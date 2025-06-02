栄電子　Metoree（メトリー）に掲載開始

株式会社栄電子

株式会社栄電子（東京都千代田区 代表取締役社長：津田百子）は、産業用製品メーカー比較サイトMetoree（メトリー）にBAL SEAL製品掲載開始しました。

Metoree（メトリー）はエンジニア・研究者や購買担当者のための産業用製品メーカー比較サイトで、今回掲載のBAL SEAL製品は「メカニカルシール、電磁波シールド」の２カテゴリーに掲載しています。

今後も新しく魅力的な製品を紹介して参ります。

Metoree（メトリー）ウェブサイト

https://metoree.com/(https://metoree.com/)

BAL SEALウェブサイト

https://sakae-denshi.com/maker-major/bal-seal-engineering/(https://sakae-denshi.com/maker-major/bal-seal-engineering/)

会社概要

URL ：https://sakae-denshi.com/

商号 ：株式会社栄電子（東証スタンダード 証券コード: 7567）

本社 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-9-10

TEL ：03-6385-7240（代）

設立 ：1971年4月

資本金：5億円

代表取締役社長：津田 百子

事業内容：電子部品総合商社