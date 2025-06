マテリアルグループ、ソーシャルコマースや E コマース支援の株式会社マテリアルリンクスを設立「TikTok Shop」活用のトータル支援サービスを提供開始

マテリアルグループ株式会社

コーポレートコミュニケーションからマーケティングまでを総合的に支援するマテリアルグループ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:青崎曹 以下:マテリアルグループ)は、2025 年 5 月 15 日に、ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援を行う「株式会社マテリアルリンクス」(本社:東京都港区以下:マテリアルリンクス)を設立し、2025 年 6 月 2 日より事業を開始いたしました。マテリアルリンクスは、「TikTok Shop」をはじめとしたプラットフォームおよびソーシャルコマース市場へ本格的に参入し、代表取締役には、亀山桃子およびインフルエンサーでライブコマーサーとして活躍する Kevin(ケヴィン)が就任いたしました。

同社では、日本での「TikTok Shop」開始に向け、企画立案からコンテンツ制作、クリエイターのアサイン、出店代行、ライブコマース、広告運用、配送までをトータルで支援するサービスの提供を開始いたします。

当社グループにおいては、企業・ブランドの PR 活動支援、インフルエンサーキャスティング、プロダクトプレイスメント、デジタル広告運用など、マーケティング領域に特化した複数のグループ会社を展開しています。これらのアセットを有機的に連携させることで、成長が著しいソーシャルコマースおよび E コマース領域において、生活者起点の新たな体験価値を創出し、当社グループの事業成長を加速させてまいります。

代表取締役について

代表取締役 亀山桃子

2015 年に株式会社マテリアルへ新卒入社。新卒 4 年目で最年少マネージャーに昇格し、2023 年に女性初のゼネラルマネージャーに就任。ビジネスプロデューサーとして、PR 発想を軸に、事業会社のマーケティングパートナーとして戦略立案から実行支援までを幅広く担当。マテリアルリンクスでは、PR とコマースを融合させた次世代型ソーシャルコマース支援の先導役として、企業と生活者をつなぐ新たな体験価値の創出に取り組む。

代表取締役 Kevin(ケヴィン)

ソーシャルメディアで 20 万人以上の総フォロワーを有し、現役モデルとしても活躍。スキンケアやコスメに関する深い知識と、海外のトレンドをいち早く取り入れる感度の高さから、“参考になりすぎる”美容クリエイターとして注目を集め、大手化粧品メーカーのモデルにも起用されている。また、自ら商品を企画・販売するライブコマーサーとしても活動しており、ユーザー視点に立った商品価値の訴求や販売ストーリーの構築が強み。マテリアルリンクスではその知見を事業の中核に据え、ブランドとユーザーを直接つなぐ新たな購買体験の創出を目指す。

・TikTok:https://www.tiktok.com/@konnichiwakevin

・Instagram:https://www.instagram.com/konnichiwakevin

・YouTube:https://www.youtube.com/@konnichiwakevin

ソーシャルコマース市場について

現在、ソーシャルメディア上でユーザーが商品を閲覧・検討・購入することができるソーシャルコマース市場は、グローバルで急拡大しており、2030 年には 6 兆ドルを超えると予測されています(※1)。さらに、ライブコマース市場は、2025 年には世界市場全体で約 4,000 億ドル規模に達するとの予測が発表されています(※2)。国内市場においても、2023 年度に約 460 億円規模に達し、2027 年度には約 1,300 億円に拡大する見通しです(※3)。

※1:Straits Research, 2023『ソーシャルコマース市場:ビジネスモデル(企業対消費者、企業対企業)、製品タイプ(パーソナルビューティーケア、アパレル)、地域別の情報 -- 2030 年までの予測』

※2:Statista “Live commerce market size in China from 2017 to 2025”, October 2023)

※3:矢野経済研究所「ライブコマース市場に関する調査」

「TikTok Shop」活用のためのトータル支援サービスについて

「TikTok Shop」の立ち上げから「TikTok Shop」クリエイターのアサイン、クリエイティブ制作、広告運用、物流支援(※4)までを一気通貫でサポートします。PR 発想を活かしたストーリーテリングのノウハウにより、ブランドの世界観と購買体験を統合的に設計します。

※4:物流支援は、パートナー企業と連携を行います。

代表取締役コメント

亀山桃子:私たちは、これまで、PR 発想を軸に、企業やブランドの魅力を生活者に“どう伝えるか”にこだわり、共感と行動を生むマーケティング支援を行ってきました。「TikTok Shop」の国内展開を見据え、動画投稿やLIVE 配信など、生活者との接点が”売り場”へと変化する時代が訪れています。こうした変化の中で、私たちは、 “伝える”にとどまらず “共に創る”姿勢を重視しています。ブランドが一方的に発信するのではなく、インフルエンサーや生活者と価値観を共有し、商品の魅力を共に広げていくという考え方です。LIVE 配信やショート動画などのプラットフォーム上の接点を、共感から行動につなげる「体験型の購買機会」へと昇華させていきます。

当グループの強みであるパブリックリレーションズのノウハウを最大限に活かしながら、「伝える」から「つなげる」、そして「動かす」への価値連鎖を、クライアントの皆様とともに創ってまいります。

Kevin(ケヴィン):これまでインフルエンサーとして、またコマーサーとして、商品を紹介し、ユーザーとつながる中で強く感じてきたのは、“モノを売る”という行為が、“人を動かすストーリー”に進化しているということです。特にライブコマースは、生活者と直接つながることができるフォーマットだからこそ、ブランドの想いや魅力をダイレクトに届ける力があります。LIVE 配信もショート動画も、単に商品を届けるのではなく、ストーリーを意識したサービスを展開するとともに、情熱とクリエイティブなスキルを持つクリエイターやコマーサーたちが活躍できる場を、これからさらに

拡げていきます。ブランドとクリエイター、そして視聴者を“つなぐ”存在としてマテリアルリンクスを成長させていきたいと思います。

今後の展望

マテリアルリンクスでは、グループ各社の専門性と知見を活かし、PR 発想を通じて、ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援事業を加速させてまいります。

さらに、今後は、国内市場にとどまらず、インバウンド需要や越境 EC を見据えた多国間サービスを強化することで、当社グループの新たな収益機会の創出を目指してまいります。

マテリアルリンクスについて

マテリアルリンクスは、ソーシャルメディアやプラットフォームを起点に新たな購買体験を創造する、ソーシャルコマースおよび E コマース領域に特化したマーケティングカンパニーです。

「TikTok Shop」をはじめとする次世代型コマース領域において、PR 発想を軸に、ブランドと生活者の間に共感と行動を生み出す支援をおこなっています。

インフルエンサーやクリエイター、コマーサーのキャスティングから、ショート動画・LIVE 配信、デジタル広告運用など、ソーシャルコマースおよび E コマースにおける包括的なソリューションを提供し、生活者との"つながり"を確かな購買行動へと導いてまいります。

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。

「Switch to Red.(個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする)」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要

〈マテリアルグループ株式会社〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/78_1_d848e02df8f289a23f1408648b077360.jpg ]

〈グループ会社〉

株式会社マテリアル(PR 事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般)

株式会社ルームズ(プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業)

キャンドルウィック株式会社(PR 広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業)

株式会社マテリアルデジタル(デジタルマーケティング全般のコンサルティング支援)

株式会社 CONNECTED MATERIAL(「CLOUD PRESS ROOM」の運営)

株式会社 PRAS(スタートアップを中心とした広報・PR 支援事業)

株式会社マテリアルリンクス(ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援)