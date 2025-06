【第二弾情報解禁！】大型イベント「GiGO EXPO ZERO」追加出演者とブース出展企業が決定！2025年6月21日(土)22日(日)　会場：ベルサール秋葉原

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、2025年6月21日(土)22日(日)の2日間、ベルサール秋葉原で「GiGO EXPO ZERO」を初開催します。その第二弾情報として、ステージイベントの追加出演者と物販飲食ブースを出展する企業の情報をお知らせします。 イベント公式サイト:https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

解禁、限定、これから、それから。コラボだらけだ、ライブもあるぞ!GiGOのEXPO初開催!

国内外で約470店舗のアミューズメント施設「GiGOグループのお店」を運営する当社は、限定コラボや新たな取組の発表、限定グッズの販売やミニライブなど、様々なコンテンツとコラボレーションした大型イベント「GiGO EXPO ZERO」を初開催します。会場への入場、ステージの観覧は無料ですので、ぜひご来場ください。

※一部事前申し込みが必要なイベントがあります。

第一弾情報で公開済みのステージ出演者に加えて、追加出演者を公開!

ステージイベントのタイムテーブルは、ステージイベントページをご確認ください。

ステージイベントページURL:https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/stageevent

■ステージMC情報

総合司会・進行 木瀬ちひろ(イベントMC・ナレーター)

6/21(土)ゲストMC 吉田尚記(ニッポン放送・アナウンサー)

6/22(日)ゲストMC ヒロユキMc-II(芸人)

【DAY1 6/21(土) 追加出演者】

木瀬ちひろヒロユキMc-II■なかよし広報・アース隊長スペシャルステージ

今まで様々な異業種企業とコラボレーションしてきたGiGO。今回は、X仲良し企業の1社である「アース製薬」の「アース隊長」と新規コラボ商品をブレスト会議します。来場者にも良いと思うアイデアに投票していただき、新たな商品開発を検討します。

■GiGO Next Stage part1

前半:GiGOがスポンサーを務める「GOODSMILE RACING」の「レーシングミクサポーターズ2025」が出演。GiGOとの新規事業や商品化企画を、いち早く発表します。

レーシングミクサポーターズ2025 (左から 荒井つかさ・松原 杏 佳・礼奈・朝野姫羅)

後半:株式会社サリーの代表取締役CEO 平石英太郎とタレントの「白雪りら」が出演して、話題のマーダーミステリーとGiGOとの取り組みについて発表します。

平石英太郎白雪りら■REAL AKIBA JUNIORZ ミニライブ

新世代パフォーマンスエンターテイメントユニット「REAL AKIBA JUNIORZ」によるGiGO EXPO ZEROだけのミニライブです。 ※出演予定 YOH Aoto RIKA セリカ KOSUKE

【DAY2 6/22(日) 追加出演者】

■「オープニングステージ」と「解禁、限定、これから、それから。GiGOコラボ、スペシャルステージ」

フリップネタでおなじみの「寺田寛明」と、ななしいんく所属のVTuber「因幡はねる・宗谷いちか」をゲストに迎えて、GiGOの企画担当者が、2025年7月以降に展開する「限定プライズ」や「新規キャンペーン」情報を一挙に発表します。

寺田寛明

因幡はねる・宗谷いちか

■GiGO Next Stage part2

当社の代表取締役社長 二宮一浩と、株式会社リアルアキバの「けいたん」が登場。GiGOとの歩みを振り返り、今後の新しい展開について語り合います。

【物販・飲食・展示ブース情報】

二宮一浩けいたん

会場の物販ブース、コラボカレーやドリンクの飲食ブース、企業の展示ブースの情報を公開します。

会場MAP URL:https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/goodsfoodarea

GOODS(物販)

■COCOLLABO

「COCOLLABO(ココラボ)」ブースでは、イラストレーター望月けい氏描き下ろし「レーシングミク 2025Ver.」と、saitom氏による「レーシングミク SPA2025Ver.」の最新グッズを先行販売します。

そのほか、注目商品を多数展開予定です。

https://www.cocollabo.net/pages/racing-miku_gigoexpo

■アニメユニバーシティコープ 「ドールズフロントライン2:エクシリウム」ブース

GiGO EXPO ZEROにAU-COOP参加決定!「ドールズフロントライン2:エクシリウム」POP UP SHOPとして、戦術人形たちと会場を盛り上げます。グッズだけでなくスイーツも販売します。

https://au-coop.jp/pages/gf2_gigo_2506

■株式会社 SANKYO

SANKYOの人気機種を実機展示!ファン必見のSANKYOオリジナル商品も販売予定。さらに、株式会社フクヤから発売予定のプライズを先行展示!最新アイテムをいち早くチェックできるチャンスです。

https://www.sankyo-fever.co.jp/corporate/

■株式会社壽屋

コトブキヤ秋葉原館出張所として、怪獣8号グッズやあおぎり高校のグッズなどを販売いたします。

https://www.kotobukiya.co.jp/

FOODS(飲食)

■株式会社マズル

レーシングミク 2025Ver. POP UP STORE in 22カレー 出張キッチンカーが出店決定!

1点ご注文ごとにキッチンカー限定の特製ステッカー(全6種・ランダム)をプレゼント。レーシングミクをイメージした特製メニューをお楽しみいただけます。

https://www.muzzle.co.jp/hatsune-miku/20250502_22curry/

■GiGOブース

GiGOのたい焼きでは「GiGOロゴ焼き」を、LEMONADE by Lemonicaでは「レモネード」を、さらに「クライナー」も販売します。

EXHIBITION(展示)

■ブシロードクリエイティブ(プライズ先行展示)

「BanG Dream!(バンドリ!)」と天使になりたいアクマの子「めあろ」を展開。

展示だけでなく、SNSフォローでプレゼントがもらえるキャンペーンも展開します。

https://prize.bushiroad-creative.com/

■6/9(月)から6/22(日) 秋葉原フラッグ 広告 ジャック

秋葉原駅前と中央通りにGiGO EXPO ZEROの街灯フラッグが並び、秋葉原がGiGOに染まります。

■6/21(土)22(日) 秋葉原4店舗スタンプラリーで限定ノベルティをGET!

スタンプラリーでGiGOの秋葉原4店舗をまわると、GiGO EXPO ZEROの会場にて、当イベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼントします。 ※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

■6/21(土)22(日) 秋葉原エリア周遊型イマーシブアトラクションを開催!

ベルサール秋葉原を起点として、GiGOの秋葉原4店舗を舞台とした周遊型イマーシブアトラクションを開催します。 ※当日受付。時間帯ごとに参加可能人数に限りがあります。

【GiGO EXPO ZERO 概要】

●イベント名:GiGO EXPO ZERO

●主催:株式会社GENDA GiGO Entertainment

●後援:株式会社フクヤ

●会場:ベルサール秋葉原

東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

●アクセス:「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)

●開催日時:

6月21日(土)10:00~19:00(開場9:30)

6月22日(日)10:00~19:00(開場9:30)

●実施内容:ステージイベント、企画展示、グループ・取引先企業出展ブース、物販・飲食

●イベント公式サイトURL:https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。