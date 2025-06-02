『キャリサバ』ランキングイベント開催 ＆ Genesis NFT完売のお知らせ

OpenWorld株式会社

◆イベント情報：IYEN獲得ランキングイベントを初開催！

IYEN獲得ランキングイベント詳細

現在『キャリサバ』では、ゲーム内通貨「IYEN」の1回挑戦あたりの最大獲得量を競うランキングイベント「IYEN獲得チャレンジ」が開催中されました。

開催期間：5月24日（土）21:00 ～ 5月30日（金）21:00

内容：ステージ1～3ごとの「1回あたりのIYEN最大獲得数」でランキング上位を競い、最大12,000CGEMの報酬が分配されます。

ランキング発表：毎日公式Xより、各ステージ上位10名の記録を投稿（21時頃予定）。

◆配信イベントも同時開催！

配信イベント詳細

ランキングイベントに合わせて、配信キャンペーンも開催中！配信して参加するだけで報酬がもらえました。

開催期間：5月25日（土）～ 5月30日（金）

対象配信プラットフォーム：YouTube、X（旧Twitter）、Twitch

※クローズドDiscord等は対象外／アーカイブが必要です

応募方法：配信後に公式Xより案内されるGoogleフォームにて、配信URLとアカウント名を申請

応募条件：期間中に1時間以上の配信を2回以上実施

特典：スタミナ回復ポーション ×3（後日配布）

◆GenesisキャラクターNFTが即完売！

Genesis NFT

4月30日（水）22時より販売された各職業1体限定のGenesisキャラクターNFT（全12体）は、販売開始からわずか30分で完売しました。

販売形式：先着順（ゲーム内GenesisNFT専用画面より）

販売価格：10,000MCHC

販売特典：エピック装備＋5,000CGEM

◆ゲーム基本情報

タイトル名：キャリア乙女サバイバー 副業は魔界時間!?

ジャンル：ローグライクアクション

対応環境：PCブラウザ

リリース日：2024年4月12日（金）

公式サイト：https://careerotomesurvivor.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/CareerOtome_JP

Discord：https://discord.com/invite/X62xsWUFeD

◆OpenWorld株式会社について

OpenWorld株式会社は、ゲームエンジニアのメンバーを中心に、ブロックチェーン技術を用いたゲームや新規事業の受託/自社開発を行う今年4月創業のスタートアップです。「至高のブロックチェーンゲーム・Web3体験で、人生に新たな選択肢を」をミッションに、Web3初心者でもブロックチェーン技術を体感できるサービスの開発を行っています。

会社名 OpenWorld株式会社

所在地 150‐0001 東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号 桑野ビル２階

事業内容 ブロックチェーンゲーム、Web3関連プロジェクトの企画・開発・運営

役員：代表取締役/CEO 一色 洸太朗

取締役/COO 園田 健介

URL https://openworld-inc.com/