食品業界向けサステナビリティの実態を可視化する業界横断アンケートを開始
公益財団法人流通経済研究所
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- Excel調査票ダウンロード https://www.dei.or.jp/research/manufacture-sustainability2025/
- Excel調査票ダウンロード https://www.dei.or.jp/research/retail-sustainability2025/
公益財団法人 流通経済研究所
公益財団法人流通経済研究所（所在地：東京都千代田区、代表理事：青山繁弘）は、食品製造業・食品小売業を対象とした「サステナビリティへの取り組みに関する実態調査」を2025年6月2日より開始いたしました。本調査にご協力いただける企業様を広く募集いたします。
近年、食品ロス削減、人権配慮など、持続可能な経営への転換が求められる中、その実態は企業ごとに大きく異なっており、横断的な定量調査は限られているのが現状です。本調査は、食品業界におけるサステナビリティ推進の現状を明らかにし、今後の施策立案や業界全体の持続的成長に資する基礎資料とすることを目的として行います。
本調査では、Webアンケート形式で食品業界のサステナビリティ担当者の皆様にご回答いただきます。ご協力企業様には、後日まとめられる調査結果レポート（無料提供）を通じて、業界内での自社の立ち位置や調査全体から得られた示唆や分析結果を含む参考情報を提供いたします。
本趣旨をご理解いただき、多くの方にお知らせいただけましたら幸いです。
■調査概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/36006/table/97_1_5dacf6437b6b7c2b96f2a50c3fb5f065.jpg ]
昨年の「食品小売業のサステナビリティへの取り組みアンケート」の結果詳細については下記URLからご覧いただけます。
https://www.dei.or.jp/aboutdei/pdf/press/20250313.pdf
■回答フォーム
食品製造業- Web調査票 https://ryutsukeizai.post-survey.com/manufacturesustaina2025/
- Excel調査票ダウンロード https://www.dei.or.jp/research/manufacture-sustainability2025/
食品小売業- Web調査票 https://ryutsukeizai.post-survey.com/retailsustaina2025/
- Excel調査票ダウンロード https://www.dei.or.jp/research/retail-sustainability2025/
公益財団法人 流通経済研究所について
公益財団法人流通経済研究所は、流通・マーケティング分野を専門とするシンクタンクです。設立以来、流通・マーケティング分野において広く社会に貢献することを目的に研究調査活動を展開しております。
本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人 流通経済研究所
「サステナビリティアンケート事務局」
担当：石川、船井、寺田
住所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル10F
TEL：03-5213-4532