¿·³ãÈ¯ ÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É ¡È½ª³è¥¯¥é¥Ö¡É¡¢6/11(¿å)¤Ë£³¥ö·îÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖÍ©Îî¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
½ª³è¥¯¥é¥Ö¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¿·³ãºß½»¤ÎÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦½ª³è¥¯¥é¥Ö¤¬6·î11Æü(¿å)¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍ©Îî¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£4·î¡¢5·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖÎø¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ËÂ³¤¡¢3¥ö·îÏ¢Â³¤Î¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
½ª³è¥¯¥é¥Ö¡ÖÍ©Îî¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
º£ºî¡ÖÍ©Îî¡×¤Ï¡¢½é²Æ¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÈÉÝ¤¤¡É¤ä¡È¶²¤í¤·¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤½Ð¤¹¡È¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤Û¤·¤¤Í©Îî¡É¤ò²Î¤Ã¤¿1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢6·î29Æü(Æü)¤ËÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¸© NIIGATA LOTS¤ËBRADIO¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥á¥¸¥ãー1¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ø½ª³èºÂ¿·³ãÂçº×¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¥¯¥¢¥È¥í¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØROAD TO QUATTRO TOUR¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç·î¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2025Ç¯Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡È½ª³è¥¯¥é¥Ö¡É ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
ARTIST¡§½ª³è¥¯¥é¥Ö
¾¦ÉÊÌ¾¡§Digital Single¡ØÍ©Îî¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2025·î6·î11Æü(¿å)
ÇÛ¿®Àè¡§https://shukatsuclub.lnk.to/yurei
¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
½ª³è¥¯¥é¥Ö ¥á¥¸¥ãー1¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ö½ª³èºÂ¿·³ãÂçº×¡×
2025Ç¯6·î29Æü(Æü) NIIGATA LOTS (¥²¥¹¥È¡§BRADIO)
³«¾ì16:15/³«±é17:00
Á°Çä\4,000/ÅöÆü\4,500(DÂåÊÌ)
¡ö22ºÐ¤Þ¤Ç¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢ÅöÆü³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¤Ç\1,000³Ø³ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
[¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ]
°ìÈÌÈ¯Çä¡§https://eplus.jp/sf/detail/3810390001-P0030003P021001?P1=1221
½ª³è¥¯¥é¥Ö ROAD TO QUATTRO TOUR 2025
¢§¤á¤Á¤ãÂº·É¡ØÀèÇÚÊÔ¡Ù¢¨¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
2025Ç¯7·î21Æü(·î¡¦½Ë) °¦ÃÎ¸©¡§Ì¾¸Å²° RAD HALL
2025Ç¯7·î22Æü(²Ð) ÂçºåÉÜ¡§¥¢¥á¥ê¥«Â¼ BOYOND
2025Ç¯8·î8Æü(¶â) ÅìµþÅÔ¡§½ÂÃ« Milkyway
¢§¤á¤Á¤ã¶¼°Ò¡Ø¼ã¼êÊÔ¡Ù¢¨¥¹¥êー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
2025Ç¯8·î20Æü(¿å) ÂçºåÉÜ¡§Ê¡Åç LIVE SQUARE 2ndLINE
2025Ç¯8·î22Æü(¶â) °¦ÃÎ¸©¡§Ì¾¸Å²° R.A.D
2025Ç¯8·î26Æü(²Ð) ÅìµþÅÔ¡§²¼ËÌÂô SHELTER
¢§¤á¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡ØÍ§Ã£ÊÔ¡Ù¢¨¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ) ÅìµþÅÔ¡§½ÂÃ« Spotify O-Crest
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ) °¦ÃÎ¸©¡§ÃÓ²¼ CLUB UPSET
2025Ç¯9·î19Æü(¶â) ÂçºåÉÜ¡§¥¢¥á¥ê¥«Â¼ Pangea
¢¨³Æ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤Ø¡§https://www.shukatsuclub.info/live/
½ª³è¥¯¥é¥Ö QUATTRO ONE MAN TOUR 2025
2025Ç¯11·î7Æü(¶â) °¦ÃÎ¸©¡§Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO
2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ) ÂçºåÉÜ¡§ÇßÅÄ CLUB QUATTRO
2025Ç¯12·î3Æü(¿å) ÅìµþÅÔ¡§½ÂÃ« CLUB QUATTRO
¢¨¸ø±é»þ´Ö¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
½ª³è¥¯¥é¥Ö (¢¨¥è¥ß¡§¥·¥å¥¦¥«¥Ä¥¯¥é¥Ö)
2020Ç¯8·î¡Ö²»³Ú¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë°Ù¤Î²»³Ú¡×¤ò»Ï¤á¤ë°Ù¡¢¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢(Vo/Gt)¤òÃæ¿´¤ËÆ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¡¢½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ò·ëÀ®¡£¿·³ã¤òµòÅÀ¤ËÃÖ¤Á´¹ñ¶è¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¯¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¤òÉð´ï¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¡¹¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²Î»ì¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¹´¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
¡Ú´ØÏ¢URL¡Û
½ª³è¥¯¥é¥Ö¸ø¼°HP(http://www.shukatsuclub.info/)
½ª³è¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X (µìTwitter)(https://twitter.com/shukatsuclub)
½ª³è¥¯¥é¥Ö¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/shukatsuclub/)
½ª³è¥¯¥é¥Ö¸ø¼°YouTube(https://www.youtube.com/@shukatsuclub)
½ª³è¥¯¥é¥Ö¸ø¼°TikTok(https://www.tiktok.com/@shukatsuclub)