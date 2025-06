【NTTドコモグループ新規事業創出プログラム 「docomo STARTUP」からスタートアップが誕生】“耳で読む、声で書く” 学習支援サービス「もじソナ」をスピンアウト

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUPTM」を通じて社員が発案した、読み書き困難者「ディスレクシア」向けの学習支援サービス「もじソナTM」 を、スピンアウト※2することを決定しました。「もじソナ」は、株式会社Nanka(読み:ナンカ)が開発を推進し、代表取締役社長は、NTTコミュニケーションズ株式会社社員の森分 啓太が務めます。なお、Nanka社への出資は、ライトアップベンチャーズ1号投資事業有限責任組合(以下、ライトアップベンチャーズ)およびドコモから行います。

「ディスレクシア」は、全体的な発達には遅れはない一方で、文字の読み書きに限定した困難を伴う学習障がいです。言語の種類や診断基準によって異なりますが、世界の人口の約5~17%がこの特性を持つとされています。

※3これにより学習面での困難が生じ、学業の遅れや二次的な学校不適応などが起きるケースもあります。

これらの課題を解決すべく、Nankaは「ディスレクシア」の方が学習しやすいサービス「もじソナ」を開発しました。

「もじソナ」は、利用者が教材を取り込むとAIが内容を解析し、文章を音声で読み上げる学習支援サービスです。読み上げられた内容に対して、音声やキーボード入力で回答することができます。紙のプリントや教科書、デジタル教材など、さまざまな学習コンテンツをタブレットやスマートフォンで撮影・取り込むだけで、AIが読み上げや解答欄を自動生成します。

これにより、読み書きの負担を大幅に軽減し、学習意欲の低下抑制や学びの習慣化を促進するとともに、保護者や教育現場における支援の負担軽減にも貢献します。

「もじソナ」は、従来の「読む・書く」を中心とした学習環境に、「聞く・話す」という新しい選択肢を加えることで、読み書きが苦手な子どもたちを支える“鉛筆やノートのような、身近なデジタル学習ツール”をめざします。

現在、商用化に向けた検証を進めており、2025年夏頃からサービス提供を予定しています。

Nankaは「読み書き困難が社会的困難にならない未来をつくる」という強い信念のもと、子どもたち向けの学習サービスだけではなく、データ分析によるアセスメント支援や、社会人向け事業などのサービス拡大をめざします。

今後もドコモは、「docomo STARTUP」を通じて新たな価値を提供し、社会を変える事業創出をめざして取り組んでまいります。

※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ・グローバル、NTTコムウェア株式会社

※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けない もしくはマイナー出資で独立する場合をさします。

※3 エステベス=ペレス, N. (2020) 『Developmental dyslexia: Neurocognitive theories and challenges for educator

s』, IBE-UNESCO Science of Learning Portal. 参照日: 2025-06-02.

ライセンス: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO).

※本訳文(または編集物)は UNESCO の公式刊行物ではありません。UNESCO は当該訳文・編集物の内容について何ら責任

を負いません

*「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの商標です。

*「もじソナ」は、株式会社Nankaの商標です。

別紙1

「もじソナ」サービス概要

1.概要

「もじソナ」は、今使っている教材をタブレットやスマートフォンで撮影・取り込むことで、構造をAIが分析し、読み上げ音声や解答欄を自動で配置してくれます。また音声やキーボードでアウトプットができる学習支援サービスとなり、読み書きの負荷を抑えながら学習することができます。さらに、学習環境に合わせて、答え合わせや提出機能など必要な機能を提供します。

2.背景

読み書き困難は学業へ大きな影響を及ぼします。知能に問題はないものの、読み書きに時間がかかる、間違える、疲れる特性のために、努力しても学業成果が出づらく、学習意欲の低下、自己肯定感の低下につながることもあります。教育現場でも認知が進む中、支援に当てられる稼働の中で十分な支援を実現することは困難な現状があります。

