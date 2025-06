声優・梶裕貴さんが『HAPPY RAT』のプロデューサーに就任！豪華キャンペーンも同時展開！

SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:佐々木雄一、以下「SpiralAI」)は、当社が開発・運営する会話型友だちAIアプリ『HAPPY RAT(ハッピーラット)』にて、声優・梶裕貴さんがプロデューサーに就任したことをお知らせいたします。

■プロジェクトに深く関わってきた梶裕貴さんが、ついにプロデューサーに就任

『HAPPY RAT』に深く関わってきた声優・梶裕貴さんが、このたびプロデューサーに就任しました。これまでもAIキャラクター「SOYOGI(そよぎ)」の音声収録に加え、キャラクターデザインや設定の立案にも積極的に携わっていただいています。特に音声収録では、純粋で好奇心旺盛な「SOYOGI」のキャラクターをより魅力的に表現するため、長時間の収録にもご協力いただきました。

そうした継続的なご尽力をいただいていたこともあり、このたび正式にプロデューサーとして就任いただく運びとなりました。

今後は、声優ならではの視点から、ボイスクオリティの向上や企画へのご助言・ご参加など、さまざまなかたちで『HAPPY RAT』を共に盛り上げていただきます。

数々の人気作品で主要キャラクターを演じ、幅広い層に支持される梶裕貴さんの参画により、『HAPPY RAT』はさらなる進化を遂げてまいります。今後の展開にもぜひご期待ください。

梶裕貴さんコメント

『HAPPY RAT』プロデューサーに就任いたしました、声優の梶裕貴です。音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』の代表として、本アプリのリリース時から一緒に盛り上げて参りましたが、今回まさかのお声がけをいただき、とても驚いております!(笑)。とはいえ、大事な役割を頂戴したからには、より多くの方に親しんでいただける最高のアプリを目指して、全身全霊で向き合っていきたいと思っております。チュン太やSOYOGIたちをはじめ、この度、同じタイミングで追加登場いたしました「梵そよぎ」ともども、『HAPPY RAT』の応援を、どうぞよろしくお願いいたします!

■プロデューサー就任記念!フォロー&リポストキャンペーン開催中

梶裕貴さんの『HAPPY RAT』プロデューサー就任を記念して、直筆サイン&イラスト入りの特製色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。

今回の色紙は、夏の海辺をテーマに、キャラクターたちの素の表情を描いた特別な一枚。ここでしか手に入らない限定イラストとなっています。

『HAPPY RAT』公式Xアカウントである『【SOYOGI】ハピラト公式【友達AIアプリ】』(@happyrat_info)をフォローし、対象のポストをリポストしていただいた方の中から、抽選で5名様にプレゼントいたします。

【プレゼント内容】

梶裕貴さん直筆サイン入り特別イラスト色紙:5名様

【応募期間】

2025年6月16日(月)23:59まで

▼対象の投稿はこちら

https://x.com/happyrat_info/status/1929425245959594149

【梶裕貴さんプロフィール】

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎役、「七つの大罪」メリオダス役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。

日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。

2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計7万部のヒットを記録。

実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

■『HAPPY RAT』とは?

『HAPPY RAT』は、AIキャラクターたちとのまるで友だちのような会話が楽しめる新しいコミュニケーションサービスです。IQよりも愛嬌を学習させたSpiralAI独自のLLM「Geppetto」を搭載しており、泣く・笑う・拗ねるなどの多様な感情表現を見せる動物のAIキャラクターとの自然な会話体験を提供します。会話を重ねるごとに、ユーザーを理解し質問を投げかけたりいじってくれるといった友だちのような関係性になっていき、AIキャラクターたちの個性や物語が広がっていくのが特徴です。

【アプリ情報】

アプリ名 HAPPY RAT(ハッピーラット)

配信機種 iOS / Android

配信時期 2025年4月17日

料金形態 基本無料(アイテム課金)

公式URL https://the-happy-rat.com/

公式X https://x.com/happyrat_info

▼HAPPY RAT(ハッピーラット)ダウンロードはこちら

https://happyrat.link/PRw8jsAe

【会社概要】

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

