ザ ウォーキングデッド ユニバース×愛媛県松山市　Fortniteで世界観を再現したオリジナルゲームを世界190カ国以上の国と地域向けに発表

▼世界的人気シリーズ『The Walking Dead Universe(TWDU)』の世界観を活用し、Fortnite上で愛媛県松山市を舞台にした新たなサバイバルアクションゲームをリリースしました。



▼松山市の実在の街並みを3Dデータ「PLATEAU」で精密に再現し、TWDUの世界観と融合させることで、新しい没入体験を国内外へ提供しています。





▼伊予鉄グループや地元eスポーツチームのWEB BACCA、河原デザイン・アート専門学校と協力・連携し、本マップの制作、それによる地域活性化・若年層育成・観光とメタバース、eスポーツを組み合わせた地域づくりを推進しています。

株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、世界的人気シリーズ『The Walking Dead Universe(以下、TWDU)』の世界観と愛媛県松山市を融合させた完全オリジナルのFortnite(フォートナイト)ゲームを、2025年5月31日(土)にリリースしました。

本プロジェクトは、「グローバルコンテンツと地域資源の融合による新しい価値の創出」を掲げ、ゲームを通じて松山の魅力を国内外へ発信することを目的としています。また、地元企業・教育機関とも連携し、デジタル技術による地域活性化・若年層の人材育成・観光とeスポーツによるまちづくりを同時に推進するモデルケースとしての位置づけも担っています。

マップコード:9464-9867-9219

ゲーム紹介トレーラー:https://youtu.be/lDpTl4ym70c

“日本の地方×世界的IP”という新たな挑戦

実在の松山を舞台に、TWDUの終末世界が展開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lDpTl4ym70c ]

本作は、世界的人気シリーズ『The Walking Dead Universe(TWDU)』と、フォートナイトの制作ツール「UEFN(Unreal Editor for Fortnite)」を活用して制作された、ROGUELIKE形式のサバイバルアクションゲームです。TWDUの象徴的キャラクター「ニーガン」も登場し、ウォーカー(ゾンビ)が徘徊する終末世界と化した松山市駅周辺を舞台に、プレイヤーは襲撃からの生存、アイテム収集、ミッション達成を目指します。

TWDUの世界観が実在の日本の都市で展開されるのはシリーズ初の試み。UEFNで構築されたステージ上に現れるウォーカーやニーガンたちと、見慣れた日本の風景の中で繰り広げられる物語が、かつてない没入体験を提供します。

実在の街を再現した“終末の松山”

「PLATEAU」データ活用で観光地がポストアポカリプスに

ゲーム最大の見どころは、国土交通省の3D都市モデルプロジェクト「PLATEAU」*のデータを活用し、実在の都市・松山市駅周辺の街並みを緻密に再現した点です。地元の人間であればだれもが知っている観覧車「くるりん」など、地域の象徴が荒廃した終末世界として登場することで、国内外のプレイヤーに強烈なインパクトを与えます。

また、本作は地域との連携を重視した制作体制で進められました。観覧車「くるりん」は、伊予鉄グループと連携し、「PLATEAU」データをもとに独自に修正・再現したもので、実在の松山市駅周辺の風景に臨場感を加えています。今後は、地元松山を拠点とするeスポーツチーム「WEB BACCA」との連携により、本マップを活用したイベントの実施も予定しています。

*「PLATEAU(プラトー)」とは、国土交通省が推進する、都市の3Dデータを整備・公開するプロジェクトで、都市のデジタル化やスマートシティの基盤として注目されています。

今後の展開|地元イベント×メタバース×eスポーツの催しも開催予定

7月には、松山市中心商店街で行われる「土曜夜市」と連動し、初のリアルイベントの開催を予定しています。ゲーム体験会やeスポーツ体験ブースの設置を通じて、地域住民や観光客に直接触れてもらう機会を創出します。さらに、今年度よりeスポーツ学科を新設した河原デザイン・アート専門学校協力のもと、教育現場における実践機会としても活用されます。将来的には、定期的なeスポーツ大会や、さらなる地域コラボコンテンツの開発など、愛媛から世界へ発信するメタバース×eスポーツの拠点形成を目指して展開していきます。

【ゲーム概要】

タイトル:TWDU JAPAN ーROGUELIKEー

対応プラットフォーム:Fortnite

マップコード:9464-9867-9219

リリース日:2025年5月31日(土)

開発・制作:株式会社モンドリアン

協力:伊予鉄グループ、just net株式会社、WEB BACCA、河原デザイン・アート専門学校

伊予鉄グループ

伊予鉄グループは、愛媛県を中心に鉄道・バス・不動産など多様な事業を展開する地域密着型企業グループです。地域の交通インフラを支えながら、観光振興やまちづくりにも積極的に取り組んでいます。

WebサイトURL:https://www.iyotetsu.co.jp/



just net株式会社

愛媛県松山市に拠点を置き、住宅エクステリア商品のインターネット通信販売事業のほか、WEBサイト作成、社内ネットワーク構築などを手がけています。

WebサイトURL:https://www.justnet.jp/



WEB BACCA

ジャストネット株式会社が運営する、eスポーツチーム。「esportsの持つ競技性とゲームパブリッシャーが持つ独自性を融合し、常に新しいエンターテインメントを創造すること」をミッションに掲げ、ゲーミングチームとゲームコミュニティを運営しています。

WebサイトURL:https://www.webbacca.jp/

河原学園

学校法人河原学園は、西日本を中心に大学・専門学校・高等学校など14校を展開する総合学園です。その中の河原デザイン・アート専門学校では、2025年4月に四国初となるeスポーツ学科を新設。社会的ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる教育体制を構築し、大学・専門学校それぞれの強みを活かした質の高い教育を提供しています。

WebサイトURL:https://idea.kawahara.ac.jp/

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL:https://mondrian.gg/

<会社概要>

商号:株式会社モンドリアン

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役:角田 拓志

設立:2023年1月16日

資本金: 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ(東証プライム:3288)の一員です

