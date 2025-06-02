ラゾーナ川崎プラザ「JAPAN CRAFT FES 2025」SAKE＋MUSIC＆THINGS
期間：2025年6月13日(金)～6月15日(日)
三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区、代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ(住所：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1)では、2025年6月13日(金)～6月15日(日)の3日間「JAPAN CRAFT FES 2025(ジャパンクラフトフェス)~SAKE＋MUSIC＆THINGS~」を開催いたします。作り手こだわりの高品質なメイドインジャパンのクラフトビール・シードルやジンなどの暑い時期にぴったりなアルコールが集結。スペアリブや餃子、ナッツなどドリンクに合うフードも登場。会場ではスペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社がプロデュースする音楽ライブをご観覧いただけます。出演アーテイストとこだわりのドリンクのコラボ商品も数量限定で登場します！都会ながらも開放感のある空間で、ゆったりとした時間の流れを感じながら、こだわりのお酒と音楽を楽しむことができる大人のためのイベントとなっております。
詳しくは「JAPAN CRAFT FES 2025」イベントキャンペーンページをご覧ください。
https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/campaign/japancraft_fes2025_06/
■ 「JAPAN CRAFT FES 2025」概要
開催日時：
2025年6月13日(金) 14:00～20:00
6月14日(土) 11:00～20:00
6月15日(日) 11:00～20:00
開催場所：
ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場
※雨天決行・荒天中止
※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※画像はすべてイメージです。
人気のブルワリー６店舗が集合！
クラフトビールを販売いたします。
■北アルプスブルワリー
(クラフトビール)
■TKBrewing
(クラフトビール)
■Monterey Brewing
(クラフトビール)
■東海道BEER川崎宿工場
(クラフトビール)
■鍵屋醸造所
(クラフトビール)
■Hakuba Craft
(クラフトビール)
シードルやジンなど、さまざまなアルコールも販売
多種多様なアルコールも販売いたします。
■マルカメ醸造所
(シードル)
■霧訪山シードル
(シードル)
■Ethical Spirits
(クラフトジン)
■津南醸造
(日本酒)
■FERMENT8
(日本酒)
こだわりのアルコールにあうフードも販売！！
アルコールに合うおつまみから、がっつりフードも！！
■Barchies Kamakura
(スペアリブ)
■提灯東京(TM)
(バラナン丼（豚バラ軟骨煮込み丼)
■餃子シャック
(餃子)
■CAFE&BAR HEART SHAPED BOX
(ジャークチキンウィング、ソーセージ 、スモークナッツ）
音楽ライブの開催！
スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社がプロデュースする音楽ライブを開催します。
芝生のルーファ広場の開放感の中で、こだわりのお酒と一緒にお楽しみいただけます。
■出演者
６月13日（金）
18時00分～
畳野彩加(Homecomings)
公式HP：https://homecomings.jp/
公式X：https://x.com/t_t_mn
公式Instagram：https://www.instagram.com/tataminoayak/
19時00分～
Pii(Awesome City Club・PORIN)
公式HP：https://pii.bio.to/PiiPiiPii
公式X：https://x.com/pppppporin
公式Instagram：https://www.instagram.com/ppiipiipp/
６月14日（土）
14時00分～
寺中友将(KEYTALK)
公式HP：https://keytalkweb.com/
公式X：https://x.com/kyosyou_keytalk
公式Instagram：https://www.instagram.com/teranakatomomasa/
16時00分～
黒川侑司(YOURNESS)
公式HP：https://yourness.jp/
公式X：https://x.com/yourness_kuro
公式Instagram：https://www.instagram.com/yourness_kuro/
18時30分～
ROTH BART BARON
公式HP：https://www.rothbartbaron.com/
公式X：https://x.com/ROTHBARTBARON
公式Instagram：https://www.instagram.com/rothbartbaron/
６月15日（日）
14時00分～
角舘健悟(YOGEE NEW WAVES)
公式HP：https://yogeenewwaves.tokyo/
公式X：https://www.instagram.com/kengokakudate/
公式Instagram：https://www.instagram.com/yogeenewwaves/
16時00分～
片平里菜
公式HP：https://www.katahirarina.com/
公式X：https://x.com/katarina_81
公式Instagram：https://www.instagram.com/katarina_81/
18時30分～
GLIM SPANKY(Acoustic Set)
公式HP：https://www.glimspanky.com/
公式X：https://x.com/glimspanky
公式Instagram：https://www.instagram.com/glimspanky/
アーティストとのコラボドリンクも登場！
出演アーテイストとこだわりのドリンクのコラボ商品も数量限定で登場します！
ここでしか買えないオリジナルラベル缶が3日間限定で販売します。
※販売数には各日限りがございます。完売の際はご容赦くださいませ。
※一部アーティストのコラボ缶の販売はございません。
※お酒は20歳になってから。
※飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は授乳時の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※マナーを守り、過度な飲酒はお控えください。
※掲載内容は予告なく変更・中止となる場合もあります。予めご了承ください。
※掲載画像はイメージです。
【三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ施設概要】
2006年に開業し、高感度トレンドファッションや多彩なライフスタイルを提案するセレクトショップが集結する他、ユニクロやロフトなどの大型店舗をはじめ、和洋菓子や生鮮・惣菜などこだわりの食物販スペースや食の幅広いニーズを満たすレストラン、エンターテインメントが楽しめるシネマコンプレックス、雑貨店舗や本屋などが出店しています。さらに、ビックカメラが1～4階の4フロアにわたって展開しています。
◇敷地面積：72,013平方メートル
◇開業日 ：2006年9月28日
◇主要店舗：ビックカメラ、109シネマズ川崎、ユニディ、アカチャンホンポ、Apple
コナミスポーツクラブ 川崎、ZARA、丸善、SANWA、namco、LoFt、
ユニクロ、無印良品、ダイソー、ABC-MART Grand Stage、島村楽器 など
ルーファ広場
ルーファ広場
JR川崎駅直結
様々な店舗が並ぶ館内