難病者の就労課題と企業の人材不足を同時に解決 ― ピーペックが始める就労支援事業が公益財団法人 洲崎福祉財団の継続助成を獲得

一般社団法人ピーペック

一般社団法人ピーペック(本社:東京都世田谷区、代表理事:宿野部武志)は、1.難病をもつ人(以下「難病者」という。)の就労支援と、2.企業の人材不足解消を同時に実現できる新たな就労支援モデルを発案し、公益財団法人 洲崎福祉財団の継続助成に採択されました。助成期間は2025年6月から3年間、初年度の助成総額は2,000万円です。難病者はもとより、人材不足や突然の病気による離職リスクに悩む企業の皆さまの力になれるよう、事業を進めてまいります。

■私たちについてピーペックでは、実働メンバーの約半数が難病をもちながら働いている(2023年、合宿にて)

ピーペックは、病気をもつ人やその家族、研究者が集い立ち上げた非営利徹底型一般社団法人です。名称は「PPeCC ; Power to the People with Chronic Conditions(病気をもつ人に力を)」に由来し、「病気があっても大丈夫」と言える社会の実現を目指しています。これまで、病気をもつ人たちの声を価値に変換し、病気をもつ人視点の治療・薬・サービスの創造などへ繋げる「“こえ”のプロデュースプロジェクト」や、政策提言、就労支援などに取り組んできました。現在、実働メンバーの約半数が難病者ですが、2024年度は年間経常収益約4,300万円を達成しています。

■当事業の概要

従来の難病者や障害者への就労支援は、当事者へのスキル支援の他、障害者雇用率制度や助成金等による受入促進など、福祉中心の仕組みが主でした。

しかし、今回ピーペックが目指すのは、難病者の就労課題と企業の人材不足を同時に解消し、両者にとってWin-Winとなる事業ベースの取組です。

これまで多数の働く難病者の声を聞き、実際に難病者を雇用・支援してきた経験を通じて、適切な支援があれば十分に働けるという実績を示してきました。当助成事業においては、このノウハウをプログラム化・システム化し、多くの企業に提供することで、難病者と企業の双方に貢献します。

その社会的意義や実現性、独創性などが評価され、助成金の取得に至ったものと考えます。

■当事業のステップ

1) 企業数社の社員に離職リスクの調査を行い、特に健康問題を抱える社員のリスクを可視化

2) 企業間で「難病者の就労を考えるコンソーシアム」を設立し、課題や好事例を共有

3) 企業で働く難病者に対し、自己管理スキル支援のプログラムを実施

4) 企業で働く難病者に対し、ピーペック所属の両立支援コーディネーターが伴走

5) 必要に応じて、難病者の同意の下、企業とのコミュニケーションを支援

6) 支援内容を定期的に評価し、自己管理スキル支援プログラムと伴走内容を改善

7) 取組を白書にまとめ、「難病者が働ける」を社会の当たり前にする

■代表理事・宿野部武志からのメッセージ

私は3歳で慢性糸球体腎炎と診断され、18歳から人工透析を受けています。透析導入後、患者会に参加し、同じ立場の人と悩みを分かち合うこと、課題を集め社会に届けることの意義を実感しました。

しかし今、患者会は若い世代を中心に参加者が減り、限られた資金とボランティア頼みの従来のモデルは限界に近づいています。そこで、持続可能な支援の仕組みをつくるためにピーペックを立ち上げました。事業収入で安定した基盤を作り、有給職員を雇用して活動を継続し、調査研究を通じて社会に活動の意義を示す――この3本柱で事業を展開してきました。その中で、特に難病者から多く寄せられたのが「就労」に関する悩みです。

私は障害者手帳を持っていたため大学卒業後は障害者雇用でソニー株式会社に就職、14年間勤めることができました。しかし、手帳のない難病者の場合は困難を極め、「病気が治ってから就職したら」と言われることもあります。治らない病を抱える人にとって、非常に生きにくい社会です。

ピーペックでは、難病者が実際に活躍し、成果を出しています。労働者人口が減る中、企業が難病者を雇用できれば、人材の確保・採用面で大きな強みになります。

私たちはこの事業を、助成金に頼る一過性の支援ではなく「持続可能な産業」として、社会になくてはならない存在に育てます。病気をもつ人には力があります。その力を社会に示し、還元していきます。

本事業にご関心をお持ちの企業・団体の皆さまと協働できることを願っております。

■お問い合わせ先

詳細のご希望やご相談は、以下のフォームで受け付けております。また、Eメール(info@ppecc.jp)でもお問い合わせいただけます。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム :https://ppecc.jp/contact/

■法人概要

法人名|一般社団法人ピーペック

所在地|〒157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-33-1 サンライズプラザ 501

代表理事|宿野部武志

設立|2019年1月

事業内容|メディア運営事業、イベント企画運営事業、団体運営支援事業、当事者のこえ活用事業、就労支援/継続支援事業、政策提言/調査研究事業など

ウェブサイト| https://ppecc.jp/company/