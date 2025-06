株式会社 エービー・サイエックス

マサチューセッツ州マールボロ - ライフサイエンス分析テクノロジーの世界的リーダーであり、ダナハーコーポレーション (NYSE: DHR) の事業会社である SCIEX は、ASMS で 3 つのソフトウェア エコシステム製品を発表しました。これらの開発により、データを取得する新しい方法、パフォーマンスの新評価基準、高度な洞察を引き出す新しい方法が提供され、「今やすべての科学はデータ サイエンスである」というテーマを裏付けます。

新しい SCIEX OS ソフトウェア バージョン 4.0(https://sciex.li/jw62zy) は、強力なソフトウェア プラットフォームの最新の進化形です。

新しい Microsoft Windows 11 との互換性により、スピードと自動化による操作性の強化が推進され、顧客が成果を得るまでの時間が短縮されます。SCIEX OS 4.0 は、本日新たに発表された ZenoTOF 8600 システムを含む最新の SCIEX イノベーションに対する高度なハードウェア サポートを提供します。さらに、自動化されたワークフローの改善と進歩的なソフトウェア機能により、効率性、正確性、精度のベンチマークが確立されます。

直感的なインターフェースにより、オペレーターは新しいワークフローと既存のワークフローの両方を SCIEX OS にシームレスに統合できます。これにより、以前の SCIEX ソフトウェア システムと比較して、より迅速な導入が可能になり、運用手順が改善します。 SCIEX OS 4.0 内の管理機能により、エコシステムのセキュリティとコンプライアンスが強化され、ラボは最高の整合性とトレーサビリティを備えたデータを生成できるようになります。

AI Quantitation ソフトウェアは、人工知能主導のデータ処理自動化の新しい時代を切り開きます。(https://sciex.jp/products/software/artificial-intelligence-quant)

AI Quantitation ソフトウェアは、データ処理オペレーターのバイアスを取り除き、吸収、分布、代謝、排泄 (ADME) ワークフロー全体にわたって実用的な意思決定を加速する集中ソリューションです。AI Quantitation ソフトウェアは、人工知能の力を活用して、新しい化合物または分析物の MRM 分析に最適なフラグメントを自動的に予測し、時間のかかる標準品化合物の注入や手動でのフラグメントの最適化の必要性を排除します。

AI Quantitation ソフトウェアの影響は、SCIEX と Mass Analytica が実用的かつ効率的なツールを備えた創薬研究室のニーズに応えるために継続的に取り組んでいることを反映しています。 このソリューションは、AI 駆動型の自動化を確立されたワークフローに統合することで、手作業の作業負荷を軽減し、一貫性を向上させ、より迅速な意思決定をサポートします。科学者は、日常的なデータ処理よりも研究に時間を費やすことができるようになりました。

アクセシビリティを向上させるために、SCIEX は SCIEX MS Data Converter 2.0 で活気のあるオープンソース ソフトウェア コミュニティをサポートしています。

SCIEX は、オープンソース ツールを使用する場合でも、独自のデータ処理機能を使用する場合でも、お客様がデータの潜在能力を最大限に引き出せるよう、統合された SCIEX OS データ処理を提供することを目指しています。科学コミュニティの急速な革新を認識し、SCIEXはコミュニティ全体にとってのデータの使いやすさ、柔軟性、利便性を向上させることを目指しています。 SCIEX MS Data Converter 2.0 により、最新のソフトウェア言語に対応し、SCIEX が目指す最高品質のコラボレーションとサービスでお客様をサポートできるようになります。

「これらのアップデートにより、お客様がLC-MSの旅を次のステップへと進めるための支援を提供したいと考えました。ソフトウェアは科学者の成功に不可欠な要素であることを私たちは認識しており、SCIEX OS エコシステムは、影響力のある発見と意思決定に必要な洞察を提供する能力を継続的に証明しています」と、SCIEXのChris Lock Ph.D., Vice president of global research and developmentは述べています。 今年の私たちのテーマは「証明する」です。その証拠はデータにあります。ぜひ私たちと一緒にその探求に取り組んでみませんか。