読み書き困難にとって効果的な支援である代読代筆をテクノロジーで実現し、特性を持つ子どもたちが必要なシーンで利用できるサービスとして「もじソナ」を提供します。

3.「もじソナ」の特徴

「もじソナ」は、AI技術を活用して教材の構造を自動分析し、読み上げや解答入力を最適化します。

従来の「読む書く」中心の学習環境に、「聞く話す」という学習方法を導入することで、多様な学び方を可能にします。

特徴としては、今使っている教材をそのまま活用できることで、特別な準備なく日常学習にすぐに組み込めます。シンプルな操作で文章の読み上げや音声やキーボードで入力ができ、読み書きの負担を大幅に軽減しながら学習に集中できます。また、答え合わせや提出機能を通じて学習の進捗を可視化し、達成感と継続的な学習習慣の形成をサポートします。Webアプリとして提供し、学校でも家庭でも一貫した学習体験を実現します。

4.料金・利用方法

(1)料金

月額制サービスとして、提供予定。

(2)利用方法

Webアプリとして、提供予定。

料金や利用方法については、詳細が決定次第、「もじソナ」のサービスサイトにてご案内いたします。

5.「もじソナ」サービスサイト

URL: http://mojisona.com/

別紙2

株式会社Nanka 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/502_1_27d08445d70adc4109e477d0b83e0da0.jpg ]

参考

株主 / 投資家からのコメント

■ ライトアップベンチャーズ 代表パートナー 中村 忠嗣 氏

(コーポレートページ:https://lupv.co.jp/(https://lupv.co.jp/))

代表の森分さんは、「docomo STARTUP」を通じて、ディスレクシアといわれる読み書き困難な子どもが抱える悩みや困難、教育現場の状況などを徹底的に検証する中で、ICTを活用した独自のアプリケーション「もじソナ」に活路を見出し、読み書き困難があっても自由に学べる社会を実現すべく事業をスピンアウトされました。

この度、森分さんをはじめとする創業チームの皆さまと共に、事業化に向けて伴走させて頂く機会を頂き、私自身も使命感とやり甲斐を感じています。

障害者差別解消法が改正され、2024年4月から障害者差別解消法の合理的配慮の提供が義務化されたことも市場の追い風として、課題を抱える子どもたち、教育現場へ「もじソナ」をいち早く届けられるよう、精一杯のサポートを実施して参ります。

■ 一般社団法人読み書き配慮 代表理事 菊田史子 氏

(コーポレートページ:https://yomikaki.or.jp/(https://yomikaki.or.jp/))

学力向上には反復練習が不可欠ですが、左利きと同程度の割合で存在する読み書き困難の子どもたちは、その困難さゆえに反復練習を行うことができません。

「もじソナ」は、文字を音声に、音声を文字に変換することで、この困難を克服するアプリです。

「もじソナ」を利用することで、子どもたちは困難から解放され、学力だけでなく知性と教養も身につけることができるでしょう。「もじソナ」は子どもたちに自信を与え、生き方を変え、無限の可能性を拓きます。

そして、「もじソナ」を通じて子どもたちが生み出す成果は、教育現場における「学びの本質」をより明確に示すでしょう。

このプロジェクトに参画させていただきますことを光栄に存じます。もじソナが変える未来をともに見るまで、(株)Nanka様を全力で応援させていただきたいと思います。

■ 株式会社NTTドコモ 経営企画部 事業開発室長 原 尚史 氏

「もじソナ」は、これまで十分な支援や理解が行き届いてこなかったディスレクシア(読み書き障害)の課題に対し、テクノロジーを活用して挑む意義深い取り組みです。誰もが等しく学ぶ機会を持てる社会の実現に向けて、Nanka社が果たす役割は非常に大きいと確信しています。 教育の入り口に立った子どもたちが、「読み書きが苦手」という理由だけで可能性を閉ざされることのないように。「もじソナ」が一人ひとりの「学ぶ権利」を支え、自信を持って前進するきっかけとなることを心から願っています。 NTTドコモグループが運営する「docomo STARTUP」を通じて事業検証を重ね、スピンアウトを果たした本事業が、さらに多くの人々に学びの可能性を広げ、社会全体の包摂性向上に寄与することを期待しています。NTTドコモグループは今後も、不確実性の高い新規事業への積極的な挑戦を続け、パートナーの皆さまと共に、より良い未来の実現に貢献してまいります。