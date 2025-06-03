【最大139,980円OFF】楽天スーパーSALE先行スタート！DREAMEのビッグセールが6月3日20時スタート！
先行販売：6月3日（火）20:00~6月4日（水）19:59
株式会社Dreame Technology（ドリーミー・テクノロジー）（日本法人：東京都中央区）は、6月3日(火)より開催される楽天市場『楽天スーパーセール』に、自社人気製品を最大139,980円オフでセール販売を実施いたします。
【楽天限定】最大139,980円OFF
先行販売:6月3日(火)20:00～6月4日(水)19:59
正式販売:6月4日(水)20:00~6月11日(水）01:59
https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/
日々感謝の気持ちを込めて、Dreameロボット掃除機・コードレス掃除機など大人気製品が今だけの特別価格で提供いたします。
■セール対象商品
◆ L10s Ultra Gen2 ロボット掃除機
セール価格：65,520円(税込) 59%OFF
販売ページ：https://bit.ly/4dn2OSk
製品特徴：
・10,000Pa強力吸引で家中のごみを一掃
・5way全自動
吸引&水拭き・モップ洗浄&乾燥・ごみ自動収集
水拭きへの給水・洗剤を自動投入
・トライカットブラシを搭載で髪の毛やペットの毛絡まない、お手入れがらく
L10s Plus Se ロボット掃除機
セール価格：42,800円(税込) 50%OFF
販売ページ：https://bit.ly/3YJxU0l
製品特徴：
・吸引・水拭き両用
・全自動ごみ収集、最大90日間ゴミ捨て不要
・7mmまでモップ自動リフトアップ、カーペット掃除に最適
◆X50 Ultra ロボット掃除機
セール価格：169,800円(税込) 26%OFF
販売ページ：https://bit.ly/4dEAjPX
製品特徴
・最大6cmの段差を乗り越えるため、行き来が自由自在
・最大20,000 Paの強力パワーで隙間に潜んでいる埃を徹底吸引
・高さが89mmの高さで、ソファーや家具の下に入り込んでお掃除
・200種＋の障害物をスマートに認識し回避、掃除前の片付けが不要！
◆H12 Pro-FlexReach 水拭き掃除機
セール価格：39,800円(税込) 57%OFF
販売ページ：https://bit.ly/3YJRERq
製品特徴
・コードレス水拭き掃除&吸引掃除2Way仕様
・180度フラット構造で家具の下など低い空間のお掃除にも便利
・ 18,000 Paの強力な吸引力で、水拭きしながらごみを徹底掃除
◆R10 Pure コードレス 掃除機
セール価格：25,800円(税込) 35%OFF
販売ページ：https://bit.ly/3GUWC7J
製品特徴
・多様なアタッチメント付属で家中をこの1台で隅々キレイ！
・自立式でスタイリッシュに収納！一人暮らしにも大家族でも
・最大ろ過効率99.9％*で空気中の微細なホコリや粒子を除去
◆Pocket 速乾ヘアドライヤー
セール価格：16,800円(税込) 57%OFF
販売ページ：https://bit.ly/43k5qgd
製品特徴
・11万回転/分のモーターを搭載、最短40秒の速乾を実現
・超軽量設計でコンパクトに折りたたんでどこでも便利
・2つのノズル付きでヘアスタイリングもこの１台
【楽天限定】最大139,980円OFF
先行販売:6月3日(火)20:00～6月4日(水)19:59
正式販売:6月4日(水)20:00~6月11日(水）01:59
https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/
▽Dreame Technologyについて
2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界100以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。
ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM（リアルタイム位置検知及びマッピング）アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約7%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2024年5月時点で世界中で4,455件出願特許があり、2,500件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。
▽日本市場での展開について
Dreame Technology Japanは2023年2月、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機DreameBot D10PlusをAmazon.co.jpで発売し、日本市場に本格参入しました。同年6月にはオフラインでの販売チャンネルの開拓を行い、大手家電量販店ビックカメラ/コジマにて、上位モデルのロボット掃除機DreameBot L10sUltraと全く新しいコンセプトの水拭き掃除機H12Proの販売をスタートさせました。さらに10月には、昨秋のドイツの「IFA展示会」で多くのメディアから「Best of IFA」、雑誌「家電批評」からBEST BUY OF THE YEAR 2023に選ばれた最上位モデルロボット掃除機DreameBot L20 Ultra Complete、2024年６月には雑誌「MONOQLO」から2024年上半期最上位モデルのロボット掃除機ベストバイDreame X30 Ultraを発売しました。今後もさらなるハイエンドモデルの投入を予定しているほか、日本中を驚かすような最先端テクノロジー製品をリリースしていきます。
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●楽天市場 Dreame公式ストア:https://www.rakuten.co.jp/dreame-store/