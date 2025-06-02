¡Ú¥ß¥ã¥ó¥ÞーÂçÃÏ¿Ì Éüµì¡Û¿Ì¸»¥¨¥ê¥¢¤ÎµòÅÀÉÂ±¡¤¬2¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë±¿±ÄºÆ³«¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢Åö»þÈïºÒ¤·¤¿µÈ²¬°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç³«»Ï

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https://www.japanheart.org/topics/support/earthquake_myanmar_2025.html(https://www.japanheart.org/topics/support/earthquake_myanmar_2025.html)
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