海を目指した自治体・企業との協働プロジェクトや各種ダイニングイベント、海の未来を担う次世代の教育事業、飲食業界を中心とした海の学びのためのコミュニティ運営、国への政策提言等を行っています。

法人名 :一般社団法人Chefs for the Blue (シェフス フォー ザ ブルー)

設立日 :2018年6月6日(活動開始は2017年)

住所 :東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-13 東急アパートメントB1

代表理事:佐々木ひろこ フードジャーナリスト

理事 :岸田周三【カンテサンス】 オーナーシェフ

:石井真介【シンシア】オーナーシェフ

:米澤文雄【ノーコード】オーナーシェフ

:坂本健【チェンチ】オーナーシェフ

:花岡和佳男「シーフードレガシー 」代表取締役社長

相談役 :村田吉弘【菊乃井】主人

公式HP :https://chefsfortheblue.jp/

「_SHIP KOMBUCHA」について

コンブチャは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母から生まれた『SCOBY(スコビー)』を入れて発酵させた植物由来の微炭酸飲料「発酵スパークリングティー」です。

ほかの発酵食品と同じように、腸内環境を整える働きから免疫力強化やアンチエイジング等の効果を期待して、健康でアクティブな暮らしを求める人たちに人気のドリンクです。海外ではカフェやスーパーマーケットなどで気軽に手に入るほどポピュラーなドリンクで、フルーティな酸味と爽やかな飲み口が特徴です。

「_SHIP KOMBUCHA」は、果汁・香料・保存料などは一切添加せずに、自然栽培などのナチュラルな原材料を使用して醸造しているオーガニック・コンブチャブランドです。2023年にはコンブチャとしては日本で初めて有機JAS認証を取得したほか、世界大会において4フレーバーすべてが賞を受賞しました。日本でも数少ない非加熱製法のコンブチャ専用ブルワリーで、お茶の抽出から発酵、ボトリングまで、職人の手で丁寧に時間をかけて醸造しています。

白ブドウや洋梨を思わせるフルーティな酸味と発酵由来のうまみをお楽しみください。

