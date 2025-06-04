¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡×20Âå¤Î43.7¡ó¤¬»Ù»ý
¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ÌÐ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹6181¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È(https://www.p-a.jp/)¡×¤Ï¡¢20～59ºÐ¤ÎÃË½÷2,404¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÎø°¦´Ñ¡¦·ëº§´Ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ººÇØ·Ê¡ä
Á°²ó¤Î¥ì¥Ýー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000803.000006313.html)¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤«¤é50Âå¤Î³ÆÀ¤Âå¤Ë¡Ö¿·¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤É¤ó¤Ê·ëº§´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¡¢·ëº§¤Ø¤Î°ÕÍß¤ä·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¡Èº£¡É¤ÎÎø°¦´Ñ¡¦·ëº§´Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎø°¦¤ÏÌÌÅÝ¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È·ëº§ÂÐ¾Ý¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤ÏÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Îø³è¡¦º§³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÀ¤Âå¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡ä
¡¦¼Â¤ÏÎø°¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¶¯¤¤¡©30～40Âå¤è¤ê¤â20Âå¤ÎÊý¤¬¡ÖÎø°¦¤·¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×
¡¦Îø°¦¤È·ëº§¤ÏÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡£20Âå¤Î£´³ä¼å¤¬¡ÖÎø°¦¤È·ëº§¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¦20Âå¤Î43.7¡ó¤¬¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤±¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÎø°¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¦20Âå¤Î39.9¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤½¤¦¤ÊÎø³è¡¦º§³èÁê¼ê¤òAI¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¢£¼Â¤ÏÎø°¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¶¯¤¤¡©30～40Âå¤è¤ê¤â20Âå¤ÎÊý¤¬¡ÖÎø°¦¤·¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×
Q. Îø°¦¤È·ëº§¤Î´Ø·¸À¤äºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ên¡á1,618¡Ë¢¨É¬¿Ü²óÅú
¡Ö¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤éÎø°¦¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î·ëº§´Ñ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Îø°¦¤È·ëº§¤ÏÊÌÊª¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡È¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º§³è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¡¢·ëº§¸å¤ËÎø°¦´¶¾ð¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö·ëº§¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎø°¦¤·¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢50Âå¤¬ºÇ¤â¹â¤¯69.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç20Âå68.9¡ó¡¢30Âå67.0¡ó¡¢40Âå65.8¡ó¤ÈÂ³¤¡¢À¤Âå´Ö¤Îº¹¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÎø°¦¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë50Âå¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤¬Î®¹Ô¤·¤¿»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÊª¸ì¤¬·ëº§´Ñ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÎø°¦¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê·ëº§¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢º£¤Ê¤ª¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Îø°¦¤È·ëº§¤ÏÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡¢20Âå¤Î£´³ä¼å¤¬¡ÖÎø°¦¤È·ëº§¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
Q. Îø°¦¤È·ëº§¤Î´Ø·¸À¤äºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ên¡á1,595¡Ë¢¨É¬¿Ü²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎø°¦¤È·ëº§¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢20Âå¤Î»Ù»ý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯37.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢30Âå¤¬33.7¡ó¡¢40Âå¤¬28.1¡ó¡¢50Âå¤¬19.9¡ó¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢50Âå¤ÏÎø°¦¤·¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢Îø°¦¤È·ëº§¤ò°ì´Ó¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£20Âå¤Î43.7¡ó¤¬¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤±¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÎø°¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
Q. Îø°¦¤È·ëº§¤Î´Ø·¸À¤äºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ên¡á1,589¡Ë¢¨É¬¿Ü²óÅú
¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤±¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÎø°¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¡¢20Âå¤Î»Ù»ý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯43.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç30Âå¤¬31.4¡ó¡¢40Âå¤¬26.7¡ó¡¢50Âå¤¬22.3¡ó¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢20Âå¤Ï¤É¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¤â¡ÖÎø°¦¤È·ëº§¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤È·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Îø°¦¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£20Âå¤Î39.9¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤½¤¦¤ÊÎø³è¡¦º§³èÁê¼ê¤òAI¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Q. ¤¢¤Ê¤¿¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÎø³è¡¦º§³èÁê¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên¡á1,500¡Ë¢¨É¬¿Ü²óÅú
ºÇ¸å¤Ë¡¢Îø³è¡¦º§³è¤ÈAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢Îø³è¤äº§³è¤Î¥¢¥×¥ê¡¦Web¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿AI¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤´¤È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÎø³è¡¦º§³èÁê¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Î½¸·×·ë²Ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢20Âå¤¬ºÇ¤â¹â¤¯39.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç30Âå¤¬32.9¡ó¡¢40Âå¤¬21.4¡ó¡¢50Âå¤¬12.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉAI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ý¤¬¹â¤¯¡¢20Âå¤È30Âå¤Ç¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë³ä¹ç¤¬ÉÔ»Ù»ý¡Ê20Âå21.9¡ó¡¢30Âå23.8¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢40Âå¤È50Âå¤Ç¤ÏÉÔ»Ù»ýÎ¨¡Ê40Âå29.4¡ó¡¢50Âå40.2¡ó¡Ë¤ÎÊý¤¬»Ù»ýÎ¨¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤½¤¦¤ÊÎø³è¡¦º§³èÁê¼ê¤òAI¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤½¤¦¤ÊÎø³è¡¦º§³èÁê¼ê¤òAI¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢20Âå¤¬ºÇ¤â¹â¤¯45.4¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç30Âå¤¬33.2¡ó¡¢40Âå¤¬21¡ó¡¢50Âå¤¬14.5¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢50Âå¤¬ºÇ¤â¹â¤¤47.4¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á31.7¡ó¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç40Âå36.3¡ó¡¢30Âå28.0¡ó¡¢20Âå23.3¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¡¢2024Ç¯£¸·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÀ¸³è¼Ô1Ëü¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤ò¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸åÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢20Âå¤¬31.0¡ó¡¢30Âå¤¬26,0¡ó¡¢40Âå¤¬22.0¡ó¡¢50Âå¤¬17.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉAI¤Î²ÄÇ½À¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Îø³è¡¦º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢AI¤Ï¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ä¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±º§³è»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Öparms¡Ê¥Ñー¥à¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤Î»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÎø°¦´Ñ¡¦·ëº§´Ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～59ºÐ¤ÎÃË½÷2,042¿Í
½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯£´·î16Æü～17Æü
¡ã¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦ ¹æ¡§¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹6181
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ ÌÐ
»ö¶È³«»Ï¡§2006Ç¯£¹·î
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1ÃúÌÜ20-3 ¥¤¥Þ¥¹Âçºê¥Ó¥ë£³³¬
U R L ¡§https://tameny.jp/
¡ãº§³èÎÎ°è¡ä
¡¦·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×
¡¦º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÖOTOCON¡×
¡¦¥¢¥×¥ê´°·ë·¿·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈApp¡×
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þº§¥Çー¥È¡×
¡¦º§³è»ö¶È¼Ô´Ö²ñ°÷Áê¸ß¾Ò²ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCONNECT-ship¡×
¡¦·ëº§ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¡Öº§³è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×
¡ã¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡ä
¡¦·ëº§¼°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö¥¹¥Þº§¡×
¡¦µó¼°¤ªÈäÏªÌÜ¥Ñー¥Æ¥£ー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö¥é¥Õ¥¹¥¿¡×
¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡Östudio LUMINOUS¡×
¡¦·ëº§¼°Æó¼¡²ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö2¼¡²ñ¤¯¤ó¡×
¡ãÃÏÊýÁÏÀ¸¡¿QOLÎÎ°è¡ä
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±º§³è»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Öparms¡×
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Îº§³è»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ê¼õÂ÷±¿±Ä¡Ë
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Îº§³è»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡Ê¼õÂ÷³«ºÅ¡Ë
¡¦ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡ÖTameny¡ßÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×
¡¦À®º§¸å¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯¥é¥Ö¡×
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¿¥á¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§Ê¿ÅÄ¡¦²£ÅÄ
TEL¡§03-5759-2700 FAX¡§03¡¾5759¡¾2701
Mail:public@tameny.jp