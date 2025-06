SCIEXは、ZenoTOF 8600 システムと新しいソフトウェアのコラボレーションにより、精密質量分析における新たな基準を確立

株式会社 エービー・サイエックス

マサチューセッツ州マールボロ - ASMS 2025 で、ライフサイエンス分析技術の世界的リーダーであり、ダナハー コーポレーション (NYSE: DHR) の運営会社であるSCIEX は、精密質量定量の新たな基準を確立した ZenoTOF 8600 システムを発表しました。このシステムは同定性能、優れた定量性、構造解析技術の拡張により、研究者は短時間で複雑なサンプルから自信を持って何千もの種を定量化できるようになりました。

ZenoTOF 8600 システムは、長年にわたってSCIEX がトリプル四重極技術のリーダーシップとして、イノベーションをもたらした高感度定量技術を ZenoTOF ポートフォリオに搭載しました。 イノベーションには以下が含まれます。

・OptiFlow Pro イオンソース、DJet イオンガイド、およびQJet イオンガイド - これにより、より多くのイオンを生成、収束、透過できるようになりました。 Zeno trap と組み合わせると、ZenoTOF 7600+ システムと比較して感度が 10 倍向上します。

・昨年、SCIEX 7500+ システムに搭載された Mass Guard テクノロジーは、システムを汚染から保護し、稼働時間を延長します。

・新しいオプティカル検出器 - システムがより高いイオン電流で効率的にイオンを検出できるようになります。

・ZT Scan DIA 2.0 -より広い質量範囲をカバーすることにより、研究者は、あらゆるオミックス分野において、これまで特定することが困難であったものを定量化できます。ZT Scan DIA 2.0 は最も包括的な SCIEX DIA アプローチへと変革しました。

「ZenoTOF 8600 システムは必要な分解能とスピードを提供してくれますが、それが感度によりすべてを1台で実行できます。私たちはより多くのものを観察できるだけでなく、それらを識別しており、時には30~40%も多くのことを特定しています。さらに、ZT Scan DIA 2.0 のおかげで、予想していなかった新しいものを発見する能力を高めるという貴重な機会が追加されました。プリカーサーレベルで整数質量分離ができたことは今回が初めてで、これによりついに脂質や複雑な天然物の分析でSWATH型分析が可能になりました」と、The Institute of Molecular Systems Biology of ETH ZurichのDr. Nicola Zamboni, Ph.D., Principal Investigator and adjunct professorは述べています。「その結果、これらの技術は生物学の探索能力を高め、メカニズムの理解を深め、重要なことの発見に役立ちます。」

ZenoTOF 8600 システムのデータ解析ニーズに合わせて、新しい SCIEX OS ソフトウェア バージョン 4.0(https://sciex.li/jw62zy) では、データ解析速度と自動化により操作性が向上しています。自動化されたワークフローの改善と進歩的なソフトウェア機能により、効率性、正確性、精度のベンチマークが確立されます。

これは SCIEX OS エコシステムを基盤として、ハードウェアとソフトウェアの処理におけるイノベーションをシームレスに結び付けます。今年の新しいソフトウェア コラボレーションには、ノンターゲットメタボロミクスおよびリピドミクス分析用に設計されたオープン ソース ソフトウェア プラットフォームである MS-DIAL とのコラボレーションが含まれます。このコラボレーションにより、高度なスペクトルデコンボリューションとライブラリマッチングを通じて、低分子の識別と定量が強化されます。MS-DIAL(https://systemsomicslab.github.io/compms/msdial/main.html) の最新バージョンでは、複数のスキャンモードのSCIEX 生データがサポートされ、ZT Scan DIA 用に最適化によりデータ解析の精度と効率が向上します。

さらに、SCIEX と Bioinformatics Solutions Inc (BSI) (https://www.bioinfor.com/)は、質量分析法に基づくプロテオミクス ソリューションの革新を推進し続けています。PEAKS Studio 13 の最新リリースはZT Scan DIA 、SWATH DIA、および DDA からのデータを解析して、広範なペプチド同定、信頼性高いタンパク質推定、新規ペプチドの情報を提供するだけでなく、生物学研究における翻訳後修飾および配列変異体の発見についての深い洞察も提供します。このバージョンでは、ZT Scan DIA のデータ解析も改善され、CV% と処理速度が最適化され、プロテオミクスフローの精度と効率が向上します。

「今年の発表により、OMICS研究全体に刺激的な影響がもたらされるでしょう。お客様から、新たに取得されたデータとその解釈によってリアルワールドの結果を予測できるというお声をいただき、大変励みになっています」と、SCIEXのJose Castro-Perez Ph.D., Vice president, product managementは述べています。

ZenoTOF 8600 システムの詳細については、https://sciex.com/products/mass-spectrometers/qtof-systems/8600-system をご覧ください。

SCIEXについて

SCIEXは、定量および特性評価における最もインパクトのある課題を解決することを支援します。SCIEXは50年以上にわたり、画期的な革新と優れた信頼性、サポートを兼ね備え、この分野の最前線に立っています。

1981年に世界で初めて市販化に成功したトリプル四重極装置を発売して以来、生命に影響を与えるような研究と成果を支える、画期的な技術とソリューションの開発を続けています。それが、世界中の数千人のライフサイエンスの専門家が信頼できる答えを得るためにSCIEXを選ぶ理由です。

人間の健康の進歩は、精密な科学の力に依存しています。

サイエックスはダナハーの一員であることを誇りに思います。

サイエンス・テクノロジーによるダナハーのリーダーシップにより、業界の第一線に位置付けられたサイエックスのソリューションは、より多くの人々に届けることができています。 ダナハーの一員であるということは、比類なき広範囲の専門知識とソリューションを顧客に提供することを可能にします。 私たちはバイオテクノロジー、臨床検査、ライフサイエンスの各分野で活動するダナハーグループの全事業会社と協力し、日々何十億もの人々の生活を改善する最先端のサイエンス・テクノロジーにおいて変革の可能性を切り開き続けていきます。

詳しくはsciex.jp(https://sciex.jp/)をご覧下さい。

弊社Twitter(https://twitter.com/SCIEX_JAPAN), LinkedIn(https://protect-eu.mimecast.com/s/kZJ1C9gxZUrLD9c3E9n8?domain=linkedin.com), Facebook(https://www.facebook.com/SciexJapan/), Instagram(https://protect-eu.mimecast.com/s/ikR0Cg2Boh4ODphEH2aM?domain=instagram.com)にもご参加ください。

