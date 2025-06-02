栄電子　Metoree（メトリー）に掲載開始

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株式会社栄電子

株式会社栄電子（東京都千代田区 代表取締役社長：津田百子）は、産業用製品メーカー比較サイトMetoree（メトリー）にBAL SEAL製品掲載開始しました。


Metoree（メトリー）はエンジニア・研究者や購買担当者のための産業用製品メーカー比較サイトで、今回掲載のBAL SEAL製品は「メカニカルシール、電磁波シールド」の２カテゴリーに掲載しています。


今後も新しく魅力的な製品を紹介して参ります。



Metoree（メトリー）ウェブサイト


https://metoree.com/(https://metoree.com/)






BAL SEALウェブサイト


https://sakae-denshi.com/maker-major/bal-seal-engineering/(https://sakae-denshi.com/maker-major/bal-seal-engineering/)





会社概要



URL ：https://sakae-denshi.com/


商号 ：株式会社栄電子（東証スタンダード　証券コード: 7567）


本社 ：〒101-0021　東京都千代田区外神田2-9-10


TEL　：03-6385-7240（代）


設立　：1971年4月


資本金：5億円


代表取締役社長：津田 百子


事業内容：電子部品総合商社