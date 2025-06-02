『キャリサバ』ランキングイベント開催 ＆ Genesis NFT完売のお知らせ
◆イベント情報：IYEN獲得ランキングイベントを初開催！
IYEN獲得ランキングイベント詳細
現在『キャリサバ』では、ゲーム内通貨「IYEN」の1回挑戦あたりの最大獲得量を競うランキングイベント「IYEN獲得チャレンジ」が開催中されました。
開催期間：5月24日（土）21:00 ～ 5月30日（金）21:00
内容：ステージ1～3ごとの「1回あたりのIYEN最大獲得数」でランキング上位を競い、最大12,000CGEMの報酬が分配されます。
ランキング発表：毎日公式Xより、各ステージ上位10名の記録を投稿（21時頃予定）。
◆配信イベントも同時開催！
配信イベント詳細
ランキングイベントに合わせて、配信キャンペーンも開催中！配信して参加するだけで報酬がもらえました。
開催期間：5月25日（土）～ 5月30日（金）
対象配信プラットフォーム：YouTube、X（旧Twitter）、Twitch
※クローズドDiscord等は対象外／アーカイブが必要です
応募方法：配信後に公式Xより案内されるGoogleフォームにて、配信URLとアカウント名を申請
応募条件：期間中に1時間以上の配信を2回以上実施
特典：スタミナ回復ポーション ×3（後日配布）
◆GenesisキャラクターNFTが即完売！
Genesis NFT
4月30日（水）22時より販売された各職業1体限定のGenesisキャラクターNFT（全12体）は、販売開始からわずか30分で完売しました。
販売形式：先着順（ゲーム内GenesisNFT専用画面より）
販売価格：10,000MCHC
販売特典：エピック装備＋5,000CGEM
◆ゲーム基本情報
タイトル名：キャリア乙女サバイバー 副業は魔界時間!?
ジャンル：ローグライクアクション
対応環境：PCブラウザ
リリース日：2024年4月12日（金）
公式サイト：https://careerotomesurvivor.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/CareerOtome_JP
Discord：https://discord.com/invite/X62xsWUFeD
◆OpenWorld株式会社について
OpenWorld株式会社は、ゲームエンジニアのメンバーを中心に、ブロックチェーン技術を用いたゲームや新規事業の受託/自社開発を行う今年4月創業のスタートアップです。「至高のブロックチェーンゲーム・Web3体験で、人生に新たな選択肢を」をミッションに、Web3初心者でもブロックチェーン技術を体感できるサービスの開発を行っています。
会社名 OpenWorld株式会社
所在地 150‐0001 東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号 桑野ビル２階
事業内容 ブロックチェーンゲーム、Web3関連プロジェクトの企画・開発・運営
役員：代表取締役/CEO 一色 洸太朗
取締役/COO 園田 健介
URL https://openworld-inc.com/