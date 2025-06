「BASE」に「TikTok Shop」連携機能が登場！在庫の自動連携等が可能に

BASE株式会社

この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役 CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」上で商品を直接販売できる「TikTok Shop」とAPI連携をした「TikTok Shop連携 App」の提供を開始しました。

「BASE」をご利用のネットショップは、本Appを利用することで、「BASE」の管理画面に登録している商品情報や在庫数を「TikTok Shop」へ連携させることが可能になります。

「TikTok Shop」は、すでに海外で成功を収めているEC機能で、日本国内では2025年夏から秋にかけてローンチ予定と発表されています。「BASE」では、本Appの提供を先行開始することで、「BASE」をご利用のネットショップの「TikTok Shop」での販売開始に向けた準備をサポートします。

■「TikTok Shop連携 App」提供の背景

近年、消費行動はオンラインを起点とした動画コンテンツと密接に関連するようになっており、なかでも「TikTok」は、動画を通じて商品との新たな出会いを創出し、消費へつなげるプラットフォームとして広く認知され、トレンドの発信源として確固たる地位を確立されています。また、「TikTok Shop」は、「TikTok」で視聴者が発見した商品をその場で購入できる仕組みを提供しており、動画による魅力訴求とスムーズな購入導線を兼ね備えたショッピング体験を実現しています。

こうした消費行動の変化や「TikTok Shop」がもたらす新たな販売方法に対応すべく、「BASE」では、「BASE」をご利用のネットショップが「TikTok Shop」を通じて集客・販促をより一層強化できる環境を迅速に整備するため、「TikTok Shop連携 App」の提供を開始しました。本Appの提供により、「BASE」をご利用のネットショップが「TikTok Shop」に商品情報や在庫数を新たに登録する作業負担を軽減し「TikTok Shop」の利用を開始できるようサポートしています。

◼️「TikTok Shop連携 App」概要

App U R L: https://apps.thebase.com/detail/137

対 象: 「BASE」をご利用のネットショップ

費 用: 無料

本Appを導入すると、「BASE」をご利用のネットショップと「TikTok Shop」をスムーズに連携できます。連携後は、「BASE」の管理画面に登録している商品情報(商品名・商品説明文・商品画像・商品価格 ※)や在庫数を「BASE」から「TikTok Shop」に自動連携することが可能になります。

(※)2025年6月4日時点での連携内容

<「TikTok Shop連携 App」のご利用方法について>

▼ご利用にあたっての準備

「TikTok Shop Seller Center」で「TikTok Shop」アカウントを取得の上、ショップ開設申請が必要です。

URL: https://seller-jp.tiktok.com/account/register

▼「TikTok Shop連携 App」ご利用手順

- STEP1: 拡張機能「BASE Apps」から「TikTok Shop連携 App」をインストール- STEP2:「TikTok Shop連携 App」から 「BASE」をご利用のネットショップと「TikTok Shop」アカウントを連携する- STEP3: 「BASE」をご利用のネットショップに登録されている商品情報や在庫数を「TikTok Shop」に連携する

「BASE」をご利用のネットショップ向けのご利用方法の詳細は、オウンドメディア「BASE U」に掲載しています。

タイトル: 「TikTok Shop連携 App」の使い方解説

U R L : https://baseu.jp/39706

▼注意点

- 2025年6月4日現在は、「TikTok Shop連携 App」を使って「BASE」をご利用のネットショップの商品情報や在庫数を「TikTok Shop」に事前連携できますが、商品の販売は日本国内で「TikTok Shop」がローンチされてからご利用可能になります。「TikTok Shop」ローンチについては「TikTok Shop Seller Center」をご確認ください。URL: https://seller-jp.tiktok.com/account/register- 「TikTok Shop」の定めるガイドラインにより、販売できない商品ジャンルがあります。

「BASE」は今後も、外部プラットフォームとの連携を通じて、ショップの集客・販促をサポートし、皆様のビジネス成長に寄り添います。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

- オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp- 「BASE」公式X @BASEec : https://x.com/BASEec- Instagram @BASEec : https://www.instagram.com/baseec- 「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity: https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 87億3,500万円(2024年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。