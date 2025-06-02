オーディション番組『MAKEMATE1(MA1)』から誕生したグローバルボーイズグループ「NouerA（ヌエラ）」日本オフィシャルファンクラブ オープンのお知らせ
株式会社THE STAR JAPAN（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：樋口愛史）は、2025年6月1日（日）に「NouerA（ヌエラ）」の無料会員サービスを新たに有料のNouerA JAPAN OFFICIAL FANCLUB「NovA JAPAN」としてリニューアルオープンいたしました。
本サイトでは、NouerAの最新情報はもちろん、ここでしか見ることのできない動画コンテンツ等、日本オフィシャルファンクラブ会員様限定の様々なコンテンツや情報をお届けしてまいります。
【 NouerA（ヌエラ）PROFILE 】
KBS2グローバルアイドルデビュープロジェクト『MAKEMATE1(MA1)』から誕生した
グローバルボーイズグループNouerA(ヌエラ)。
グループ名であるNouerAは「つなげる」を意味するフランス語の【nouer(ヌア)】と、「時代」を意味する【era(エラ)】を組み合わせた言葉で、7人の少年達が‘時代をつなぐ音楽の世界を広げていく’という抱負が込められている。
2025年2月26日に初のミニアルバム「Chapter:New is Now」で正式デビューを果たした。
【MEMBER PROFILE】
FAN ／ ファン
生年月日：2007.11.10
国籍：中国
LIN ／ リン
生年月日：2006.12.30
国籍：中国
MIRAKU ／ ミラク
生年月日：2008.02.13
国籍：日本
HYUNJUN ／ ヒョンジュン
生年月日：2003.11.29
国籍：韓国
GIHYEON ／ ギヒョン
生年月日：2003.03.31
国籍：韓国
JUNPYO ／ ジュンピョ
生年月日：2003.05.25
国籍 : 韓国
YUSEOP ／ ユソプ
生年月日：2004.05.06
国籍：韓国
■ファンクラブ名
NouerA JAPAN OFFICIAL FANCLUB「NovA JAPAN」
■URL
https://nouera-official.jp/
■オープン日
2025年6月1日(日)
■会費
月額コース：550円（税込)
年額コース（月額まとめて払い）：6,600円（税込）
※事務手数料が別途必要となります。
■無料コンテンツ
INFORMATION、PROFILE、VIDEO、DISCOGRAPHY、PHOTO (一部)予定
■有料会員限定コンテンツ
BLOG、MOVIE、PHOTO他
■有料会員特典
・デジタル会員証発行
・サイト内会員限定コンテンツの閲覧（パソコン/スマホ）
・メールマガジン配信（不定期）
・BIRTHDAY MAIL
・イベントの先行案内
・チケットの先行抽選予約
・ファンクラブ限定イベントの参加申込権
■早期入会特典
2025年8月4日(月)AM11:59までに年額コースにご入会いただいた方には、
『メンバー直筆メッセージ入り★セルカWALLPAPER』をプレゼント
※詳細は、NouerA JAPAN OFFICIAL FANCLUB「NovA JAPAN」(https://nouera-official.jp/)をご確認ください。